ಸಿನಿಮಾದ ಕಥೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿದ್ದರೂ ಆತನೊಂದಿಗೆ ನಾನು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದಿದ್ದ ಸೌಂದರ್ಯ!

Actress Soundarya: ಈ ನಟನೊಂದಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಲ್ಲ ಎಂದು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ ಸೌಂದರ್ಯ. ಆತ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ?
Actress Soundarya: ಸೌಂದರ್ಯದ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಕ್ರೇಜ್ ಇತ್ತು. ಸೌಂದರ್ಯದ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಚಿತ್ರದ ಕಥೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ಅನೇಕ ಜನರು ನಂಬಿದ್ದರು.
ಆದರೆ, ಅಂತಹದ್ದೇ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಚಿತ್ರದ ಕಥೆ ಸೌಂದರ್ಯಗೆ ಇಷ್ಟವಾಯಿತು, ಆದರೆ ನಾಯಕನ ಹೆಸರು ಹೇಳಿದಾಗ, ಅವರು ಆ ಚಿತ್ರ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದರು.
ಈ ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಎಸ್.ವಿ. ಕೃಷ್ಣ ರೆಡ್ಡಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು.
ಯಮಲೀಲಾ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟ ಅಲಿ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಸೌಂದರ್ಯ ಅವರನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ, ಕಥೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದ ನಂತರ, ಅಲಿ ನಾಯಕನಾಗುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಚಿತ್ರ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು ಎಂದು ಎಸ್ವಿ ಕೃಷ್ಣ ರೆಡ್ಡಿ ಹೇಳಿದರು.
ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲು ಕೇವಲ 15 ದಿನಗಳು ಮಾತ್ರ ಉಳಿದಿವೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ನಂತರ ಅವರು ಸೌಂದರ್ಯ ಅವರನ್ನು ಏಕೆ ಚಿತ್ರ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.
ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಾ ಸೌಂದರ್ಯ, ಅಲಿ ಜೊತೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದಾಗ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂಜರಿದರು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ತಕ್ಷಣ, ಎಸ್.ವಿ. ಕೃಷ್ಣಾ ರೆಡ್ಡಿ, "ಇಲ್ಲ ತಾಯಿ, ಏಕೆಂದರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಬೇಕು" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು ಮತ್ತು ಇಂದ್ರಜಾ ಅವರನ್ನು ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಕಥೆ ಇಷ್ಟವಾದರೂ, ನಾಯಕನ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದ ನಂತರ ಸೌಂದರ್ಯಾ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಈಗ, ಅದೇ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಹೇಳಿಕೆ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.