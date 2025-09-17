ಅವು ಯಾವಾಗ ದೊಡ್ಡದಾಗುತ್ತವೆ.. ಸ್ಟಾರ್‌ ಡೈರೆಕ್ಟರ್‌ ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಮುಟ್ಟಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ನಟಿ.!

Sonam Kapoor : ಬಹುತೇಕ ನಟ-ನಟಿಯರು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಅಹಿತಕರ ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅನೇಕ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟ-ನಟಿಯರು ಇದರಿಂದ ಹೊರತಾಗಿಲ್ಲ. ಪ್ರಸ್ತುತ ನಟಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಅಸಭ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿರುವ ಪ್ರಸಂಗ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಶಾಕ್ ನೀಡಿದೆ..
ಬಾಲಿವುಡ್ನಿಂದ ವಿವಿಧ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸುದ್ದಿಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ಈ ಸುದ್ದಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ನಿಜ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಸುಳ್ಳು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ-ನಟಿಯರು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕೆಟ್ಟ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಜನಪ್ರಿಯ ನಟ-ನಟಿಯರು ಅಂತಹ ಅನುಭವಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅನೇಕ ಜನರು ಇದರ ವಿರುದ್ಧ ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
ಸೋನಮ್ ಕಪೂರ್ ಈ ನಟಿಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ಸೋನಮ್ ಕಪೂರ್ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಚ್ಚರಿಯ ಘಟನೆ ನಡೆದುದೆ. ಆದರೆ ಅವರು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮೌನವಾಗಿ ಸಹಿಸಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿ ಚಿತ್ರದಿಂದ ಹೊರಬಂದರು.
ಸೋನಮ್ ಕಪೂರ್ ಸಂಜಯ್ ಲೀಲಾ ಬನ್ಸಾಲಿ ಅವರ 'ಸಾವರಿಯಾ' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಬಾಲಿವುಡ್ಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟ ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಕೂಡ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಚಿತ್ರ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಸದ್ದು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ.
ಆ ಚಿತ್ರದ ನಂತರ ಸುಮಾರು ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸೋನಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಆಫರ್ ಬರಲಿಲ್ಲ. ನಂತರ ದೆಹಲಿ ಚಿತ್ರ ಬಂದಿತು. ಆದರೆ ಈ ಮಧ್ಯೆ, ಸೋನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಅಚ್ಚರಿಯ ಘಟನೆ ಎದುರಾಯಿತು. ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಿರ್ದೇಶಕರೊಬ್ಬರು ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಅಶ್ಲೀಲ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರು.
ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸೋನಮ್ ಕಾಫಿ ವಿತ್ ಕರಣ್ ಜೊತೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. "ಸಾವರಿಯಾ ಚಿತ್ರದ ಸೋಲಿನ ನಂತರ, ನಾನು ಕೆಲಸ ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅನೇಕ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದೆ. ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಲಿಲ್ಲ. ನಂತರ ನನಗೆ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಂದ ಆಫರ್ ಬಂದಿತು.
ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಕೇಳುವ ಮೊದಲು, ನಿರ್ದೇಶಕರು ನನ್ನನ್ನು ದಿಟ್ಟಿಸಿ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದರು. ನನಗೆ ಮುಜುಗರವಾಯಿತು. ನಂತರ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಅವರು, 'ಎಲ್ಲವೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ತನಗಳು ಯಾವಾಗ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ?' ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. ಇದರಿಂದ ನನಗೆ ಕೋಪ ಬಂತು.. ನಿಮ್ಮ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಎಂದಿಗೂ ನಟಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರ ಬಂದೆ ಎಂದು ಸೋನಮ್ ತಿಳಿಸಿದರು.
ನಂತರ ಅಮಿಷಾ ಪಟೇಲ್ ಆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದರು. ಆದರೆ, ಸೋನಮ್ ಆ ಚಿತ್ರ ಯಾವುದು ಅಥವಾ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಯಾರು ಎಂಬುದನ್ನು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಬಾಲಿವುಡ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ಜನರನ್ನು ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸುವ ಅನೇಕ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಇದು ಅನೇಕ ವೃತ್ತಿಜೀವನಗಳನ್ನು ಹಾಳುಮಾಡಬಹುದು.