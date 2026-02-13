ಕೂದಲು ಉದುರಿ, ತಲೆ ಬೋಳಾಗಿ ಗುರುತು ಸಿಗದಂತೆ ಬದಲಾದ ಕನ್ನಡ ನಟಿ..! ಏನಾಯ್ತು?

Actress Mamta Mohandas : ಈ ನಟಿ ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಸಂಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ನಿಂತು, ತಮ್ಮ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎದುರಾದ ಎಲ್ಲಾ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ನಿಂತರು. ಅಲ್ಲದೆ, ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ವೈಫಲ್ಯಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸಂಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ನಿಂತರು..
ಮೇಲಿನ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿರುವ ನಟಿಯನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿರಬಹುದು.. ಹೌದು.. ಗೂಳಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಜೊತೆ ನಟಿಸಿದ್ದರು.. ಅಲ್ಲದೆ, ಸೌತ್ ಸಿನಿರಂಗದಲ್ಲಿ ತಮಿಳು, ಮಲಯಾಳಂ, ತೆಲುಗು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಭಾಷೆಗಳ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದರು.
ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ NTR ಮತ್ತು ನಾಗಾರ್ಜುನ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಹಲವಾರು ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.. ವಿಪರ್ಯಾಸ ಅಂದ್ರೆ, ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ಅವರಿಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇರುವುದು ಪತ್ತೆಯಾಯಿತು. ಈ ಮಾರಕ ಕಾಯಿಲೆಯೊಂದಿಗೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಹೋರಾಡಿದರು.
ಹೌದು.. ನಟಿ ಮಮತಾ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್.. ನಿರ್ದೇಶಕ ಹರಿಹರನ್ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಮಯುಖಂ' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಈ ಚಿತ್ರವು ಗಲ್ಲಾಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಗಳಿಸದಿದ್ದರೂ, ತಮ್ಮ ನಟನೆಯಿಂದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನ ಗೆದ್ದರು.
ನಟನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಸಂಗೀತದಲ್ಲೂ ಮಮತಾ ತಮಗೊಂದು ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 'ಡ್ಯಾಡಿ ಮಮ್ಮಿ' ನಂತಹ ಹಿಟ್ ಹಾಡುಗಳ ಮೂಲಕ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎನ್ಟಿಆರ್ ನಟಿಸಿದ ಯಮದೊಂಗ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಾಗಾರ್ಜುನ ನಟಿಸಿದ ಕಿಂಗ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಛಾಯೆಯ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಮತಾ ಎರಡು ಬಾರಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರೋಗವನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಜೀವನ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅರಿವಾದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಕುಂದದೆ, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಹೋರಾಡಿ ಗೆದ್ದರು.
ಮಮತಾಗೆ ವಿಟಿಲಿಗೋ ರೋಗ ಇರುವುದು ಪತ್ತೆಯಾದಾಗಲೂ, ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿದ್ದರು. ತಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದಲೇ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ, ನೋವನ್ನು ನಗುತ್ತಾ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಬಿಕ್ಕಟ್ಟುಗಳು ಬಂದಾಗ ಹೇಗೆ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎದ್ದೇಳಬೇಕು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಮಮತಾ ಮೋಹನದಾಸ್ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆ.