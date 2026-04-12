Sonu srinivas gowda love: ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಖ್ಯಾತಿಯ ಸೋನು ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ಗೌಡ ತಮ್ಮ ನೇರ ನುಡಿ ಹಾಗೂ ವಿಭಿನ್ನ ರೀಲ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರಾ ಮನೆಮಾತಾಗಿ ಟೋಲರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಆಹಾರವಾಗಿದ್ದರು..ಇದೀಗ ಸೋನು ಗೌಡ ಅವರ ಬ್ರೇಕಪ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿವೆ ಇದು ಬ್ರೇಕಪ್ ಅಲ್ಲ ಬದಲಿಗೆ ತಮ್ಮ ಬಾಯ್ಫ್ರೆಂಡ್ ಮೃತಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಸದಾ ಸಸ್ಪನ್ಸ್ ಆಗಿರುವ ಸೋನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಹಳ ಭಾವುಕರಾಗಿ ಪೋಸ್ಟ್ವೊಂದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ.
ಸೋನು ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗೌಡ ಅವರು ಈ ಹಿಂದೆ ತಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ಮೂಲಕ ತಮಗೆ ಬಾಯ್ಫ್ರೆಂಡ್ ಇರುವ ಬಗ್ಗೆ ಸುಳಿವು ನೀಡಿದ್ದರು.ಆದರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ಎಂಬ ವಿಷಯವನ್ನು ರಹಸ್ಯವಾಗಿಟ್ಟಿದ್ದರು.
ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಿಯತಮನನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಂದ ದೂರವಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ನೋವು ತೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನನ್ನ ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಎನಿಸಿಕೊಂಡವ ನನ್ನನ್ನು ಕೀಳಾಗಿ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಅವನಿಗೆ ತುಂಬಾ ಲಾಯಲ್ ಆಗಿದ್ದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಯಾರ ಬಳಿ ಮಾತನಾಡಿದರು ಅವನು ಸಹಿಸುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಪದೇ ಪದೇ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಆತ ನನ್ನ ಬಾಯ್ಫ್ರೆಂಡ್ಗೆ ʻಎಕ್ಸ್ʼ ಇದ್ದಳು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಇನ್ನೂ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಳೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಸೋನು ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗೌಡ ನೋವು ತೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಇದೇ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಸೋನುಗೌಡ ಮಿಸ್ ಯೂ ಲಾಟ್ ಬೇ ಮ..RIP ಎಂದು ಫೋಟೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಹುಡುಗ ಅವರೇ ನಾ? ಅನ್ನೋದು ಹಲವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಸದ್ಯ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಪ್ರೀತಿನಾ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದಿದ್ರಿ ಆದರೇ ದೇವರು ಇತರ ಪರಿಚಯ ಮಾಡೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಯಾವ ಪ್ರೇಮಿಗೂ ತರಬಾರ್ದುವ ಎಂದೆಲ್ಲಾ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.