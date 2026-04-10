English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Photos
ನಾನು ನನ್ನ ಬಾಯ್‌ಫ್ರೆಂಡ್‌ನಿಂದ ನೊಂದು ಬೆಂದಿದ್ದೀನಿ ಲವ್‌ ಬಗ್ಗೆ ಸೀಕ್ರೆಟ್‌ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಸೋನು ಗೌಡ

Sonu Srinivas Gowda love story: ಸೋಶಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್‌ ಸೋನು ಶ್ರೀನಿವಾಸ್‌ ಕೊನೆಗೂ ತನ್ನ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಬಗ್ಗೆ ಎಳೆಎಳೆಯಾಗಿ ಬಾಯಿ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ..ಟ್ರೋಲ್‌ ಫೇಜ್‌ಗಳಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಆಹಾರವಾಗುತ್ತಿದ್ದು,ಇದೀಗ ಸೋಶಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಲವ್‌ ಸ್ಟೋರಿಯ ಸೀಕ್ರೆಟ್‌ ಬಗ್ಗೆ ರಿವೀಲ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 
 
1 /6

ಸೋನು ಶ್ರೀನಿವಾಸ್‌ಗೌಡ ಸೋಶಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಚಿರಪರಿಚಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ.   

2 /6

ಸೋನು ಶ್ರೀನಿವಾಸ್‌ ಗೌಡಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಕನ್ನಡ ಓಟಿಟಿ1 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸ್ಫರ್ಧಿಸಿದ್ದರು, ವಿಡಿಯೋವೊಂದು ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಟ್ರೋಲ್‌ ಆಗಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಟೋಲ್‌ಗಳಿಂದಲ್ಲೇ ತಮ್ಮ ಲೈಫ್‌ ಹಾಳಾಯ್ತು ಎಂಬ ಕಹಿ ಸತ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.   

3 /6

ಪದೇ ಪದೇ ನನ್ನ ಟ್ರೋಲ್‌ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ಲವ್‌ ಬ್ರೇಕಪ್‌ ಆಗಿದೆ. ಈ ಟೋಲ್‌ನಿಂದ ನನಗೂ ನನ್ನ ಬಾಯ್‌ಫ್ರೆಂಡ್‌ಗೂ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಜಗಳ ಆಗುತಿತ್ತು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ನನ್ನ ಜೊತೆ ನನ್ನ ತಾಯಿ ಜೊತೆ ಆರು ತಿಂಗಳು ಮಾತಾಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾನಿನ್ನೂ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗಿ ಅಲ್ವಾ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಬಿಡು.. ಮಾತಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನು.. ಅಂತಾ ಸುಮ್ಮನಿದ್ದೆ.   

4 /6

ಆದರೆ  ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಲವ್ ಅಂತೂ ಹದಗೆಟ್ಟು ಹೋಗಿತ್ತು. ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಸಾಗರ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಯೆಸ್ ನೀನು ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀಯ ಏನಾದ್ರೂ, ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡು' ಎಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.   

5 /6

ನನ್ನ ಲವರ್‌ ಎನಿಸಿಕೊಂಡವನ್ನು ಎಷ್ಟು ನೋವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಾ ಹೇಳೋಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನೋವು ನೀಡಿದ್ದ. ಪ್ರತಿದಿನ ಚುಚ್ಚಿ ಚುಚ್ಚಿ ಮಾತನಾಡಿದ ನೋವು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ ಯಾರೊಂದಿಗೂ ಮಾತನಾಡುವ ಹಾಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲ.. ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಅವನಿಗೆ ಎಲ್ಲಾವೂ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೂ ನೆಗೆಟಿವ್‌ ಆಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದ ನನಗೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲಾ ಸಹಿಸಿಕೊಂಡು ಸಾಕಾಗಿ ಹೋಗಿತ್ತು ಹಾಗಿ ಆ ಲವ್‌ ಸ್ಟೋರಿ ಫುಲ್‌ ಸ್ಟಾಪ್‌ ಇಟ್ಟು ಹೊಸ ಜರ್ನಿ ಆರಂಭಿಸಿದೆ ಅಂತಾ  ಇನ್ಸಾಗ್ರಾಮ್‌ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸೋನು ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗೌಡ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.  

6 /6

ನನ್ನ ಬಾಯ್‌ ಫ್ರೆಂಡ್‌ ನನ್ನನ್ನ ತುಂಬಾ ಕೀಳಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ನನ್ನ ಜೊತೆ ರಿಲೇಷನ್‌ಶಿಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದು, ಅವರು ಎಕ್ಸ್‌ ಗರ್ಲ್‌ ಫ್ರೆಂಡ್‌ ಜೊತೆ  ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದ ಅಂತಾ ಸೋನು ಶ್ರೀನಿವಾಸ್‌ ಗೌಡ ಎಳೆ ಎಳೆಯಾಗಿ ನೋವು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ  

Sonu Srinivas Gowda Sonu Srinivas Gowda Boyfriend Sonu Srinivas Gowda love story Bigg Boss Kannada OTT 1 BBK Contestant Sonu Srinivas Gowda ಸೋನು ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗೌಡ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಸೋನು ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗೌಡ ಟ್ರೋಲ್ಸ್ ಸೋನು ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗೌಡ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸೋನು ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗೌಡ ಬ್ರೇಕಪ್

Next Gallery

