ಹಾವು ಕಚ್ಚಿದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ನಿಮಿಷವೂ ತಡಮಾಡದೆ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ! ಖಂಡಿತ ಒಂದು ಜೀವ ಉಳಿಯುತ್ತೆ..

Snake bite remedies by experts: ತಜ್ಞರು ಹಾವು ಕಡಿತದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಆರಂಭಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಾವುಗಳನ್ನು ನೋಡುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಹಲವು ಬಾರಿ ಹಾವು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ನಂತರ ಭಯಭೀತರಾಗದೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ತಜ್ಞರು ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ಹಾವು ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಗೆ ಬಂದು ಇನ್ನೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಚ್ಚದಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಶಾಂತವಾಗಿ ಅದರಿಂದ ದೂರ ಸರಿಯಬೇಕು. ಹಾವು ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆದರಿಸಲು ಕಚ್ಚುವುದಿಲ್ಲ, ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ಅದು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದರೆ, ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಗಮನಿಸುವ ಮೊದಲೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಹಾವು ಕಚ್ಚಿದ ನಂತರ ಭಯದಿಂದ ಓಡಿಹೋಗಬೇಡಿ. ಏಕೆಂದರೆ ನೀವು ಹಾಗೆ ಓಡಿದರೆ, ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವಿಷವು ದೇಹದಾದ್ಯಂತ ಬೇಗನೆ ಹರಡುತ್ತದೆ.
ಹಾವು ಕಡಿತದ ನಂತರ ಮೊದಲು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕೆಲಸವೆಂದರೆ ಬಲಿಪಶುವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಚಲಿಸದೆ ಶಾಂತವಾಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಥವಾ ಮಲಗಿಸುವುದು. ಕಚ್ಚಿದ ಕೈ ಅಥವಾ ಪಾದದ ಮೇಲೆ ಉಂಗುರ, ಗಡಿಯಾರ ಅಥವಾ ಬಿಗಿಯಾದ ಬಟ್ಟೆ ಇದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ತಕ್ಷಣ ತೆಗೆದುಹಾಕಿ. ನಂತರ ಕಚ್ಚಿದ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಸೋಪ್ ಮತ್ತು ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಿರಿ.
ಕಚ್ಚಿದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಂಡೇಜ್ ಹಾಕುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದ ಹಂತ. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸುತ್ತಬಾರದು, ಆದರೆ ದುಗ್ಧರಸ ನಾಳಗಳು ಮುಚ್ಚಿಹೋಗುವವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ. ಅಂದರೆ, ಮಧ್ಯಮ-ಬಿಗಿಯಾದ ಬ್ಯಾಂಡೇಜ್ ಅನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಬೇಕು. ಇದು ದೇಹದಾದ್ಯಂತ ವಿಷ ಹರಡುವುದನ್ನು ವಿಳಂಬಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ವಿಶೇಷ ಬ್ಯಾಂಡೇಜ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ಹತ್ತಿ ಟವಲ್, ಧೋತಿಯ ತುಂಡು ಅಥವಾ ಶರ್ಟ್ ತುಂಡನ್ನು ಸಹ ಬಳಸಬಹುದು. ಬ್ಯಾಂಡೇಜ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಒಣಗಿರಬೇಕು. ಹಾವು ಕಡಿದಾಗ ಏನು ಮಾಡಬಾರದೆಂದರೇ.. ಹಾವು ಕಡಿತ ಸಂಭವಿಸಿದ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಡೇಜ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಐಸ್ ಅನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಬೇಡಿ. ವಿಷವನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯಲು ಗಾಯವನ್ನು ಹಿಂಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಡಿ.
ವಿಷಪೂರಿತ ಹಾವುಗಳು ಕಚ್ಚಿದಾಗ, ಅವು ರಕ್ತ, ನರಗಳು ಮತ್ತು ಉಸಿರಾಟದ ಮೇಲೆ ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ. ಯಾವ ಹಾವಿನ ಕಡಿತಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಸಂಬಂಧಿಸಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವೈದ್ಯರು ಮಾತ್ರ ನಿರ್ಧರಿಸಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಹಾವಿನ ವಿಷ ಚುಚ್ಚುಮದ್ದು ಅಗತ್ಯವಿದೆಯೇ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂಬುದನ್ನು ವೈದ್ಯರು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹಾವಿನ ಕಡಿತವು ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಾಗಿದೆ. ಭಯಭೀತರಾಗುವ ಬದಲು, ಶಾಂತವಾಗಿರುವುದು, ಬ್ಯಾಂಡೇಜ್ ಹಾಕುವುದು ಮತ್ತು ತಕ್ಷಣ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತಲುಪುವುದು ಜೀವಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಬಹುದು.
