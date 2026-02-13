English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  ಸೌತ್‌ ದಿಗ್ಗಜ ನಟರಿಗೆ ನಡುಕ ಹುಟ್ಟಿಸಿದ್ದವು ಸಿಲ್ಕ್‌ ಸ್ಮಿತಾ ಈ ಸಿನಿಮಾಗಳು.! ಸ್ಟಾರ್‌ ಹೀರೋಗಳೇ ಮಕಾಡೆ ಮಲಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದವು ಇವು

ಸೌತ್‌ ದಿಗ್ಗಜ ನಟರಿಗೆ ನಡುಕ ಹುಟ್ಟಿಸಿದ್ದವು ಸಿಲ್ಕ್‌ ಸ್ಮಿತಾ ಈ ಸಿನಿಮಾಗಳು.! ಸ್ಟಾರ್‌ ಹೀರೋಗಳೇ ಮಕಾಡೆ ಮಲಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದವು ಇವು

Top 5 Silk Smitha movies : 80 ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಮತ್ತು ಕಮಲ್‌ರಂತಹ ಟಾಪ್ ಸ್ಟಾರ್‌ಗಳು ಸಹ ಕಾಲ್ ಶೀಟ್‌ಗಾಗಿ ಕಾಯುವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಟಿ ಸಿಲ್ಕ್ ಸ್ಮಿತಾ ಉತ್ತುಂಗಕ್ಕೇರಿದ್ದರು. ಕೇವಲ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್‌ ಆಗಿ ಅಲ್ಲದೆ ಒಟ್ಟ ನಟಿಯಾಗಿ ತಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ಅಭಿನಯದಿಂದ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿರು. ಇಂದಿಗೂ ಅವರ ಟಾಪ್ 5 ಚಿತ್ರಗಳು ಒಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿವೆ. 
80 ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದರೆ, ವಿತರಕರು ಕೇಳುವ ಮೊದಲ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಚಿತ್ರದ ನಾಯಕ ಯಾರು ಎಂಬುದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಸಿಲ್ಕ್ ಸ್ಮಿತಾ ಇದ್ದಾರೆಯೇ? ಅಂತ.. ರಜನಿಕಾಂತ್ ಮತ್ತು ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಅವರಂತಹ ಟಾಪ್ ಸ್ಟಾರ್‌ಗಳು ಕಾಲ್‌ಶೀಟ್‌ಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಏಕೈಕ ನಟಿ ಸಿಲ್ಕ್‌.

ಅಂದಿನ ಕಾಲದ ನಾಯಕಿಯರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಭಾವನೆ, ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕ್ಯಾರವಾನ್ ಮತ್ತು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಬಳಗದೊಂದಿಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಮಿಂಚಿದ್ದರು. ಇಂದಿಗೂ ಸಹ ಸಿಲ್ಕ್ ಸ್ಮಿತಾ ಹವಾ ಕೊಂಚವೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿಲ್ಲ. OTT ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಅವರ ಟಾಪ್ 5 ಚಿತ್ರಗಳು ಯಾವುವು ಗೊತ್ತೆ..? 

Moondram Pirai : ವಿಶ್ವನಾಯಕ ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೀದೇವಿ ನಡುವೆ, ಶಿಕ್ಷಕನ ಪತ್ನಿಯಾಗಿ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಸಿಲ್ಕ್ ಸ್ಮಿತಾ ಅವರ ಅಭಿನಯ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ಒಂದೆಡೆ, ನೃತ್ಯ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಅದ್ಭುತ ಅಭಿನಯ ಕಮಲ್ ಅವರನ್ನೇ ಆವರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿತ್ತು. ಕೇವಲ ನರ್ತಕಿ ಎಂದು ಹಣೆಪಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಸಿಲ್ಕ್, ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಅಭಿನಯದ ಮೂಲಕ ವಿಮರ್ಶಕರ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿಸಿದರು. 

Paayum Puli : ನಟ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಮತ್ತು ಸಿಲ್ಕ್ ಅವರ ಮತ್ತೊಂದು ಆಕ್ಷನ್ ಚಿತ್ರ, ಎಸ್.ಪಿ. ಮುತ್ತುರಾಮನ್ ನಿರ್ದೇಶನ. ಸಮರ ಕಲೆಗಳನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಿಲ್ಕ್ ಸ್ಮಿತಾ ಅವರ ಕೊಡುಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಚಿತ್ರದ ಹಾಡುಗಳು ಇನ್ನೂ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ರೀಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ರಜನಿಕಾಂತ್‌ಗೆ ಹೋಲಿಸಬಹುದಾದ 'ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್' ಸಿಲ್ಕ್ ಸ್ಮಿತಾ ಅವರಿಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗಲ್ಲ.

Vandichakkaram movie : ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಎಂಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹುಡುಗಿ 'ಸಿಲ್ಕ್ ಸ್ಮಿತಾ' ಆಗಿ ಇಡೀ ಚಿತ್ರರಂಗವನ್ನೇ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿದಳು. ವಿನು ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಕೆತ್ತಿದ 'ಸರಯಕಡೈ ಸಿಲ್ಕ್' ಪಾತ್ರ ತಮಿಳು ಸಿನಿಮಾ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೈಲಿಗಲ್ಲು. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಿಲ್ಕ್ ಅಭಿನಯದ ಕೆಲವು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳು ತುಂಬಿ ತುಳುಕುತ್ತಿದ್ದವು. ಇಂದಿಗೂ ಈ ಚಿತ್ರವು ಲಕ್ಷಾಂತರ ವೀಕ್ಷಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿದೆ.

Adutha Varisu movie : ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಜೊತೆಗಿನ ಸಿಲ್ಕ್ ಸ್ಮಿತಾ ಅವರ ಒಡನಾಟವು ಚಿತ್ರವನ್ನು ಮೆಗಾ ಹಿಟ್ ಮಾಡಿತು. 'ಆಸೈ ನೂರ್ ವಾಗಾ' ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ರಜನಿಯೊಂದಿಗೆ ಅವರು ತೋರಿಸಿದ ಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಸೊಬಗು ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಯುವಕರ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಆಗಿದೆ!  

Miss Pameela movie : ತಮಿಳುನಾಡಿನಂತೆ, ಕೇರಳದಲ್ಲಿಯೂ ಸಿಲ್ಕ್ ಸ್ಮಿತಾಗೆ ದೇವಾಲಯ ನಿರ್ಮಿಸದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಕೊರತೆ ಇತ್ತು. 'ಮಿಸ್ ಪಮೇಲಾ' ಚಿತ್ರವು ಅದರ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವಾಗಿತ್ತು. ಸಿಲ್ಕ್ ರಹಸ್ಯಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ ದಿಟ್ಟ ಮಹಿಳೆಯ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು. ಈ ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಪ್ರಮುಖ ನಾಯಕರ ಚಿತ್ರಗಳು ಸಹ ಸಿಲ್ಕ್ ಸ್ಮಿತಾ ಅವರ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ಸೋಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ.

ಕೇವಲ 17 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 450 ಚಲನಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಸಾಧಾರಣ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲ. ಪ್ರಮುಖ ನಾಯಕರು ಸಹ ಅಸೂಯೆಪಡುವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದಿರುವ ಸಿಲ್ಕ್ ಸ್ಮಿತಾ, ನಿಗೂಢ ಮತ್ತು ಅಚ್ಚರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವಾಗಿ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಮಯ ಸಿಕ್ಕರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿಯೂ ಅವರು ನಟಿಸಿರುವ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ವಿಕ್ಷೀಸಿ..

