  ಹಾವು ಕಚ್ಚಿದಾಗ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುವ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಈ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಬೇಡಿ..! ವಿಷಸರ್ಪದಿಂದ ಪಾರಾಗುವುದಲ್ಲ, ಪ್ರಾಣವನ್ನೇ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಾ.

Snake bite treatment mistakes : ಅನೇಕ ಜನರು ಹಾವು ಕಚ್ಚಿದಾಗ ಕೆಲವು ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅದರ ಹೊರತಾಗಿ, ನೀವು ಕೆಲವು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ ಅಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾಗಬಹುದು.
 
Snake bite treatment mistakes : ಹಾವುಗಳು ವಿಷಕಾರಿ ಜೀವಿಗಳು ಎಂಬುವುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರುವ ವಿಚಾರ. ಸರ್ಪ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವುಗಳಿಂದ ಪಾರಾಗುವುದು ಸಹ ಕಷ್ಟದ ವಿಷಯ, ಆದರೆ ಹಾವು ಒಂದು ವೇಳೆ ಕಚ್ಚಿದರೆ ಈ ರೀತಿ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮಾಡಲು ಹೋಗಬೇಡಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಇವು ಅಪಾಯದಿಂದ ಹೊರಬರುವುದರ ಬದಲಾಗಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ತೊಂದರೆಗೆ ಗಾಯಾಳುವನ್ನು ಸಿಲುಕಿಸುತ್ತದೆ.  

ಹಾವು ಕಚ್ಚಿದರೆ ಭಯಪಡಬೇಡಿ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾವು ಕಡಿತಕ್ಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲು ಅಗತ್ಯವಾದ ಔಷಧಿಗಳು ಎಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಹಾವು ಕಡಿತದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಧರಿಸಿರುವ ಉಂಗುರಗಳು, ಬಳೆಗಳು ಮತ್ತು ಗಡಿಯಾರಗಳಂತಹ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣ ತೆಗೆದುಹಾಕಬೇಕು.   

ಭಯಪಡದಿರುವುದು ಮುಖ್ಯ.. ಭಯಭೀತರಾಗುವುದರಿಂದ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವಿಷವು ವೇಗವಾಗಿ ಹರಡುತ್ತದೆ. ಶಾಂತವಾಗಿರುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಕಚ್ಚಿದ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಸ್ಥಿರವಾಗಿಡಿ. ಇದು ವಿಷವು ದೇಹದ ತುಂಬ ಬೇಗನೆ ಹರಡದಂತೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.  

ಅನೇಕ ಜನರು ಕಚ್ಚಿದ ಸ್ಥಳವನ್ನು ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯುತ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಸೋಪಿನಿಂದ ಉಜ್ಜುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಪ್ಪು. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ವೈದ್ಯರು ಹಾವಿನ ಪ್ರಕಾರವನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು ಕಷ್ಟಕರವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ವಿಷವು ಹೇಗೆ ಇದೆ ಎಂದು ನೋಡುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಅವರು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.  

ಕೆಲವರು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ ಹಾವಿನ ಕಡಿತದ ವಿಷವನ್ನು ಬಾಯಿಯಿಂದ ಹೊರತೆಗೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ತಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಗಾಯಗಳಿದ್ದರೆ.. ವಿಷವು ಅವನ ದೇಹವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಹಾವು ಕಚ್ಚಿದ ಸ್ಥಳದ ಸುತ್ತಲೂ ಏನನ್ನೂ ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಕಟ್ಟಬಾರದು ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.   

