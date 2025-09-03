Sonakshi Sinha: ಸೋನಾಕ್ಷಿ ಸಿನ್ಹ ಅವರ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳು ಇದೀಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಲಾತಾಣದಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ.
Sonakshi Sinha: ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಸೋನಾಕ್ಷಿ ಸಿನ್ಹಾ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಪರಿಚಯದ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಈ ನಟಿ 'ದಬಾಂಗ್' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಬಾಲಿವುಡ್ಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಚಿತ್ರದಿಂದಲೇ ತಮ್ಮ ನಟನೆ ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯದಿಂದ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಅಖಿರಾ, ಲೂಟೇರಾ ಮತ್ತು ಫೋರ್ಸ್ 2 ನಂತಹ ಚಿತ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ತಾರಾಪಟ್ಟವನ್ನು ಗಳಿಸಿದರು. ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಸೋನಾಕ್ಷಿ ಸಿನ್ಹಾ ಆಗಾಗ್ ತಮ್ಮ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳಿಂದ ಸುದ್ದಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಅವರು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಕೆಲವು ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳು ತಮ್ಮ ಅನುಮತಿಯಿಲ್ಲದೆ ತಮ್ಮ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ಗಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಸೋನಾಕ್ಷಿ ಸಿನ್ಹಾ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸೋನಾಕ್ಷಿ ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಒಂದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
"ನಾನು ಆಗಾಗ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಆದರೆ ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಅನೇಕ ಬ್ರಾಂಡ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಮತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಬಳಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ನನಗೆ ಆಘಾತವಾಯಿತು. ನನ್ನ ಅನುಮತಿಯಿಲ್ಲದೆ ನನ್ನ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಳಸಬಹುದು? ಇದು ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗವೇ? ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಇದು ಸ್ವೀಕಾರಾರ್ಹವಲ್ಲ?" ಎಂದು ಸೋನಾಕ್ಷಿ ಆ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
"ಯಾವುದೇ ನಟಿ ನೀವು ಬಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ಆಭರಣ ಧರಿಸಿರುವ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ, ನಿಮಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಆದರೆ, ನನ್ನ ಅನುಮತಿಯಿಲ್ಲದೆ ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಫೋಟೋವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕುವುದು ಸರಿಯೇ? ನನ್ನ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣ ತೆಗೆದುಹಾಕಿ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಾನು ಆ ಬ್ರಾಂಡ್ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತೇನೆ. ” ಎಂದು ಅವರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಟಿ ಸೋನಾಕ್ಷಿ ತಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ಮತ್ತು ಗೌಪ್ಯತೆಯಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಬೆಳಕಿಗೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಬಾಲಿವುಡ್ ನ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಹಿರಿಯ ನಟಿ ಟಬು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿ ಸೋನಾಕ್ಷಿ ಅವರ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಅವರು, "ನನಗೂ ಅದೇ ರೀತಿ ಅನಿಸುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸೋನಾಕ್ಷಿ, "ನಾನು ಒಬ್ಬಂಟಿಯಲ್ಲ ಎಂದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ" ಎಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇಬ್ಬರು ನಟಿಯರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು, ನಾಯಕಿ ಟಬು ನಟಿ ಸೋನಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನೆಟಿಜನ್ಗಳು ಸಹ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಸೋನಾಕ್ಷಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಕುಶ್ ಎಸ್. ಸಿನ್ಹಾ ನಿರ್ದೇಶನದ "ನಿಕಿತಾ ರಾಯ್" ಎಂಬ ಅಲೌಕಿಕ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. 20 ಕೋಟಿ ರೂ. ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಈ ಚಿತ್ರವು ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಯಿತು ಮತ್ತು ಕೇವಲ 1.51 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿತು.