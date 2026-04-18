ಭಾರತ ಟಿ20 ತಂಡದ ಉಪನಾಯಕಿ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ ಟಿ20 ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪರ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಆಟಗಾರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧದ ಮೊದಲ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಂಧಾನ ಕೇವಲ 13 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದರೂ, ಭಾರತದ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಪ್ರಮುಖ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಅವರು ಮುರಿದಿದ್ದಾರೆ.
ಏಪ್ರಿಲ್ 17, ಶುಕ್ರವಾರ ಡರ್ಬನ್ನ ಕಿಂಗ್ಸ್ಮೀಡ್ನಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದ ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ಟಿ20ಐ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನಾ ಭಾರತ ಪರ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಟಿ20ಐ ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದರು. ಟಿ20ಐಗಳಲ್ಲಿ ಮಂಧಾನಾ 4,244 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಭಾರತ ಪರ 160 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ 4,231 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಟಿ20 ಐದು ಶತಕಗಳು ಮತ್ತು 32 ಅರ್ಧಶತಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಂಧಾನ 161 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿದರು.
ಇನ್ನೊಂದೆಡೆಗೆ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ 161 ಟಿ20 ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 30.53 ಸರಾಸರಿ ಮತ್ತು 124.45 ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ನಲ್ಲಿ 4,244 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶತಕ ಮತ್ತು 33 ಅರ್ಧಶತಕಗಳಿವೆ.
ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನಾ ಭಾರತವನ್ನು ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ಗೆ ಮುನ್ನಡೆಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಅವರು ODIಗಳಲ್ಲಿ 14 ಶತಕಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ 5,411 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಟೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ, ಅವರು 48 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ 635 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.