ಶ್ರೀದೇವಿ ಜೊತೆ ನಟಿಸಲ್ಲ ಎಂದ ಸೌತ್‌ ಸ್ಟಾರ್‌..! ಅತಿಲೋಕ ಸುಂದರಿಯ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ ನಟ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ..?

Actor who refused to act with Sridevi: ಅತಿಲೋಕ ಸುಂದರಿ ಶ್ರೀದೇವಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ಮತ್ತು ಟಾಲಿವುಡ್ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರು ಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದ ಬಹುತೇಕ ಸ್ಟಾರ್ ನಟರೊಂದಿಗೆ ನಟಿಸಿದ್ದರೂ ಈ ಖ್ಯಾತ ನಟನೊಂದಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿಲ್ಲ.
Actor who refused to act with Sridevi : ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ, ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋಯಿನ್ಗಳ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸೂಪರ್ ಡೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬಂದಿವೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ಸದ್ದು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ, ನಾಗಾರ್ಜುನ ರಂಭಾ, ಪ್ರಭಾಸ್, ಸಮಂತಾ ಅವರಂತಹ ಕೆಲವು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಗಳು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದಿಲ್ಲ.
ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬಾಲಯ್ಯ ಮತ್ತು ಶ್ರೀದೇವಿ ಕಾಂಬೊದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ನೋಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಹಾಕಿದ ನಿಯಮವೇ? ಹೇಗಾದರೂ ನಿಯಮ ಏನು?
ತನ್ನ ತಂದೆಯೊಂದಿಗೆ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸದ ಶ್ರೀದೇವಿಯೊಂದಿಗೆ ನಟಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅದು ಸರಿಯಾದ ವಿಧಾನವಲ್ಲ ಎಂದು ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಭಾವಿಸಿದ್ದರು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವರು ಶ್ರೀದೇವಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಶ್ರೀದೇವಿಯೊಂದಿಗೆ ತಾವು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಹೀಗಾಗಿ, ಬಾಲಯ್ಯ-ಶ್ರೀದೇವಿ ಕಾಂಬೊ ಎರಡು ಅಥವಾ ಮೂರು ಬಾರಿ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ.
ಅನೇಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಅವರಿಬ್ಬರ ಜೊತೆಗೆ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಬಾಲಯ್ಯ ತಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದಾಗ, ಆ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಕೈಬಿಡಲಾಯಿತು.