15 ರಿಂದ 16 ಬಾರಿ ಮದುವೆಯಾದೆ.. ಪ್ರತಿ ಭಾರಿಯೂ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿತ್ತು..! ಶಾಕಿಂಗ್‌ ವಿಚಾರ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ

Nikhila Vimal : ಜನಪ್ರಿಯ ನಟಿಯೊಬ್ಬರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮದುವೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, ತಮಗೆ 15-16 ಬಾರಿ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಈ ವಿಚಾರ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದೆ.. ಇಷ್ಟಾದರೂ ಈಕೆ ಇನ್ನೂ ಸಿಂಗಲ್.. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..
ಮಲಯಾಳಂ ನಟಿಯರು ಇದೀಗ ಹೆಚ್ಚು ದಕ್ಷಿಣ ಸಿನಿರಂಗದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕ ಹೀರೋಯಿನ್ಗಳು ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು, ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪೈಕಿ ನಟಿ ನಿಖಿಲಾ ವಿಮಲ್ ಕೂಡ ಮಾಲಿವುಡ್ನಿಂದ ಕಾಲಿವುಡ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟು, ತಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ನಟನಯಿಂದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ.
ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ, ಶಶಿಕುಮಾರ್ ನಟಿಸಿದ ವೆಟ್ರಿವೇಲ್ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ನಿಖಿಲಾ ತಮಿಳು ಸಿನಿರಂಗ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದರು. ತರುವಾತ, ಕಿಟಾರಿ, ಪಂಚುಮಿಟ್ಟೈ, ತಂಬಿ, ಬೋರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ ತಮಿಳು ಸಿನಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಾದರು.
ಮಲಯಾಳಂನಲ್ಲಿ ಬಾಲನಟಿಯಾಗಿ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ನಿಖಿಲಾ ವಿಮಲ್, ಯುವತಿಯಾದ ನಂತರ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಅವರಿಗೆ ಮಲಯಾಳಂ ಮತ್ತು ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಮಲಯಾಳಂನಲ್ಲಿ, 2024 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 'ಗುರುವಾಯೂರ್ ಅಂಬಲನಡೈಯಿಲ್' ಚಿತ್ರವು ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಹಿಟ್ ನೀಡಿತು.
ನಿಖಿಲಾ ವಿಮಲ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಲಯಾಳಂ ಚಿತ್ರ 'ಬೆನ್ನು ಕೇಸ್' ನಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ಚಿತ್ರವು ಉತ್ತಮ ವಿಮರ್ಶೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ, ವಂಚನೆ ಮಾಡಿ ಹಣ ಪಡೆದು ಓಡಿಹೋಗುವ ಅಪರಾಧಿಯ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿಖಿಲಾ ವಿಮಲ್ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'ಬೆನ್ನು ಕೇಸ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪುರುಷರನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು, ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿ ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ವಂಚಿಸುವ ರೋಹಿಣಿ ಎನ್ಕಿರಾ ಮಹಿಳೆಯ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿಖಿಲಾ ವಿಮಲ್ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ನಿಖಿಲಾ ವಿಮಲ್ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿನ ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ 15 ರಿಂದ 16 ಮದುವೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗುವುದಾಗಿ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ಮದುವೆಯ ದೃಶ್ಯಕ್ಕೂ ವಧುವಾಗಿ ಸಿದ್ಧರಾಗುವುದು ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸವಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮಲಯಾಳಂ ಚಿತ್ರ ಬೆನ್ನು ಕೇಸ್ ಜನವರಿ 10 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು. ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಫೆಬಿನ್ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಖಿಲಾ ವಿಮಲ್, ಅಜು ವರ್ಗೀಸ್, ಹಕೀಮ್ ಶಹಜಹಾನ್, ರಮೇಶ್ ಬಿಶಾರಡಿ ಮತ್ತು ಇತರರು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ ನಿಖಿಲಾ ವಿಮಲ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಹಿಟ್ ನೀಡಿದ ಚಿತ್ರ ವಜೈ. ಮಾರಿ ಸೆಲ್ವರಾಜ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಪೂಂಗೋಡಿ ಎಂಬ ಶಿಕ್ಷಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ, 2026 ರಲ್ಲಿ, ಅವರು ತರಮ್, ಆನಂದನ್ ಕಾಡು ಮತ್ತು ಧೂಮಕೇತು ಸೇರಿದಂತೆ ಕೆಲವು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರಗಳು ಈ ವರ್ಷವೇ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.