Snake: ಮನೆ ಹತ್ರ ಈ ಗಿಡ ನೆಟ್ಟಿದ್ರೆ, ಬುಸ್​​ ಬುಸ್​​​ ನಾಗಪ್ಪ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡೋದೆ ಇಲ್ಲ ಗ್ಯಾರಂಟಿ

snakes are afraid of these plants : ನಿಮ್ಮ ಮನೆ, ಅಂಗಳ ಅಥವಾ ತೋಟಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಹಾವುಗಳು ಬರುತ್ತಿದ್ದರೆ... ಕೆಲವು ರೀತಿಯ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ನೆಡಿ. ಇವು ಹಾವುಗಳನ್ನು ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸುವ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ..
ಪುದೀನ ಹಾವುಗಳು ಪುದೀನದ ವಾಸನೆಯನ್ನು ತುಂಬಾ ಕಟುವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತವೆ. ಅವು ಈ ವಾಸನೆಗಳನ್ನು ಸಹಿಸಲಾರದೆ ಓಡಿಹೋಗುತ್ತವೆ. ಪುದೀನವು ಬಹಳ ಬೇಗನೆ ಹರಡುತ್ತದೆ. ನೀವು ಅದನ್ನು ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ತೋಟದ ಸುತ್ತಲೂ ಬೆಳೆಸಿದರೆ, ಹಾವುಗಳು ಬರುವುದಿಲ್ಲ.
ಗುಲಾಬಿಗಳು ಮತ್ತು ಮುಳ್ಳಿನ ಸಸ್ಯಗಳು ಹಾವುಗಳು ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಚರ್ಮವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ತೋಟದ ಅಂಚುಗಳಲ್ಲಿ ಮುಳ್ಳಿನ ಗುಲಾಬಿ ಗಿಡಗಳು ಅಥವಾ ಸಣ್ಣ ಕಳ್ಳಿ ಗಿಡಗಳು ಇದ್ದರೆ, ಮುಳ್ಳುಗಳಿಂದ ಚುಚ್ಚಲ್ಪಡುವ ಭಯದಿಂದ ಹಾವುಗಳು ಒಳಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ.
ತುಳಸಿ ತುಳಸಿ ಗಿಡಗಳು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಲವಂಗ ತುಳಸಿ ಗಿಡಗಳು, ಹಾವುಗಳನ್ನು ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಪುದೀನ ಗಿಡಗಳ ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಪರಿಮಳ ಹಾವುಗಳಿಗೆ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.
ನಿಂಬೆ ಹುಲ್ಲು ನಿಂಬೆ ಹುಲ್ಲಿನ ವಾಸನೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಆಹ್ಲಾದಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಹಾವುಗಳು ಅದನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಿಟ್ರೊನೆಲ್ಲಾ ಎಂಬ ಎಣ್ಣೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದು ಹಾವುಗಳು, ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ಮತ್ತು ಕೀಟಗಳನ್ನು ದೂರವಿಡುತ್ತದೆ. ನೀವು ಈ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಅಥವಾ ತೋಟದ ಸುತ್ತಲೂ ಬೇಲಿಯಾಗಿ ನೆಟ್ಟರೆ... ಒಂದೇ ಒಂದು ಹಾವು ಕೂಡ ಆ ಕಡೆಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ.
ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಈರುಳ್ಳಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯ ಗಂಧಕದ ವಾಸನೆಯು ಹಾವುಗಳ ಸಂವೇದನಾ ಅಂಗಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಈರುಳ್ಳಿಯಂತಹ ಆಲಿಯಮ್ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ತೋಟದ ಅಂಚುಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಹಿತ್ತಲಿನಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಟರೆ, ಹಾವುಗಳು ಆ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಈರುಳ್ಳಿ ಸಸ್ಯಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಶೇಕಡಾವಾರು ಗಂಧಕವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿದಾಗ ಅಥವಾ ಪುಡಿಮಾಡಿದಾಗ ಹೊರಬರುವ ಕಟುವಾದ ವಾಸನೆಯು ಹಾವುಗಳನ್ನು ತೊಂದರೆಗೊಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅವು ಓಡಿಹೋಗುತ್ತವೆ.
ಮಾರಿಗೋಲ್ಡ್ಸ್: ಹಾವುಗಳು ಮಾರಿಗೋಲ್ಡ್ಸ್ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಅಥವಾ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಹಾವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಭಯವಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ತೋಟ ಅಥವಾ ಮನೆಯ ಸುತ್ತಲೂ ಮಾರಿಗೋಲ್ಡ್ಸ್ ನೆಡಿ. ಅವುಗಳ ಬೇರುಗಳು ಮತ್ತು ಎಲೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ಆಲ್ಫಾ-ಟೆರ್ಟಿನೈಲ್ ರಾಸಾಯನಿಕವು ಕಟುವಾದ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಹೊರಸೂಸುತ್ತದೆ. ಹಾವುಗಳು ಅವುಗಳನ್ನು ಸಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ಭಾರತೀಯ ಸ್ನೇಕ್ ರೂಟ್, ಅದರ ಹೆಸರೇ ಸೂಚಿಸುವಂತೆ, ಹಾವುಗಳನ್ನು ದೂರವಿಡುತ್ತದೆ. ಇದರ ಬಲವಾದ ವಾಸನೆಯು ಹಾವುಗಳನ್ನು ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿಯೂ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇದೆ. ಈ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಮನೆಯ ಪ್ರವೇಶದ್ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ತೋಟದ ಅಂಚುಗಳಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಟರೆ, ಹಾವುಗಳು, ಚೇಳುಗಳು ಮತ್ತು ಕೀಟಗಳು ಹತ್ತಿರ ಬರುವುದಿಲ್ಲ.
ನಗರಗಳು ಮತ್ತು ಪಟ್ಟಣಗಳಲ್ಲಿ ಹಾವಿನ ಬೆದರಿಕೆ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೂ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಡುಗಳಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಜನರ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹಾವುಗಳು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತವೆ. ವಿಷಪೂರಿತ ಹಾವಿನ ಕಡಿತವು ಮಾರಕವಾಗಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆ, ಅಂಗಳ ಅಥವಾ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಹಾವುಗಳು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಇದ್ದರೆ, ಕೆಲವು ರೀತಿಯ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ನೆಡಿ. ಇವು ಹಾವುಗಳನ್ನು ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸುವ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಅಂದರೆ,