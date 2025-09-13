English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Snake safety tips:ಅಡಗಿ ಕೂತ ಹಾವುಗಳ ಶತ್ರು ಈ ವಸ್ತು.. ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿಟ್ಟರೆ ಹೊಸಲು ದಾಟಲು ಹೆದರುತ್ತೆ ವಿಷ ಜಂತು

Snake safety tips: ಹಾವುಗಳು ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಭಯ ಹುಟ್ಟಿಸುತ್ತವೆ. ಅನೇಕ ಜನರು ಅವುಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ಹಾವುಗಳು ಮನೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತವೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅವು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸದಂತೆ ತಡೆಯಲು ನೀವು ಕೆಲವು ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದರೆ, ಅವು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. 
 
1 /6

Snake safety tips: ಹಿಂದೂ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ, ಹಾವುಗಳನ್ನು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯವು ಹಾವುಗಳಿಗೆ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವತೆಗಳ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ನೀಡಿದೆ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಸಂಗಾತಿಯಾಗಿ, ಶಿವನ ಸಂಗಾತಿಯಾಗಿ, ವಿನಾಯಕನ ಸಂಗಾತಿಯಾಗಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಶ್ರಾವಣದಲ್ಲಿ ನಗುಲ ಪಂಚಮಿ ಮತ್ತು ಕಾರ್ತಿಕದಲ್ಲಿ ನಗುಲ ಚವತಿಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹಾವಿನ ಹೊಂಡಗಳ ಬಳಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವುದು ವಾಡಿಕೆ.   

2 /6

ಹಾವುಗಳನ್ನು ಪೂಜಿಸುವ ನಮಗೂ ಸಹ ಅವುಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಬೆನ್ನುಮೂಳೆಯಲ್ಲಿ ನಡುಕ ಬರುತ್ತದೆ. ಋತು ಏನೇ ಇರಲಿ, ಹಾವುಗಳು ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಗೆ ನುಗ್ಗಿ ಭಯ ಹುಟ್ಟಿಸುತ್ತವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕೆಲವು ಗೃಹೋಪಯೋಗಿ ವಸ್ತುಗಳ ಮೂಲಕ ಹಾವುಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದನ್ನು ನೀವು ತಡೆಯಬಹುದು.   

3 /6

ಯಾವುದೇ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ, ಗುಡ್ಡಗಾಡು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ಹೊಲಗಳ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹಾವುಗಳು ನುಗ್ಗುವ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚು, ಆದರೆ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ, ಹಾವುಗಳು ಸೂರ್ಯನ ಶಾಖವನ್ನು ಸಹಿಸಲಾರದೆ ತಂಪಾದ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತವೆ. ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಹಾವುಗಳು ಮನೆಗಳಿಗೆ ನುಗ್ಗಿ ಜನರನ್ನು ಕಚ್ಚಿದ ಪ್ರಕರಣಗಳಿವೆ. ಹಾವು ಕಡಿತಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಬೇಕು. ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಸಿಗದ ಕಾರಣ ಕೆಲವರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ಪ್ರಕರಣಗಳಿವೆ. ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುವ ಮೊದಲು ವೈದ್ಯರು ಯಾವ ಹಾವು ಕಚ್ಚಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.  

4 /6

ಇಂತಹ ಅಪಘಾತಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು, ಹಾವುಗಳು ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸದಂತೆ ನಾವು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಜೀವಹಾನಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಹೆದರುವ ಹಾವುಗಳಿಗೆ ಕರ್ಪೂರವು ಮಾರಕ ಭಯವಾಗಿದೆ. ಕರ್ಪೂರದ ವಾಸನೆ ಮೂಗಿಗೆ ತಲುಪಿದ ನಂತರ, ಹಾವುಗಳು ಆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಷಣವೂ ಇರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಕರ್ಪೂರದ ವಾಸನೆಯು ಅವುಗಳಿಗೆ ವಿಷಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ.   

5 /6

ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ಪೂರ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟರೂ ಸಹ, ಹಾವುಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಹೊಸ್ತಿಲು ಅಥವಾ ದ್ವಾರದ ಬಳಿ ಕರ್ಪೂರದ ಗೊಂಚಲುಗಳನ್ನು ಇಡುವುದರಿಂದ ಹಾವುಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದನ್ನು ತಡೆಯಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಸುತ್ತಲೂ ಕರ್ಪೂರ ಪುಡಿಯನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸುವುದರಿಂದ ಹಾವುಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದನ್ನು ತಡೆಯಬಹುದು.   

6 /6

ಹಾವುಗಳು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮೂಗುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಕರ್ಪೂರವು ಹಾವುಗಳು ಸಹಿಸಲಾರದಷ್ಟು ಬಲವಾದ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಹೊರಸೂಸುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ, ಹಾವುಗಳು ಕರ್ಪೂರದ ವಾಸನೆಯಿಂದ ತಕ್ಷಣವೇ ಓಡಿಹೋಗುತ್ತವೆ, ತಮ್ಮ ಬಾಲವನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.   

snake safety tips Camphor Benefits snake repellent home remedies Snake

Next Gallery

ಹೆಣ್ಣಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅನಾಥಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಾಸ, ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿಯಾಗಿ ಮಿಂಚಿ ಮದ್ಯದ ಚಟಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ ಕಿಡ್ನಿ ಫೆಲ್ಯೂರ್‌ನಿಂದ ಸತ್ತ ನಟಿ ಈಕೆ..!