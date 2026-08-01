Soman Rana clinched gold medal: ಗ್ಲಾಸ್ಗೋದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ Commonwealth Games 2026 ರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಭರ್ಜರಿ ಪದಕಗಳ ಬೇಟೆಯಾಡುತ್ತಿದೆ. ಒಟ್ಟು 30 ಪದಕಗಳು ಭಾರ ಇದೀಗ ಪ್ಯಾರಾ ಅಥ್ಲೀಟ್ ಸೋಮನ್ ರಾಣಾ ಅವರು ಬಂಗಾರದ ಪದಕಕ್ಕೆ ಮುತ್ತಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಪುರುಷರ ಶಾಟ್ಪುಟ್ F57 ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಸೋಮನ್ ರಾಣಾ ಅವರು ದೇಶದ ಚಿನ್ನದ ಪದಕವನ್ನು ಗೆದ್ದರು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಭಾರತದ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಶುಭಮ್ ಜುಯಾಲ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಮೆಡಲ್ಗೆ ಕೊರೊಳೊಡ್ಡಿದರು.
ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ 2026ರಲ್ಲಿ ಪುರುಷರ ಶಾಟ್ಪುಟ್ F57 ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಸೋಮನ್ ರಾಣಾ ಅವರು, ಚೊಚ್ಚಲ ಚಿನ್ನದ ಪದಕನ್ನು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಗೆಲ್ಲಿಸಿಕೊಟ್ಟರು.
ಸೋಮನ್ ರಾಣಾ ಅವರು, ತಮ್ಮ ಎರಡನೇ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿಯೇ 13.40 ಮೀಟರ್ ದೂರ ಶಾಟ್ಪುಟ್ ಎಸೆದು ದಾಖಲೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದರು. ಉಳಿದವರು ಯಾರು 13.40 ಮೀಟರ್ ರಷ್ಟು ದೂರ ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ.
ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಶುಭಮ್ ಜುಯಾಲ್ ಅವರು, ತಮ್ಮ 6ನೇ ಮತ್ತು ಕೊನೆಯ ಶಾಟ್ಪುಟ್ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ 13.28 ಮೀಟರ್ ದೂರ ಮಾತ್ರ ಎಸೆದರು. ಆದ್ರೆ ಸೋಮನ್ ರಾಣಾ ಅವರನ್ನ ಮೀರಿಸಲು ಅಗಲಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕಕ್ಕೆ ಕೊರೊಳೊಡ್ಡಿದರು.
ಕ್ಯಾಮರೂನ್ನ ಸೆಡ್ರಿಕ್ ಇದ್ರಿಸ್ ಲೆಕೆಜೊ ಅಜಮ್ಜಿ (Cameroons Cedric Idriss Lekezo Azamdzi) 12.57 ಮೀಟರ್ ದೂರ ಎಸೆದು ಕಂಚಿನ ಪದಕಕ್ಕೆ ತೃಪ್ತಿಪಟ್ಟರು.
ಸೋಮನ್ ರಾಣಾ ಅವರು ಶಾಟ್ಫುಟ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ 13.38 ಮೀಟರ್ ದೂರ ಎಸೆಯುವ ಮೂಲಕ ಅದ್ಭುತ ಆರಂಭವನ್ನು ಪಡೆದರು. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಎರಡನೇ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ 13.40 ಮೀಟರ್ ದೂರ ಶಾಟ್ಪುಟ್ ಎಸೆದು ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಗೆದ್ದು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು.