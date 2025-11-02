English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಸೌತ್‌ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲೇ ಪ್ರತಿ ಸಿನಿಮಾಗೂ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುವ ಏಕೈಕ ನಟಿ! ಬಾಲಿವುಡ್‌ ಹೀರೋಯಿನ್‌ಗಳನ್ನೇ ಹಿಂದಿಕ್ಕುತ್ತಾರೆ ಈ ಬ್ಯೂಟಿ

South India’s Highest Paid Actresses: ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ನಟಿಯರು ಈಗ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿಯರಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ, ನಯನತಾರಾ ಮತ್ತು ತ್ರಿಶಾ ಮುಂತಾದವರು ಪ್ರತಿ ಸಿನಿಮಾಗಿಗೂ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆದು ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋಯಿನ್‌ಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
 
South India’s Highest Paid Actresses: ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಸಿನಿಮಾ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿಯರ ಪ್ರಭಾವ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇಂದು ಅವರು ನಾಯಕರೊಂದಿಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ಪೈಪೋಟಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದು, ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅವರಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಯನತಾರಾ, ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ, ತ್ರಿಶಾ, ಸಮಂತಾ ಮತ್ತು ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಅವರಂತಹ ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿಯರು ಪ್ರತಿ ಚಿತ್ರಕ್ಕೂ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.  

ಈ ಪೈಕಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ರಶ್ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುವ ನಾಯಕಿಯರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತಮಿಳು, ತೆಲುಗು ಹಾಗೂ ಹಿಂದಿ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರತಿ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ₹13 ಕೋಟಿ ರೂ. ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ₹6 ಕೋಟಿ ರೂ. ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು, ಆದರೆ ಈಗ ಬಾಲಿವುಡ್‌ಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಬಳಿಕ ಅವರ ಬೇಡಿಕೆ ಆಕಾಶಕ್ಕೇರಿದೆ.  

ತ್ರಿಶಾ ಕೃಷ್ಣನ್, 20 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ ಸ್ಥಾನ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿರುವ ಈ ಹೀರೋಯಿನ್, ಇಂದಿಗೂ ಹಲವು ದೊಡ್ಡ ಬಜೆಟ್ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಚಿರಂಜೀವಿ ಜೊತೆ ನಟಿಸುತ್ತಿರುವ “ವಿಶ್ವಂಭರ” ಚಿತ್ರದ ಭಾಗವಾಗಿರುವ ಅವರು ಪ್ರತಿ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ₹12 ಕೋಟಿ ರೂ. ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.  

ಲೇಡಿ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ನಯನತಾರಾ, ಜವಾನ್ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಜೊತೆ ಬಾಲಿವುಡ್‌ಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡರು. ಈಗ ಅವರು ಪ್ರತಿ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ₹6 ರಿಂದ ₹10 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸ್ಟಾರ್ ಪವರ್ ದಕ್ಷಿಣದಷ್ಟೇ ಹಿನ್ನಡೆಯಿಲ್ಲದೆ ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲೂ ಬೆಳಗುತ್ತಿದೆ.  

ಸಮಂತಾ ರೂತ್ ಪ್ರಭು, ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೂ, ಮತ್ತೆ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಮರಳಿ “ಮಾ ಇಂತಿ ಬಂಗಾರಂ” ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಪ್ರತಿ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ₹5 ರಿಂದ ₹8 ಕೋಟಿ ರೂ. ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಹುಬಲಿ ಖ್ಯಾತಿಯ ಅನುಷ್ಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಪ್ರತಿ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ₹4 ರಿಂದ ₹5 ಕೋಟಿ ರೂ. ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅವರು “ಘಾಟಿ” ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾದರು.  

ಶ್ರುತಿ ಹಾಸನ್, ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರ “ಕೂಲಿ” ಸಿನಿಮಾದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಖ್ಯಾತಿ ಗಳಿಸಿದ್ದು, ಅವರು ಪ್ರತಿ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ₹5 ರಿಂದ ₹6 ಕೋಟಿ ರೂ. ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ, ತಮ್ಮ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅಭಿನಯ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಪಾತ್ರಗಳಿಂದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನ ಗೆದ್ದವರು, ಪ್ರತಿ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ₹5 ಕೋಟಿ ರೂ. ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಆಧಾರಿತ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ವಿಭಿನ್ನ ಗುರುತನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಮನ್ನಾ ಭಾಟಿಯಾ ಇನ್ನೂ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಚುರುಕಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಅವರು ಹಿಂದಿ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷ ಹಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ₹4 ರಿಂದ ₹5 ಕೋಟಿ ರೂ. ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.  

