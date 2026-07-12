/ಬೆಚ್ಚಿಬಿದ್ದ FIFA World Cup.. ಕೇವಲ 25 ವರ್ಷದ ಸ್ಟಾರ್‌ ಫುಟ್ಬಾಲ್‌ ಪ್ಲೇಯರ್‌ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ಸಾವು!

south africa football midfielder jayden adams: ವಿಶ್ವದ್ಯಾಂತ ಸದ್ಯ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಕ್ರೇಜ್ ಇದೆ. ಮಹತ್ವದ ಟೂರ್ನಿಯ ಕೊನೆಯ ಕೆಲವು ಪಂದ್ಯಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗ, ಆಘಾತಕಾರಿ ಸುದ್ದಿಯೊಂದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. 2 ವಾರಗಳ ಹಿಂದೆ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಡಿದ್ದ ಸ್ಟಾರ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಹಠಾತ್ತನೆ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಸ್ಟಾರ್ ಮಿಡ್ಫೀಲ್ಡರ್ ಜೇಡನ್ ಆಡಮ್ಸ್ ಅವರು ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದವಾಗಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಜೇಡನ್ ಆಡಮ್ಸ್ ಅವರಿಗೆ ಕೇವಲ ಇನ್ನೂ 25 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸು ಆಗಿತ್ತು ಅಷ್ಟೇ.
ಜುಲೈ 11 ರಂದು ಕೇಪ್ ಟೌನ್ನ ಸ್ಕಾಟ್ಶೆಕ್ಲೂಫ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 25 ವರ್ಷದ ಜೇಡೆನ್ ಆಡಮ್ಸ್ ಅವರ ಮೃತದೇಹ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಪೊಲೀಸರು ಈ ಸಂಬಂಧ ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಡಮ್ಸ್ ಸಾವಿಗೆ ನಿಖರವಾದ ಕಾರಣ ಇನ್ನೂ ಏನು ಎಂಬುದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿಲ್ಲ.
ಈ ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬದ ಗೌಪ್ಯತೆಯನ್ನು ಗೌರವಿಸುವಂತೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ವದಂತಿ, ಊಹಾಪೋಹಗಳನ್ನು ಹರಡದಂತೆ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಕ್ರೀಡಾ ಸಚಿವರು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
FIFA ವಿಶ್ವಕಪ್ನ ಗುಂಪು ಹಂತದ ಪಂದ್ಯಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಜೇಡೆನ್ ಆಡಮ್ಸ್ ಅವರ ಅಜ್ಜಿ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದರು. ಈ ಸಂಬಂಧ ಅವರಿಗೆ ಕರೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಆದರೂ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಆಟವಾಡುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದರು.
FIFA ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಆಡಿದ್ದ 3 ಗುಂಪು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಜೇಡೆನ್ ಆಡಮ್ಸ್ ಅವರು ಅತ್ಯಂತ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ತಂಡವು ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ ನಾಕೌಟ್ ಹಂತಗಳನ್ನು ತಲುಪಿತ್ತು.
32 ರೌಂಡ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೆನಡಾ ವಿರುದ್ಧ ಸೋತ ನಂತರ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ತಂಡದ ಸವಾಲು ಕೊನೆಗೊಂಡಿತ್ತು. ಅದರ ನಂತರ, ಜೇಡೆನ್ ಆಡಮ್ಸ್ ತಮ್ಮ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಮನೆಗೆ ಮರಳಿದರು. ಆದರೆ ಈಗ ಜೇಡೆನ್ ಆಡಮ್ಸ್ ಅವರು ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದವಾಗಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.