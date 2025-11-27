ಹಾವಿನ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಶತ್ರು ಈ ಸಸ್ಯ! ಮನೆಯ ಮುಂದಿದ್ದರೇ ಒಂದೇ ಒಂದು ವಿಷಸರ್ಪ ಹತ್ತಿರ ಸುಳಿಯಲ್ಲ..

snake repellent plant: ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಕಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಜನರ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಹಾವುಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತಿವೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದರಿಂದ ಹಾವುಗಳು ಅವುಗಳತ್ತ ಹೆಚ್ಚು ಆಕರ್ಷಿತವಾಗುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಕೆಲವು ಸಸ್ಯಗಳ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯು ಹಾವುಗಳು ನಮ್ಮಿಂದ ಓಡಿಹೋಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆ ಸಸ್ಯಗಳು ಯಾವುವು ಎಂದು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ..
ಹಾವುಗಳು ಅಪಾಯಕಾರಿ.. ಕಚ್ಚಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವವೇ ಹೋಗಬಹುದು.. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರು ಹಾವು ಕಡಿತದಿಂದ ಸಾಯುತ್ತಾರೆ.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಬಳಿ ಒಂದು ಗಿಡವನ್ನು ಇಡುವುದರಿಂದ ಮುಂಗುಸಿಗಳಂತೆ ಹಾವುಗಳಿಗೆ ಶತ್ರುವಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾವುಗಳು ಅವುಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಅತ್ತಕಡೆ ಸುಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ.. ಈ ಸಸ್ಯ ಆಯುರ್ವೇದ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಹಾವುಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಮೂಲವ್ಯಾಧಿಗೂ ಪ್ರತಿವಿಷವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ.
ಈ ಸಸ್ಯವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾಗ ದಮನಿ, ರುದ್ರ ಜಟ, ಈಶ್ವರಿ ಮತ್ತು ಗರುಡ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಸ್ಯವು ಪೊದೆಯಂತೆ ಪೊದೆಯಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಅದರ ಬಳ್ಳಿಗಳು ದಟ್ಟವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಎಲೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಇದು ಅನೇಕ ಆಯುರ್ವೇದ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಆದರೆ ಈ ಸಸ್ಯವು ಹಾವು ನಿವಾರಕವಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಅತಿಸಾರ ಮತ್ತು ನೋವಿನ ವಿರುದ್ಧವೂ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಈ ಎಲೆಯನ್ನು ಪುಡಿಮಾಡಿ ರಸವನ್ನು ಬಾಧಿತ ಪ್ರದೇಶದ ಮೇಲೆ ಹಿಂಡಿದರೇ ಚೇಳು ಕಡಿತವನ್ನು ಸಹ ಗುಣಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಈ ನಾಗ ದಮಾನಿ ಸಸ್ಯವು ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿನ ಅನಿಲ ಮತ್ತು ಅಜೀರ್ಣಕ್ಕೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಾವು ಇದನ್ನು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡರೆ, ಆಯುರ್ವೇದ ಖಜಾನೆಯನ್ನೇ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಂತೆ.. ಇದಲ್ಲದೆ, ಹಾವುಗಳು ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಬರುವುದಿಲ್ಲ.
(ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ: ಈ ಲೇಖನವು ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಮೊದಲು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು. ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಜೀ ಮೀಡಿಯಾ ಪರಿಶೀಲಿಸಿಲ್ಲ)