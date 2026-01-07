English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • RCB ಗೋಲ್ಡನ್‌ ಗರ್ಲ್‌ ಮತ್ತಷ್ಟು..ಮತ್ತಷ್ಟು ಗ್ಲಾಮರ್‌.. ಸ್ಟನ್ನಿಂಗ್‌ ಲುಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ ಫೋಟೋಸ್‌!

RCB ಗೋಲ್ಡನ್‌ ಗರ್ಲ್‌ ಮತ್ತಷ್ಟು..ಮತ್ತಷ್ಟು ಗ್ಲಾಮರ್‌.. ಸ್ಟನ್ನಿಂಗ್‌ ಲುಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ ಫೋಟೋಸ್‌!

ರಿಲಯನ್ಸ್‌ ಫೌಂಡೇಶನ್‌ ಯುನೈಟೆಡ್ ಇನ್‌ ಟ್ರಯಂಫ್‌ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾದ ಸ್ಟಾರ್‌ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಹಾಗೂ ಆರ್‌ಸಿಬಿಯ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ ಅವರು ಸಖತ್‌ ಗ್ಲಾಮರ್‌ ಲುಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. 
 
1 /5

ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ನೀತಾ ಅಂಬಾನಿ ಅವರ ಯುನೈಟೆಡ್ ಇನ್ ಟ್ರಯಂಫ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನಾ ಫುಲ್‌ ಶೈನಿಂಗ್‌ ಆಗಿ ಮಿಂಚಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಅಂದದ ಸೊಬಗಿನಿಂದ ಮತ್ತೆ ಇಡೀ ಸಮಾರಂಭವನ್ನೇ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.  

2 /5

ನೀತಾ ಅಂಬಾನಿ ಅವರು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್‌ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರಾದ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ, ನಾಯಕಿ ಹರ್ಮನ್‌ಪ್ರಿತ್‌ ಕೌರ್‌, ಜೂಲನ್‌ ಗೋಸ್ವಾಮಿ, ಜೆಮಿಮಾ ರೋಡಿಗ್ರಸ್‌, ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ರೋಹಿತ್‌ ಶರ್ಮಾ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು.   

3 /5

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಆರ್‌ಸಿಬಿಯ ಮಹಿಳಾ ತಂಡದ ನಾಯಕಿ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ ಅವರು ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದ ಉಡುಪು ಅಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿದ್ದ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಸೆಳೆದಿದೆ. ಅವರ ನಗುವಿನೊಂದಿಗೆ ಪೋಟೋಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಪೋಸ್‌ ಸಖತ್‌ ವೈರಲ್‌ ಆಗುತ್ತಿವೆ.   

4 /5

ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ ಅವರು ಹಾಕಿದ್ದ ಪಚ್ಚೆ ಹಸಿರು ಗೌನ್‌ ಹಾಗೂ ಕ್ರಾಪ್ಡ್ ಬ್ಲೇಜರ್‌ ಅವರಿಗೆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ಬಾರಿಯೂ ಡಬ್ಲುಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ತಂಡದ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಅಖಾಡಕ್ಕೆ ಧುಮಕಲಿದ್ದಾರೆ.   

5 /5

ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪಲಾಶ್‌ ಮುಚ್ಚಲ್‌ ಅವರ ಜೊತೆ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ ಅವರ ಮದುವೆ ನಿಶ್ಚಿಯವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಹಲವಾರು ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಈ ಮದುವೆ ನಡೆಯಲಿಲ್ಲ. ಸದ್ಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಕಡೆಗೆ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.    

