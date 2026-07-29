Smriti Mandhana record score: ಮಹಿಳಾ ದೀ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಂಚೆಸ್ಟರ್ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ತಂಡದ ಪರ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. RCB ನಾಯಕಿಯ ಬಲಿಷ್ಠ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಿಂದ ಇನ್ನು 4 ಎಸೆತ ಇರುವಾಗಲೇ ಮ್ಯಾಂಚೆಸ್ಟರ್ ಗೆಲುವು ಪಡೆದಿದೆ.
ಲೀಡ್ಸ್ನ ಹೆಡಿಂಗ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ 10ನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಮಹಿಳಾ ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಲೀಡ್ಸ್ ತಂಡವು 100 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 4 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 143 ರನ್ಗಳ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ನೀಡಿತ್ತು.
ಈ ಗುರಿ ಬೆನ್ನತ್ತಿದ ಮ್ಯಾಂಚೆಸ್ಟರ್ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ತಂಡದ ಓಪನರ್ಸ್ ಆರಂಭದಿಂದಲೇ ಉತ್ತಮ ಲಯ ಕಂಡುಕೊಂಡರು. ಓಪನರ್ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ ಮತ್ತು ನಾಯಕಿ ಮೆಗ್ ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಇಬ್ಬರು ಎದುರಾಳಿ ಬೌಲರ್ಗಳನ್ನ ದಂಡಿಸಿದರು.
ಈ ವೇಳೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಮೆಗ್ ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ 24 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಕ್ಯಾಚ್ ಕೊಟ್ಟು ಹೊರ ನಡೆದರು. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಕೆಟ್ಗಳು ಉರುಳುತ್ತಿದ್ದರೂ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ ಮಾತ್ರ ತಮ್ಮ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದರು.
ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ ಅವರು ಬಂದ ಬಾಲ್ ಅನ್ನು ಬಂದಾಗೆ ಸಿಕ್ಸ್, ಫೋರ್ ಬಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ವಿಕೆಟ್ಗಳು ಬೀಳುತ್ತಿರುವುದನ್ನ ತಲೆ ಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳದ ಮಂಧಾನ ಅರ್ಧಶತಕ ಸಿಡಿಸಿಯೇ ಬಿಟ್ಟರು.
ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 50 ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿ್ ಲೆಫ್ಟಿ ಬ್ಯಾಟರ್ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನಾವರು 7 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು ಮುಗಿಲೆತ್ತರದ 4 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ಸಮೇತ 88 ರನ್ ಸಿಡಿಸಿ ವಿಶೇಷ ದಾಖಲೆ ಕೂಡ ಬರೆದರು. ಜೊತೆಗೆ ಅಜೇಯರಾಗಿ ಉಳಿದು ತಂಡವನ್ನ ಗೆಲ್ಲಿಸಿದರು.
ಮಹಿಳಾ ದೀ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರ ಪೈಕಿ ಜೆಮಿಮಾ ರೋಡ್ರಿಗಸ್ 92 ರನ್ ಸಿಡಿಸಿರುವುದು ಈವರೆಗಿನ ಅತ್ಯಧಿಕ ರನ್ ಆಗಿದೆ. ಇದೀಗ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ 88 ರನ್ ಸಿಡಿಸಿರುವುದು ಎರಡನೇ ಅತ್ಯಧಿಕ ರನ್ ಆಗಿದೆ.