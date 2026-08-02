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ಹಾವು ಕಚ್ಚಿದ ಕೂಡಲೇ ಇದನ್ನು ತಿನ್ನಿಸಿ.. ದೇಹದ ತುಂಬ ಹರಡಲ್ಲ ವಿಷ! ಜೀವ ಉಳಿಸುವ ಏಕೈಕ ಮಾರ್ಗವಿದು

Written ByChetana Devarmani
Published: Aug 02, 2026, 05:12 PM IST|Updated: Aug 02, 2026, 05:12 PM IST

Snake Bite Remedy: ಹಾವು ಕಡಿತ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಅಪಾಯವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣವೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಇದೊಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ತಿನ್ನಿಸಬೇಕು.

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ಹಾವು ಕಡಿತಕ್ಕೆ ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ

ಹಾವು ಕಡಿತದಿಂದ ಮನುಷ್ಯನ ಸಾವು ಸಂಭವಿಸಬಹುದು. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಾಡುಗಳ ಸಮೀಪವಿರುವ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಲೂ ಹಸಿರು ಇರುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹಾವುಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. 

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ಹಾವು ಕಡಿತಕ್ಕೆ ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 300 ಜಾತಿಯ ಹಾವುಗಳಿದ್ದು, 60 ಜಾತಿಯ ಹಾವುಗಳು ವಿಷಕಾರಿ ಆಗಿವೆ. ವಿಷಪೂರಿತ ಹಾವು ಕಚ್ಚಿದಾಗ ನೋವು, ಊತ, ಸೆಳೆತ, ವಾಕರಿಕೆ, ವಾಂತಿ, ನಡುಕ ಮತ್ತು ಅಲರ್ಜಿ ಅನುಭವವಾಗುತ್ತದೆ.

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ಹಾವು ಕಡಿತಕ್ಕೆ ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ

ಹಾವು ಕಚ್ಚಿದ ಜಾಗದ ಚರ್ಮದ ಬಣ್ಣ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅತಿಸಾರ, ಜ್ವರ, ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು, ತಲೆನೋವು, ಸ್ನಾಯು ದೌರ್ಬಲ್ಯ, ಬಾಯಾರಿಕೆ, ಕಡಿಮೆ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ, ಅತಿಯಾದ ಬೆವರುವಿಕೆ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ.

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ಹಾವು ಕಡಿತಕ್ಕೆ ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ

ಹಾವು ಕಡಿತಕ್ಕೊಳಗಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣವೇ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಉಪ್ಪು ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಸಿ ವಾಂತಿ ಮಾಡಿಸಿ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಹಾವಿನ ವಿಷದ ಪರಿಣಾಮ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. 

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ಹಾವು ಕಡಿತಕ್ಕೆ ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ

ಹಾವು ಕಚ್ಚಿದ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ ಉದುರಿಸಿದರೆ ನಂಜಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರ ಜೊತೆಗ ಹಾವಿನ ವಿಷ ದೇಹದ ತುಂಬೆಲ್ಲ ಹರಡುವುದಿಲ್ಲ.  

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ಹಾವು ಕಡಿತಕ್ಕೆ ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ

ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಗೆ ಉಪ್ಪನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ತಿನ್ನಿಸಬೇಕು. ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಗೆ ಉಪ್ಪನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ಹಾವು ಕಚ್ಚಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ತಿನ್ನಿಸಿದರೆ ವಿಷ ಮೈತುಂಬ ಹರಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆಸ್ಪತ್ರಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುವವರೆಗೆ ವಿಷ ಏರದಂತೆ ತಡೆಯಬಹುದು.

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ಹಾವು ಕಡಿತಕ್ಕೆ ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ

ಬಳಿಕ ತಡಮಾಡದೆ ಹಾವು ಕಡಿತಕ್ಕೊಳಗಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ಹಾವು ಕಚ್ಚಿದ ಜಾಗವನ್ನು ಬರಿಗೈಯಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟಬಾರದು.

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ಹಾವು ಕಡಿತಕ್ಕೆ ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ

ಸೂಚನೆ: ಈ ಲೇಖನವು ಮನೆಮದ್ದುಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆಯನ್ನು ತಪ್ಪದೇ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ.

TAGS:
Snake Bite remedy
Snake Bite
snake bite remedies
Snake venom

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