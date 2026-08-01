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Commonwealth Games; ಭಾರತೀಯರ ಭರ್ಜರಿ ಪದಕ ಬೇಟೆ.. ಗೋಲ್ಡ್‌, ಸಿಲ್ವರ್‌ಗೆ ಮುತ್ತಿಟ್ಟ ಮತ್ತಿಬ್ಬರು ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು!

Written ByBhimappa
Published: Aug 01, 2026, 08:23 PM IST|Updated: Aug 01, 2026, 08:23 PM IST
ಗ್ಲಾಸ್ಗೋದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ Commonwealth Games 2026 ರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಭರ್ಜರಿ ಪದಕಗಳ ಬೇಟೆಯಾಡುತ್ತಿದೆ. ಒಟ್ಟು 30 ಪದಕಗಳು ಭಾರ ಇದೀಗ ಪ್ಯಾರಾ ಅಥ್ಲೀಟ್‌ ಸೋಮನ್ ರಾಣಾ ಅವರು ಬಂಗಾರದ ಪದಕಕ್ಕೆ ಮುತ್ತಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 

Soman Rana clinched gold medal: ಗ್ಲಾಸ್ಗೋದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ Commonwealth Games 2026 ರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಭರ್ಜರಿ ಪದಕಗಳ ಬೇಟೆಯಾಡುತ್ತಿದೆ. ಒಟ್ಟು 30 ಪದಕಗಳು ಭಾರ ಇದೀಗ ಪ್ಯಾರಾ ಅಥ್ಲೀಟ್‌ ಸೋಮನ್ ರಾಣಾ ಅವರು ಬಂಗಾರದ ಪದಕಕ್ಕೆ ಮುತ್ತಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 
 

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ಪುರುಷರ ಶಾಟ್‌ಪುಟ್‌ F57 ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಸೋಮನ್‌ ರಾಣಾ ಅವರು ದೇಶದ ಚಿನ್ನದ ಪದಕವನ್ನು ಗೆದ್ದರು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಭಾರತದ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಶುಭಮ್‌ ಜುಯಾಲ್‌ ಸಿಲ್ವರ್‌ ಮೆಡಲ್‌ಗೆ ಕೊರೊಳೊಡ್ಡಿದರು.   

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ಕಾಮನ್‌ವೆಲ್ತ್‌ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ 2026ರಲ್ಲಿ ಪುರುಷರ ಶಾಟ್‌ಪುಟ್‌ F57 ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಸೋಮನ್‌ ರಾಣಾ ಅವರು, ಚೊಚ್ಚಲ ಚಿನ್ನದ ಪದಕನ್ನು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಗೆಲ್ಲಿಸಿಕೊಟ್ಟರು.   

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ಸೋಮನ್‌ ರಾಣಾ ಅವರು, ತಮ್ಮ ಎರಡನೇ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿಯೇ 13.40 ಮೀಟರ್‌ ದೂರ ಶಾಟ್‌ಪುಟ್‌ ಎಸೆದು ದಾಖಲೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದರು. ಉಳಿದವರು ಯಾರು 13.40 ಮೀಟರ್‌ ರಷ್ಟು ದೂರ ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ.   

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ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಶುಭಮ್‌ ಜುಯಾಲ್‌ ಅವರು, ತಮ್ಮ 6ನೇ ಮತ್ತು ಕೊನೆಯ ಶಾಟ್‌ಪುಟ್‌ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ 13.28 ಮೀಟರ್‌ ದೂರ ಮಾತ್ರ ಎಸೆದರು. ಆದ್ರೆ ಸೋಮನ್‌ ರಾಣಾ ಅವರನ್ನ ಮೀರಿಸಲು ಅಗಲಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕಕ್ಕೆ ಕೊರೊಳೊಡ್ಡಿದರು.     

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ಕ್ಯಾಮರೂನ್‌ನ ಸೆಡ್ರಿಕ್ ಇದ್ರಿಸ್ ಲೆಕೆಜೊ ಅಜಮ್ಜಿ (Cameroons Cedric Idriss Lekezo Azamdzi) 12.57 ಮೀಟರ್ ದೂರ ಎಸೆದು ಕಂಚಿನ ಪದಕಕ್ಕೆ ತೃಪ್ತಿಪಟ್ಟರು.  

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ಸೋಮನ್ ರಾಣಾ ಅವರು ಶಾಟ್‌ಫುಟ್‌ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ 13.38 ಮೀಟರ್ ದೂರ ಎಸೆಯುವ ಮೂಲಕ ಅದ್ಭುತ ಆರಂಭವನ್ನು ಪಡೆದರು. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಎರಡನೇ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ 13.40 ಮೀಟರ್ ದೂರ ಶಾಟ್‌ಪುಟ್‌ ಎಸೆದು ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಗೆದ್ದು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು.   

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