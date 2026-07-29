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ವಿಕೆಟ್‌ಗಳು ಉರುಳಿದರೂ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ ಅಬ್ಬರ.. RCBಯ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ಗೆ ಮ್ಯಾಂಚೆಸ್ಟರ್‌ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಫಿದಾ!

Written ByBhimappa
Published: Jul 29, 2026, 02:28 PM IST|Updated: Jul 29, 2026, 02:28 PM IST
ಮಹಿಳಾ ದೀ ಹಂಡ್ರೆಡ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಂಚೆಸ್ಟರ್‌ ಸೂಪರ್‌ ಜೈಂಟ್ಸ್‌ ತಂಡದ ಪರ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. RCB ನಾಯಕಿಯ ಬಲಿಷ್ಠ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ನಿಂದ ಇನ್ನು 4 ಎಸೆತ ಇರುವಾಗಲೇ ಮ್ಯಾಂಚೆಸ್ಟರ್‌ ಗೆಲುವು ಪಡೆದಿದೆ. 

Smriti Mandhana record score: ಮಹಿಳಾ ದೀ ಹಂಡ್ರೆಡ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಂಚೆಸ್ಟರ್‌ ಸೂಪರ್‌ ಜೈಂಟ್ಸ್‌ ತಂಡದ ಪರ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. RCB ನಾಯಕಿಯ ಬಲಿಷ್ಠ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ನಿಂದ ಇನ್ನು 4 ಎಸೆತ ಇರುವಾಗಲೇ ಮ್ಯಾಂಚೆಸ್ಟರ್‌ ಗೆಲುವು ಪಡೆದಿದೆ. 
 

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ಲೀಡ್ಸ್‌ನ ಹೆಡಿಂಗ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ 10ನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿದ ಮಹಿಳಾ ಸನ್‌ರೈಸರ್ಸ್‌ ಲೀಡ್ಸ್‌ ತಂಡವು 100 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 4 ವಿಕೆಟ್‌ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 143 ರನ್‌ಗಳ ಟಾರ್ಗೆಟ್‌ ನೀಡಿತ್ತು.   

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ಈ ಗುರಿ ಬೆನ್ನತ್ತಿದ ಮ್ಯಾಂಚೆಸ್ಟರ್‌ ಸೂಪರ್‌ ಜೈಂಟ್ಸ್‌ ತಂಡದ ಓಪನರ್ಸ್‌ ಆರಂಭದಿಂದಲೇ ಉತ್ತಮ ಲಯ ಕಂಡುಕೊಂಡರು. ಓಪನರ್‌ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ ಮತ್ತು ನಾಯಕಿ ಮೆಗ್‌ ಲ್ಯಾನಿಂಗ್‌ ಇಬ್ಬರು ಎದುರಾಳಿ ಬೌಲರ್‌ಗಳನ್ನ ದಂಡಿಸಿದರು.   

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ಈ ವೇಳೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡುವಾಗ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ ಮೆಗ್‌ ಲ್ಯಾನಿಂಗ್‌ 24 ರನ್‌ಗಳಿಗೆ ಕ್ಯಾಚ್‌ ಕೊಟ್ಟು ಹೊರ ನಡೆದರು. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಕೆಟ್‌ಗಳು ಉರುಳುತ್ತಿದ್ದರೂ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ ಮಾತ್ರ ತಮ್ಮ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದರು.   

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ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ ಅವರು ಬಂದ ಬಾಲ್‌ ಅನ್ನು ಬಂದಾಗೆ ಸಿಕ್ಸ್‌, ಫೋರ್‌ ಬಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ವಿಕೆಟ್‌ಗಳು ಬೀಳುತ್ತಿರುವುದನ್ನ ತಲೆ ಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳದ ಮಂಧಾನ ಅರ್ಧಶತಕ ಸಿಡಿಸಿಯೇ ಬಿಟ್ಟರು.   

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ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 50 ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿ್ ಲೆಫ್ಟಿ ಬ್ಯಾಟರ್ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನಾವರು 7 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು ಮುಗಿಲೆತ್ತರದ 4 ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳ ಸಮೇತ 88 ರನ್‌ ಸಿಡಿಸಿ ವಿಶೇಷ ದಾಖಲೆ ಕೂಡ ಬರೆದರು. ಜೊತೆಗೆ ಅಜೇಯರಾಗಿ ಉಳಿದು ತಂಡವನ್ನ ಗೆಲ್ಲಿಸಿದರು.    

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ಮಹಿಳಾ ದೀ ಹಂಡ್ರೆಡ್‌ ಲೀಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರ ಪೈಕಿ ಜೆಮಿಮಾ ರೋಡ್ರಿಗಸ್ 92 ರನ್‌ ಸಿಡಿಸಿರುವುದು ಈವರೆಗಿನ ಅತ್ಯಧಿಕ ರನ್‌ ಆಗಿದೆ. ಇದೀಗ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ 88 ರನ್‌ ಸಿಡಿಸಿರುವುದು ಎರಡನೇ ಅತ್ಯಧಿಕ ರನ್‌ ಆಗಿದೆ.     

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