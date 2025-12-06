English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಮೊದಲ ನೋಟದಲ್ಲೇ ಪ್ರೀತಿ.. ಶಿಖರ್‌ ಧವನ್‌ಗೆ ವಿಶಸ್‌ ತಿಳಿಸಿದ ಬ್ಯೂಟಿ ಗರ್ಲ್‌, ಡಿವೋರ್ಸ್‌ ನಂತರ ಹೊಸ ಲವ್!

ಭಾರತ ತಂಡದ ಮಾಜಿ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ ಶಿಖರ್ ಧವನ್ ನಿನ್ನೆ ತಮ್ಮ 40ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬರ್ತ್‌ಡೇ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು, ಸ್ನೇಹಿತರು, ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲರೂ ವಿಶ್‌ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಅವರ ಗರ್ಲ್‌ ಫ್ರೆಂಡ್‌ ಶುಭಾಶಯ ತಿಳಿಸಿರುವ ಫೋಟೋಸ್‌ ಇಲ್ಲಿವೆ.   
 
ಗಬ್ಬರ್ ಶಿಖರ್‌ ಧವನ್ ನಿನ್ನೆ 40 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಗರ್ಲ್‌ಫ್ರೆಂಡ್‌ ಸೋಫಿ ಶೈನ್‌ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿಶ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 2023ರಲ್ಲಿ ಆಯೇಷಾ ಮುಖರ್ಜಿಗೆ ಡಿವೋರ್ಸ್‌ ನೀಡಿದ ಬಳಿಕ ಶಿಖರ್‌ ಧವನ್‌, ಸೋಫಿ ಶೈನ್‌ ಜೊತೆ ಡೇಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಶಿಖರ್ ಧವನ್ ಗರ್ಲ್‌ ಫ್ರೆಂಡ್‌ ಸೋಫಿ ಶೈನ್ ಐರ್ಲೆಂಡ್ ಮೂಲದವರು. ಅಬುಧಾಬಿಯ ನಾರ್ದರ್ನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೋಫಿ ಶೈನ್‌ ಐರ್ಲೆಂಡ್‌ನ ಕ್ಯಾಸಲ್‌ರಾಯ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಪಡೆದಿದ್ದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಬುಧಾಬಿಯ ನಾರ್ದರ್ನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್‌ನಲ್ಲಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ದುಬೈನ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಮೊದಲು ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದರು.    

ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾದ ಮಾಜಿ ಓಪನರ್‌ ಶಿಖರ್‌ ಧವನ್‌ ಸೋಫಿ ಶೈನ್‌ ಜೊತೆ ಮಿರರ್‌ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಫೋಟೋ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವುದು. ಇಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು 2025ರ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿ ವೇಳೆ ಬಹಿರಂಗ ಪಡಿಸಿದರು. ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಇಬ್ಬರೂ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. 

ಸೋಫಿ ಶೈನ್ ಹಾಗೂ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್‌ ಶಿಖರ್‌ ಧವನ್‌ ಇಬ್ಬರೂ ಸೇರಿ ಸುಂದರವಾದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರುವುದು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ನೀರು ಹರಿಯುತ್ತಿದ್ದರೇ ಗಬ್ಬರ್‌ ಮತ್ತು ಸೋಫಿ ದಡದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಏನನ್ನೋ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 

ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ಗೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಶಿಖರ್‌ ಧವನ್‌ ತನ್ನ ಮಗನ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಡಿವೋರ್ಸ್‌ ಆದ ಮೇಲೆ ಮಗನ ಜೊತೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಕಳೆದಿದ್ದರು. ಇದರ ನಡುವೆ ಸೋಫಿ ಶೈನ್ ಜೊತೆ ಶಿಖರ್‌ ಧವನ್‌ ಕೈಕೈ ಹಿಡಿದು ಮಕ್ಕಳಂತೆ ಆಡಿರುವುದು ಇಲ್ಲಿದೆ. 

