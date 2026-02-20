ಈ ವಸ್ತುವೊಂದನ್ನ ಸುಟ್ಟರೆ ಸಾಕು ವಿಷಸರ್ಪಗಳು ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರವೂ ಸುಳಿಯಲ್ಲ.. ಅಡಗಿಕೊಂಡಿರುವ ಹಾವುಗಳು ಓಡಿಹೋಗೋದು ಫಿಕ್ಸ್‌

snake prevention tips : ಹಾವಿನ ದಾಳಿಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸರಳ ವಿಧಾನವನ್ನು ಪಾಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
snake prevention : ಹಾವು ಎಂಬ ಪದ ಕೇಳಿದರೆ ಸಾಕು ಹಲವರಿಗೂ ಭಯ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬೇಸಿಗೆ ಹಾಗೂ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಹಾವುಗಳು ಮನೆಗಳ ಬಳಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರ ಆದರೆ ಬಹಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವಿಧಾನ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸುವುದರಿಂದ ಗುಡ್ಡಗಾಡು ಮತ್ತು ಹಳ್ಳಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಜನರು ಹಾವಿನ ದಾಳಿಯಿಂದ ತಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
ಗ್ರಾಮೀಣ ಜನರ ನಂಬಿಕೆ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರಾಣಿಯ ಕೊಂಬನ್ನು ಸುಟ್ಟಾಗ ಉಂಟಾಗುವ ತೀವ್ರ ವಾಸನೆ ಹಾವುಗಳನ್ನು ದೂರ ಓಡಿಸುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಹಾವು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಅಡಗಿಕೊಂಡಿದ್ದರೂ ಕೊಂಬಿನ ಹೊಗೆ ಹಾಯಿಸಿದರೆ ಅದು ಹೊರಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಮತ್ತೇ ಆ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳಿಲ್ಲ. ಹಾವುಗಳು ವಾಸನೆಗೆ ಸಂವೇದನಾಶೀಲವಾದರೂ, ಕೊಂಬು ಸುಟ್ಟ ಹೊಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ನಿಶ್ಚಿತ ದೃಡೀಕರಣವಿಲ್ಲ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜಾತಿಯ ಹಾವುಗಳಿವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನಾಗರಹಾವು ಅತ್ಯಂತ ವಿಷಕಾರಿ. ಆದರೆ ಹೆಬ್ಬಾವು ವಿಷಕಾರಿಯಲ್ಲ. ಇವುಗಳು ನೋಡಲು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಹೋಲಿಕೆಯಿದ್ದರೂ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಗುರುತಿಸಲು ಕಷ್ಟವಾಗಬಹುದು. ತಪ್ಪಾಗಿ ಹಿಡಿಯಲು ಯತ್ನಿಸಿದರೆ ಅಪಾಯ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಬಿಲಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ನುಗ್ಗುವುದರಿಂದ, ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ತಂಪಾದ ಸ್ಥಳ ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು, ಮನೆಯ ಸುತ್ತಲಿನ ಕಾಡು ಪೊದೆಗಳು, ಕಸದ ರಾಶಿ ನೆಲೆ ಪಡೆಯಲು, ಇಲಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಆಹಾರ ಲಭ್ಯತೆಗಳಿಗಾಗಿ... ಹೀಗೆ ಹಲವು ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಹಾವುಗಳು ಮನುಷ್ಯರಿರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ನುಗ್ಗುತ್ತವೆ.
ಹಾವುಗಳು ಬರದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಮನೆ ಹಾಗೂ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಕಾಪಾಡಿ, ದಟ್ಟ ಪೊದೆಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ, ಕಸದ ರಾಶಿ, ಮರದ ದಿಂಡಿಗಳನ್ನು ತೆರವು ಮಾಡಿ, ಬಾಗಿಲು-ಕಿಟಕಿಗಳ ಸೀಳುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ.
ಯಾವುದೇ ಹಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದರೆ, ನೀವೇ ಹಿಡಿಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಡಿ. ತಕ್ಷಣ ಸ್ಥಳೀಯ ಸರ್ಪರಕ್ಷಕ ತಂಡ ಅಥವಾ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿ. ಹಾವು ಕಚ್ಚಿದರೆ, ಅದು ವಿಷಕಾರಿ ಆಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲದಿರಲಿ, ತಕ್ಷಣವೇ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತೆರಳಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಗ್ರಾಮೀಣ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಬಹುದು, ಆದರೆ ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ವಿಜ್ಞಾನಾಧಾರಿತ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯ.