ಕೇವಲ 5 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 20 ಕೆಜಿ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಂಡು ಬಳುಕುವ ಬಳ್ಳಿಯಂತಾದ ನಟಿ ಮೈನಾ..! ಸರಳ ಡಯಟ್‌ ಟಿಪ್ಸ್‌ ಇಲ್ಲಿವೆ

Myna Nandhini weight loss : ಮೈನಾ ನಂದಿನಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪೋಷಕ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಿರುತೆರೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೆಯಾದ ಗುರುತು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ದಪ್ಪ ಇದ್ದ ಈ ನಟಿ ಇದೀಗ ಬಳುಕುವ ಬಳ್ಳಿಯಂತಾಗಿದ್ದಾರೆ.. ಈ ಬದಲಾವಣೆ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು.. ಅವರು ಕೈಗೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳೇನು..? ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ..
ತಮಿಳಿನ ಶರವಣನ್ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಧಾರಾವಾಹಿಯ ಮೂಲಕ ನಂದಿನಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಮೈನಾ ಪಾತ್ರವು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಗುರುತಾಗಿದ್ದರಿಂದ ತಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ಮೈನಾ ನಂದಿನಿ ಅಂತಲೇ ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡರು. ಧಾರಾವಾಹಿಯ ಹೊರತಾಗಿ, ಕೇಡಿ ಬಿಲ್ಲಾ ಕಿಲ್ಲಾಡಿ ರಂಗ, ನಮ್ಮ ವೀಟ್ಟು ಪಿಳ್ಳೈ, ವಿಕ್ರಮ್, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪೋಷಕ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಒಂದು ಕಡೆ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಕಿರುತೆರೆಯಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದ ಮೈನಾ ನಂದಿನಿ ಅವರಿಗೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬಾಗಿಲನ್ನು ತೆರೆದಿದೆ. ಈ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು, ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಕೆಲವು ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಸಹ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಂದಿನಿ ಅವರ ಪತಿ ಯೋಗೇಶ್ ಸಹ ಧಾರಾವಾಹಿ ನಟ. ಈ ಜೋಡಿಗೆ ಆರು ವರ್ಷದ ಮಗನಿದ್ದಾನೆ. 

ನಟಿ ನಂದಿನಿ ಮತ್ತು ನಟ ಲೋಕೇಶ್ ಐದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ 12 ಮತ್ತು 20 ಕೆಜಿ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಂಡ ರೀತಿಯನ್ನು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ತೂಕ ಇಳಿಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವ್ಯಾಯಾಮದ ಮೂಲಕ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು ಎಂದು ಅವರು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಂದಿನಿ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಮಧ್ಯಂತರ ಉಪವಾಸದ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ತಾವು 14:10 ಡಯಟ್ ಅನುಸರಿಸಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಊಟ ಮಾಡಿದ ಸಮಯದಿಂದ 14 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಯಾವುದೇ ಊಟ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. 

ಬೆಳಗಿನ ಉಪಾಹಾರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮೊದಲು ಬಿಸಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಆಪಲ್ ಸೈಡರ್ ವಿನೆಗರ್ ಕುಡಿದಿದ್ದೇನೆ. ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಒದಗಿಸುವ ಕಿತ್ತಳೆ ಮತ್ತು ಸೇಬಿನಂತಹ ಕೆಲವು ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಅಭ್ಯಾಸವೂ ಅವರಿಗೆ ಇತ್ತು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ಅನ್ನ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಿದ್ದೇನೆ. ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ತರಕಾರಿ ಸೂಪ್ ನಂತಹ ತುಂಬಾ ಹಗುರವಾದ ಊಟವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸಂಜೆ 7-8 ಗಂಟೆಯ ನಡುವೆ ಊಟ ಮುಗಿಸಿದೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.   

ಮೈನಾ ನಂದಿನಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಪತಿಯ ತೂಕ ಇಳಿಕೆಗೆ ಕಾರಣ ಕೇವಲ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ವ್ಯಾಯಾಮವೂ ಆಗಿತ್ತು. ಅವರು ಪ್ರತಿದಿನ 2 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಆಡುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರಿಸಿಕೊಂಡರು. ಈಗಲೂ ಸಹ, ಗಂಡ ಮತ್ತು ಹೆಂಡತಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ನಂದಿನಿ 5 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 13 ಕೆಜಿ ವರೆಗೆ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ.

(ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ: ಈ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲು ಮಾತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಬರೆಯುವಾಗ ನಾವು ಮನೆಮದ್ದುಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯ ಸಹಾಯವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಮೊದಲು ನೀವು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು. Zee Kannada News ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿಲ್ಲ.)

