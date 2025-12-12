ಕೇವಲ 55 ವಯಸ್ಸಿಗೆ 300 ಸಿನಿಮಾ.. 200 ಕೋಟಿ ಆಸ್ತಿಯ ಒಡತಿಯಾದ ಈ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದು ಯಾರನ್ನ ಗೊತ್ತಾ?

Ramya Krishna net worth: ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 40 ವರ್ಷಗಳ ವೃತ್ತಿಜೀವನ, ನಾಲ್ಕು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ 300ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ, ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾನ್-ಇಂಡಿಯಾ ರೇಂಜ್ನಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಗಳಿಸಿದ ನಾಯಕಿ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ? ಅವರು ಒಬ್ಬ ಸ್ಟಾರ್ ನಿರ್ದೇಶಕರನ್ನ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.. ಅವರು ಯಾರು? ಈಗ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಅವರ ಆಸ್ತಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಂಬುದರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ...
ದಕ್ಷಿಣ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ದಶಕಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ತಾರಾಪಟ್ಟವನ್ನ ಮುಂದುವರೆಸಿದ ನಟಿಯರು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ. ಅವರು ಬಿಗ್ ಬಜೆಟ್ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತೆಲುಗು ಸ್ಕ್ರೀನ್ನಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿಯರಾಗಿ ಆಳಿದ ಕೆಲವರು ಮಾತ್ರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಟಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ತಾರಾಪಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪೈಕಿ ರಮ್ಯಾ ಕೃಷ್ಣ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು. ತನ್ನ ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗೆ ಧಾವಿಸುತ್ತಿರುವ ಈ ನಟಿ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ತಾರಾಪಟ್ಟವನ್ನ ಸಾಧಿಸಿದಷ್ಟೇ ಪಾತ್ರ ಕಲಾವಿದೆಯಾಗಿಯೂ ಬಹುಬೇಡಿಕೆಯ ನಟಿಯಾಗಿ ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
55ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಟಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ರಮ್ಯಾ ಕೃಷ್ಣ ತಮ್ಮ ವಿಶೇಷ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಚಿರಂಜೀವಿ, ನಾಗಾರ್ಜುನ, ಬಾಲಕೃಷ್ಣ, ಜಗಪತಿ ಬಾಬು, ವೆಂಕಟೇಶ್, ಮತ್ತು ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಅವರಂತಹ ನಾಯಕರೊಂದಿಗೆ ನಟಿಸಿರುವ ರಮ್ಯಾ ಕೃಷ್ಣ, ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ ರಜನಿಕಾಂತ್, ವಿಜಯಕಾಂತ್ ಮತ್ತು ಶರತ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರಂತಹ ನಾಯಕರೊಂದಿಗೆ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಮಿತಾಬ್ ಮತ್ತು ಶಾರುಖ್ ಅವರಂತಹ ತಾರೆಯರ ಎದುರು ನಟಿಸುವ ಮೂಲಕ ರಮ್ಯಾ ಕೃಷ್ಣ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲೂ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದ್ದಾರೆ. 40 ವರ್ಷಗಳ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಈ ಹಿರಿಯ ನಟಿ ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು, ಕನ್ನಡ, ಮಲಯಾಳಂ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ 300ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅವರು ಇನ್ನೂ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಇಮೇಜ್ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಭಾರೀ ತಾರಾಪಟ್ಟ ಗಳಿಸಿರುವ ರಮ್ಯಾ ಕೃಷ್ಣ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಾತ್ರ ಕಲಾವಿದೆಯಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ದಕ್ಷಿಣ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಪರಿಚಿತರಾಗಿರುವ ರಮ್ಯಾ ಕೃಷ್ಣ, ಬಾಹುಬಲಿ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಮೇಜ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಈ ಹಿರಿಯ ತಾರೆ ಶಿವಗಾಮಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಮೋಡಿ ಮಾಡಿದರು. ರಾಜಮೌಳಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರದೊಂದಿಗೆ ರಮ್ಯಾ ಕೃಷ್ಣ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಮತ್ತೊಂದು ತಿರುವು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು. ಶಿವಗಾಮಿ ಪಾತ್ರವು ನಾಯಕ ಮತ್ತು ನಾಯಕಿಯ ಪಾತ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವ ಹಂತಕ್ಕೆ ಜನಪ್ರಿಯವಾಯಿತು. ಈ ಚಿತ್ರವು ಅನೇಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನ ಸಹ ಪಡೆಯಿತು. ನಂತರ ಜೈಲರ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರ ಪತ್ನಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿದ ರಮ್ಯಾ ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಮ್ಮ ಅಭಿನಯದಿಂದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾದರು. ಈ ಚಿತ್ರವು ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸನ್ನ ಕಂಡಿತು, ಬಾಕ್ಸ್ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ 650 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಣವನ್ನ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿತು.
ರಮ್ಯಾ ಕೃಷ್ಣ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿದ ಕೂಡಲೇ ನಿರ್ದೇಶಕ ಕೃಷ್ಣ ವಂಶಿ ಅವರನ್ನ ವಿವಾಹವಾದರು. ಅವರು 2003ರಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾದರು. ಅವರಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಮಗನೂ ಇದ್ದಾನೆ. ರಮ್ಯಾ ಕೃಷ್ಣ ಪಾತ್ರ ಕಲಾವಿದೆಯಾಗಿಯೂ ಭಾರೀ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಪ್ರತಿ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ 3 ಕೋಟಿವರೆಗೆ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆಂಬ ಮಾತು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯ ಇನ್ನೂ ತಿಳಿದುಬಂದಿಲ್ಲ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ರಮ್ಯಾ ಕೃಷ್ಣ ಅವರ ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಜೀವನಶೈಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ರಮ್ಯಾ ಕೃಷ್ಣ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಬಲಶಾಲಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಚೆನ್ನೈ, ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಂತಹ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಐಷಾರಾಮಿ ಮನೆಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ರಮ್ಯಾ ಕೃಷ್ಣ ಅವರಿಗೆ ಕಾರುಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಶೇಷ ಪ್ರೀತಿ ಇರುವುದರಿಂದ, ಅವರ ಗ್ಯಾರೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಹಲವು ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರುಗಳಿವೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಹಿರಿಯ ನಟಿ ರಮ್ಯಾ ಕೃಷ್ಣರಿಗೆ ಆಭರಣಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಶೇಷ ಒಲವು ಇದೆ. ಅವರು ವಿವಿಧ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನವನ್ನ ಧರಿಸಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ರಮ್ಯಾ ಕೃಷ್ಣ ಅವರ ಆಸ್ತಿ ಸುಮಾರು 200 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಷ್ಟಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಅವರ ಚಿತ್ರಗಳ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಬಾಹುಬಲಿ ನಂತರ ರಮ್ಯಾ ಕೃಷ್ಣ ಅವರ ಅವಕಾಶಗಳು ಹೆಚ್ಚಿವೆ. 55ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೂ ಇವರು ನಾಯಕ ಮತ್ತು ನಾಯಕಿಯ ತಾಯಿಯ ಪಾತ್ರವನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಮ್ಯಾ ಕೃಷ್ಣ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾಸ್ ಅವರಂತಹ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋಗಳ ತಾಯಿಯಾಗಿ ಅನೇಕ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.