/ಹಾವು ಕಚ್ಚಿದ ಕೂಡಲೇ ಇದನ್ನು ತಿನ್ನಿಸಿ.. ದೇಹದ ತುಂಬ ಹರಡಲ್ಲ ವಿಷ! ಜೀವ ಉಳಿಸುವ ಏಕೈಕ ಮಾರ್ಗವಿದು

Snake Bite Remedy: ಹಾವು ಕಡಿತ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಅಪಾಯವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣವೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಇದೊಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ತಿನ್ನಿಸಬೇಕು.
ಹಾವು ಕಡಿತದಿಂದ ಮನುಷ್ಯನ ಸಾವು ಸಂಭವಿಸಬಹುದು. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಾಡುಗಳ ಸಮೀಪವಿರುವ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಲೂ ಹಸಿರು ಇರುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹಾವುಗಳು ಬರುತ್ತವೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 300 ಜಾತಿಯ ಹಾವುಗಳಿದ್ದು, 60 ಜಾತಿಯ ಹಾವುಗಳು ವಿಷಕಾರಿ ಆಗಿವೆ. ವಿಷಪೂರಿತ ಹಾವು ಕಚ್ಚಿದಾಗ ನೋವು, ಊತ, ಸೆಳೆತ, ವಾಕರಿಕೆ, ವಾಂತಿ, ನಡುಕ ಮತ್ತು ಅಲರ್ಜಿ ಅನುಭವವಾಗುತ್ತದೆ.
ಹಾವು ಕಚ್ಚಿದ ಜಾಗದ ಚರ್ಮದ ಬಣ್ಣ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅತಿಸಾರ, ಜ್ವರ, ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು, ತಲೆನೋವು, ಸ್ನಾಯು ದೌರ್ಬಲ್ಯ, ಬಾಯಾರಿಕೆ, ಕಡಿಮೆ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ, ಅತಿಯಾದ ಬೆವರುವಿಕೆ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ.
ಹಾವು ಕಡಿತಕ್ಕೊಳಗಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣವೇ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಉಪ್ಪು ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಸಿ ವಾಂತಿ ಮಾಡಿಸಿ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಹಾವಿನ ವಿಷದ ಪರಿಣಾಮ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಹಾವು ಕಚ್ಚಿದ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ ಉದುರಿಸಿದರೆ ನಂಜಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರ ಜೊತೆಗ ಹಾವಿನ ವಿಷ ದೇಹದ ತುಂಬೆಲ್ಲ ಹರಡುವುದಿಲ್ಲ.
ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಗೆ ಉಪ್ಪನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ತಿನ್ನಿಸಬೇಕು. ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಗೆ ಉಪ್ಪನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ಹಾವು ಕಚ್ಚಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ತಿನ್ನಿಸಿದರೆ ವಿಷ ಮೈತುಂಬ ಹರಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆಸ್ಪತ್ರಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುವವರೆಗೆ ವಿಷ ಏರದಂತೆ ತಡೆಯಬಹುದು.
ಬಳಿಕ ತಡಮಾಡದೆ ಹಾವು ಕಡಿತಕ್ಕೊಳಗಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ಹಾವು ಕಚ್ಚಿದ ಜಾಗವನ್ನು ಬರಿಗೈಯಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟಬಾರದು.
ಸೂಚನೆ: ಈ ಲೇಖನವು ಮನೆಮದ್ದುಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆಯನ್ನು ತಪ್ಪದೇ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ.