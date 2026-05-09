1 ಲಕ್ಷದಿಂದ 10 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿಯ ಒಡತಿ.! ಸ್ಟಾರ್‌ ಪಟ್ಟ ಇದ್ದಾಗಲೇ ಸಿನಿರಂಗಕ್ಕೆ ಗುಡ್‌ ಬೈ ಹೇಳಿದ ನಟಿ

Written ByKrishna N KUpdated byKrishna N K
Published: May 09, 2026, 08:07 PM IST|Updated: May 09, 2026, 08:07 PM IST

Actress Asin net worth : ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದಲ್ಲಿ ನಟಿಯರ ಯಶಸ್ಸಿನ ಕಥೆಗಳು ಹಲವು ಬಾರಿ ಅವರು ನಟಿಸುವ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗಿಂತಲೂ ರೋಚಕವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಅಂತಹದ್ದೇ ಒಂದು ಅಪರೂಪದ ಮತ್ತು ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕ ಪಯಣ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಆಸಿನ್ ಅವರದ್ದು. ಕೇವಲ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಭಾವನೆಯೊಂದಿಗೆ ಬಣ್ಣದ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಈ ಕೇರಳದ ಕುವರಿ, ಇಂದು ಬರೋಬ್ಬರಿ 10,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಆಸ್ತಿಯ ಒಡತಿಯಾಗಿ ಉದ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಮೂಲತಃ ಕೇರಳದವರಾದ ಆಸಿನ್, ಅತೀ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಮಲಯಾಳಂ ಮತ್ತು ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ ನಂತರ, 'ಎಂ ಕುಮಾರನ್ ಸನ್ ಆಫ್ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದರು. ಅವರ ಸಹಜ ಸುಂದರ ಅಭಿನಯ ಮತ್ತು ಚುರುಕಿನ ನೃತ್ಯಕ್ಕೆ ತಮಿಳು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಫಿದಾ ಆದರು.

ಅಲ್ಪಾವಧಿಯಲ್ಲೇ ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಘಟಾನುಘಟಿ ನಟರಾದ ವಿಜಯ್, ಅಜಿತ್, ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಟಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡರು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ 'ಗಜನಿ' ಚಿತ್ರದ ಕಲ್ಪನಾ ಪಾತ್ರ ಅವರಿಗೆ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮನ್ನಣೆ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿತು. ನಂತರ 'ಪೋಕಿರಿ', 'ದಶಾವತಾರಂ', 'ವೇಲ್' ಮತ್ತು 'ಶಿವಕಾಶಿ'ಯಂತಹ ಸಾಲು ಸಾಲು ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಅವರು ಕಾಲಿವುಡ್‌ನ ರಾಣಿಯಾದರು. ಆಸಿನ್ ಅವರ ಈ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಿಂದೆ ಅವರ ತಂದೆಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ದೊಡ್ಡದಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಆಸಿನ್ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅತೀ ದೊಡ್ಡ ತಿರುವು ಬಂದಿದ್ದು ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಂದ. ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಮೂಲಕವೇ ಆಸಿನ್ ಅವರಿಗೆ ಉದ್ಯಮಿ ರಾಹುಲ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಪರಿಚಯವಾಯಿತು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್ ಅವರ ಸರಳತೆಯನ್ನು ಕಂಡು ಅವರು ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂದು ಆಸಿನ್ ಭಾವಿಸಿದ್ದರಂತೆ. ಆದರೆ ನಂತರ ರಾಹುಲ್ ಶರ್ಮಾ ಭಾರತದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಮೊಬೈಲ್ ಕಂಪನಿ 'ಮೈಕ್ರೋಮ್ಯಾಕ್ಸ್' (Micromax) ನ ಸಹ-ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಮತ್ತು ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿಗಳ ಒಡೆಯ ಎಂಬ ವಿಷಯ ತಿಳಿದಾಗ ಆಸಿನ್ ದಂಗಾಗಿದ್ದರು.

ಸ್ನೇಹ ಪ್ರೀತಿಗೆ ತಿರುಗಿ, 2016ರಲ್ಲಿ ಈ ಜೋಡಿ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ವಿವಾಹವಾದರು. ಮದುವೆಯ ನಂತರ ಆಸಿನ್ ಅಭಿನಯಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣವಿರಾಮ ಹಾಡಿದರು. ಸಾಲು ಸಾಲು ಅವಕಾಶಗಳು ಬಂದರೂ ಸಹ, ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಪತಿಯ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಲು ಅವರು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ದಂಪತಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಮುದ್ದಾದ ಮಗಳಿದ್ದಾಳೆ.

ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇವರ ದಾಂಪತ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿರುಕು ಮೂಡಿದೆ ಎಂಬ ವದಂತಿಗಳು ಹರಡಿದ್ದರೂ, ಆಸಿನ್ ಅವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದ ಮೂಲಕ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಸುಳ್ಳು ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿ ಗಾಸಿಪ್‌ಗಳಿಗೆ ತೆರೆ ಎಳೆದಿದ್ದರು. ಇಂದು 10 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಆಸಿನ್, ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದ ಗ್ಲಾಮರ್ ಲೋಕವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಉದ್ಯಮ ಮತ್ತು ಕೌಟುಂಬಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

