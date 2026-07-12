Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Photos
  • /ಬೆಚ್ಚಿಬಿದ್ದ FIFA World Cup.. ಕೇವಲ 25 ವರ್ಷದ ಸ್ಟಾರ್‌ ಫುಟ್ಬಾಲ್‌ ಪ್ಲೇಯರ್‌ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ಸಾವು!

ಬೆಚ್ಚಿಬಿದ್ದ FIFA World Cup.. ಕೇವಲ 25 ವರ್ಷದ ಸ್ಟಾರ್‌ ಫುಟ್ಬಾಲ್‌ ಪ್ಲೇಯರ್‌ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ಸಾವು!

Written ByBhimappa
Published: Jul 12, 2026, 02:58 PM IST|Updated: Jul 12, 2026, 02:58 PM IST
ವಿಶ್ವದ್ಯಾಂತ ಸದ್ಯ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಕ್ರೇಜ್ ಇದೆ. ಮಹತ್ವದ ಟೂರ್ನಿಯ ಕೊನೆಯ ಕೆಲವು ಪಂದ್ಯಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗ, ಆಘಾತಕಾರಿ ಸುದ್ದಿಯೊಂದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. 2 ವಾರಗಳ ಹಿಂದೆ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಡಿದ್ದ ಸ್ಟಾರ್‌ ಪ್ಲೇಯರ್‌ ಹಠಾತ್ತನೆ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. 

south africa football midfielder jayden adams: ವಿಶ್ವದ್ಯಾಂತ ಸದ್ಯ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಕ್ರೇಜ್ ಇದೆ. ಮಹತ್ವದ ಟೂರ್ನಿಯ ಕೊನೆಯ ಕೆಲವು ಪಂದ್ಯಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗ, ಆಘಾತಕಾರಿ ಸುದ್ದಿಯೊಂದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. 2 ವಾರಗಳ ಹಿಂದೆ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಡಿದ್ದ ಸ್ಟಾರ್‌ ಪ್ಲೇಯರ್‌ ಹಠಾತ್ತನೆ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. 
 

1/6

ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಸ್ಟಾರ್ ಮಿಡ್‌ಫೀಲ್ಡರ್ ಜೇಡನ್ ಆಡಮ್ಸ್ ಅವರು ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದವಾಗಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಜೇಡನ್ ಆಡಮ್ಸ್ ಅವರಿಗೆ ಕೇವಲ ಇನ್ನೂ 25 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸು ಆಗಿತ್ತು ಅಷ್ಟೇ.   

2/6

ಜುಲೈ 11 ರಂದು ಕೇಪ್ ಟೌನ್‌ನ ಸ್ಕಾಟ್ಶೆಕ್ಲೂಫ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 25 ವರ್ಷದ ಜೇಡೆನ್ ಆಡಮ್ಸ್ ಅವರ ಮೃತದೇಹ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಪೊಲೀಸರು ಈ ಸಂಬಂಧ ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಡಮ್ಸ್ ಸಾವಿಗೆ ನಿಖರವಾದ ಕಾರಣ ಇನ್ನೂ ಏನು ಎಂಬುದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿಲ್ಲ.   

3/6

ಈ ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬದ ಗೌಪ್ಯತೆಯನ್ನು ಗೌರವಿಸುವಂತೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ವದಂತಿ, ಊಹಾಪೋಹಗಳನ್ನು ಹರಡದಂತೆ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಕ್ರೀಡಾ ಸಚಿವರು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.   

4/6

FIFA ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನ ಗುಂಪು ಹಂತದ ಪಂದ್ಯಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಜೇಡೆನ್ ಆಡಮ್ಸ್‌ ಅವರ ಅಜ್ಜಿ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದರು. ಈ ಸಂಬಂಧ ಅವರಿಗೆ ಕರೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಆದರೂ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಆಟವಾಡುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದರು.   

5/6

FIFA ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಆಡಿದ್ದ 3 ಗುಂಪು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಜೇಡೆನ್ ಆಡಮ್ಸ್ ಅವರು ಅತ್ಯಂತ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ತಂಡವು ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ ನಾಕೌಟ್ ಹಂತಗಳನ್ನು ತಲುಪಿತ್ತು.   

6/6

32 ರೌಂಡ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೆನಡಾ ವಿರುದ್ಧ ಸೋತ ನಂತರ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ತಂಡದ ಸವಾಲು ಕೊನೆಗೊಂಡಿತ್ತು. ಅದರ ನಂತರ, ಜೇಡೆನ್ ಆಡಮ್ಸ್ ತಮ್ಮ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಮನೆಗೆ ಮರಳಿದರು. ಆದರೆ ಈಗ ಜೇಡೆನ್ ಆಡಮ್ಸ್ ಅವರು ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದವಾಗಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.    

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ಎಸ್‌ ಜಾನಕಮ್ಮ ಹಾಡಿದ ಮೊದಲ ಕನ್ನಡ ಹಾಡು ಯಾವುದು ಗೊತ್ತೆ..? ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಈ ಹಾಡನ್ನೇ ಕೇಳಿಲ್ಲ
S Janaki29 min ago
2
Andhra Pradesh covid case42 min ago
3
Anna bhagya Rice1 hr ago
4
Allu Arjun2 hrs ago
5
Rajinikanth2 hrs ago