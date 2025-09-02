ಮನೆಯ ಸುತ್ತಲೂ ಈ ಸಣ್ಣ ಗಿಡ ಇದ್ರೆ ಮುಗಿತು ಒಂದೇ ಒಂದು ಹಾವು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರಲ್ಲ..!

Snake repellent plant : ಹಾವಿನ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಅನೇಕ ಜನರು ಭಯಭೀತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಈ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಹಾವುಗಳ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಅವುಗಳು ಮಳೆಯಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಪಡೆಯಲು ಮನೆಗಳಿಗೂ ಬರುತ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.
ಜನರು ಹಾವುಗಳು ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಬರದಂತೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಓಡಿಸಲು ವಿವಿಧ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ಹಾವುಗಳನ್ನು ದೂರವಿಡಲು ನೀವು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬಹುದು. ಆಯುರ್ವೇದ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಕೆಲವು ಸಸ್ಯಗಳ ವಾಸನೆಯು ಹಾವುಗಳಿಗೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಸಸ್ಯಗಳು ಯಾವುವು..? ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ.
ಡೆವಿಲ್ ಪೆಪ್ಪರ್: ಸ್ನೇಕ್ ರೂಟ್ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಡೆವಿಲ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಸಸ್ಯಗಳು ಹಾವುಗಳನ್ನು ದೂರವಿಡಲು ನೈಸರ್ಗಿಕ ನಿವಾರಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಇದನ್ನು ಹಾವು ನಿವಾರಕ ಮೂಲಿಕೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಬೇರುಗಳಿಂದ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವ ವಿಶಿಷ್ಟ ವಾಸನೆಯು ಹಾವುಗಳನ್ನು ದೂರವಿಡುತ್ತದೆ.
ಗರುಡ ಮರ: ಇದು ಎತ್ತರದ ಮರ. ಮನೆಯ ಸುತ್ತಲೂ ಇದನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದರೆ, ಹಾವುಗಳನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ದೂರವಿಡಬಹುದು. ಇದರ ಹೆಸರೇ ಸೂಚಿಸುವಂತೆ, ಇದು ಹಾವುಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರ ಬೇರುಗಳನ್ನು ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಕಟ್ಟಿದರೆ ಅದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಹಾವಿನ ಬೇರು: ಹಾವಿನ ಬೇರುಗಳನ್ನು ಸರ್ಪಂಡ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಔಷಧೀಯ ಸಸ್ಯ. ಹಾವಿನ ಬೇರುಗಳ ವಾಸನೆ ತುಂಬಾ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಬೇರುಗಳು ಹಳದಿ ಅಥವಾ ಕಂದು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ಎಲೆಗಳು ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ಹಾವುಗಳು ಇದರ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ.
ಕಳ್ಳಿ ಮುಳ್ಳಿನ ಸಸ್ಯ : ಹಾವುಗಳು ಈ ಸಸ್ಯಗಳಿಂದ ದೂರವಿರುತ್ತವೆ. ಒಳಾಂಗಣ ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಕಳ್ಳಿ, ಹಾವುಗಳು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಹಾವುಗಳು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಚರ್ಮವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ, ಅವು ಮುಳ್ಳಿನ ಸಸ್ಯಗಳ ಬಳಿ ಓಡಾಡಲು ಹೆದರುತ್ತವೆ. ಬಾಲ್ಕನಿಗಳು ಮತ್ತು ಕಿಟಕಿಗಳಂತಹ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳಿ ನೆಡಬಹುದು.
ಹಾವಿನ ಗಿಡ: ಇದು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಅಲಂಕಾರಿಕ ಸಸ್ಯ. ಇದು ಉದ್ದವಾದ ಬೇರುಕಾಂಡ ಮತ್ತು ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಹಾವಿನ ಗಿಡದ ಎಲೆಗಳು ಚೂಪಾದವು. ಇದರ ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆಯು ಹಾವುಗಳನ್ನು ದೂರವಿಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹಾವುಗಳು ಈ ಸಸ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನು ಸಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ.