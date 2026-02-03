ಈ ನಟ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ತನ್ನೊಂದಿಗೆ ಸಹೋದರಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಯನ್ನೇ ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನಾಗಿಸಿಕೊಂಡರು. ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ?
jayaram parvathy love story: ಸಹೋದರಿಯಾಗಿ ತನ್ನೊಂದಿಗೆ ನಟಿಸಿದ ಲೇಡಿ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಅನ್ನು ಮದುವೆಯಾದ ಈ ಖ್ಯಾತ ನಟ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ?
ಅನೇಕ ಸೂಪರ್ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಹಚ್ಚೆ ಹಾಕಿರುವ ನಟ ಜಯರಾಮ್ ಅವರು ಬಹುಭಾಷಾ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವ ಮೂಲಕ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮಲಯಾಳಂ ನಟರಾಗಿದ್ದರೂ, ಜಯರಾಮ್ ಅವರ ಜನ್ಮಸ್ಥಳ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಕುಂಭಕೋಣಂ. ಅವರು ಕಳೆದ 30 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ನಟ ಜಯರಾಮ್, ಅವರ ಪತ್ನಿ ಪಾರ್ವತಿಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆಯಾದರು. ಆದರೆ, ಆ ಪ್ರೀತಿ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು ಎಲ್ಲಿ? ಯಾವಾಗ? ಎನ್ನುವ ವಿಚಾರ ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ.
1980 ರ ದಶಕದ ಉತ್ತರಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಜಯರಾಮ್ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ, ಪಾರ್ವತಿ ಈಗಾಗಲೇ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಪಾರ್ವತಿ 80 ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದ ಲೇಡಿ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಪಾರ್ವತಿ ಅದ್ಭುತ ಪಾತ್ರ ನಟಿ, ಗ್ಲಾಮರ್ ಇಲ್ಲದೆ ವಾಸ್ತವಿಕ ನಟನೆಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದರು.
1988 ರಲ್ಲಿ ಪದ್ಮರಾಜನ್ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಅಬರನ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಜಯರಾಮ್ ಮತ್ತು ಪಾರ್ವತಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಟಿಸಿದರು. ಇದು ಜಯರಾಮ್ ಅವರ ಮೊದಲ ಚಿತ್ರ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಜಯರಾಮ್ ಮತ್ತು ಪಾರ್ವತಿ ಸಹೋದರ ಹಾಗೂ ಸಹೋದರಿಯ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಅದೇ ವರ್ಷ 'ಸಾಕ್ಷಿ' ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಜಯರಾಮ್ ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತೆ ಪಾರ್ವತಿ ಕೂಡ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಮೊದಲ ಭೇಟಿಯಿಂದಲೇ ಜಯರಾಮ್ ಪಾರ್ವತಿಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಪಾರ್ವತಿ ತಾರಾಪಟ್ಟದ ಉನ್ನತ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದರು. ಜಯರಾಮ್ ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಚೊಚ್ಚಲ ನಟನಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದರು.
ಜಯರಾಮ್ ಅವರ ಹಾಸ್ಯ ಮತ್ತು ಮಿಮಿಕ್ರಿ ಕೌಶಲ್ಯ, ಪಾರ್ವತಿಯವರನ್ನು ಆಕರ್ಶಿಸಿತು, ಈ ಮಧ್ಯೆ, ಜಯರಾಮ್ ಒಂದು ದಿನ 'ಸಾಕ್ಷಿ' ಸಿನಿಮಾದ ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಪಾರ್ವತಿಯ ಮೇಲಿನ ತನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಪಾರ್ವತಿ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು.
5 ವರ್ಷಗಳ ಡೇಟಿಂಗ್ ನಂತರ ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಮದುವೆಯಾಗಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ ನಂತರವೇ ಅದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿಯಿತು. ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರೇಮಕಥೆಗಳಂತೆ, ಅವರ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅವರ ಕುಟುಂಬಗಳು ವಿರೋಧಿಸಿದವು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪಾರ್ವತಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಟಿಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ, ಅವರ ಕುಟುಂಬವು ಸಂಶಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿತು. ಆದರೆ ಜಯರಾಮ್ ತಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಯಶಸ್ವಿ ನಟರಾದರು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಅವರ ಮದುವೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 7, 1992 ರಂದು ನಡೆಯಿತು.
ಮಲಯಾಳಂನಲ್ಲಿ ಮೋಹನ್ ಲಾಲ್ ಮತ್ತು ಮಮ್ಮುಟ್ಟಿ ಅವರಂತೆಯೇ ಜಯರಾಮ್ 'ಕುಟುಂಬ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ನೆಚ್ಚಿನ ನಟ'ರಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾರೆ. ತಮಿಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಭಾಷೆಗಳ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವಲ್ಲಿ ಅವರು ವಿಫಲರಾಗಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಪಾರ್ವತಿ ತಮ್ಮ ಚಲನಚಿತ್ರ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತ್ಯಜಿಸಿ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಜಯರಾಮ್ ಮತ್ತು ಪಾರ್ವತಿ ದಂಪತಿಗೆ ಕಾಳಿದಾಸ್ ಮತ್ತು ಮಾಳವಿಕ ಎಂಬ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಳಿದಾಸ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ತಾರೆ. ಮಾಳವಿಕ ಕೂಡ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವಿವಾಹವಾದರು. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚಲನಚಿತ್ರ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವಿವಾಹಗಳು ಮುರಿದು ಬೀಳುತ್ತಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಜಯರಾಮ್ ಮತ್ತು ಪಾರ್ವತಿ 30 ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಪರಸ್ಪರ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಪ್ರೀತಿಯೊಂದಿಗೆ ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.