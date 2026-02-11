South richest actor : ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಪಡೆಯುವ ಸಂಭಾವನೆಯ ಹೊರತಾಗಿ, ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ನಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಸಂಪಾದಿಸುವ ಅನೇಕ ನಟ-ನಟಿಯರಿದ್ದಾರೆ. ಕುಟುಂಬದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿಂದ ಶ್ರೀಮಂತ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಯಿಂದ ಸಿನಿರಂಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಹೆಸರು ಗಳಿಸಿದವರೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಪೈಕಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಆಸ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ನಾಯಕ ಯಾರು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೆ..?
ಟಾಲಿವುಡ್ ತಾರೆಯರು ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ತೆರೆಯ ಹಿಂದೆ ರಿಚ್ ಲೈಫ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಿಂದ ಪಡೆಯುವ ಸಂಭಾವನೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಹಲವಾರು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಹಣ ಸಂಪಾದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಪೈಕಿ ನಟ ಶರ್ವಾನಂದ್ ಉದ್ಯಮದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ನಟರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ಜುಬಿಲಿ ಹಿಲ್ಸ್ನ ದುಬಾರಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಶರ್ವಾನಂದ್ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಮನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಮನೆಯ ವಿನ್ಯಾಸವು ತುಂಬಾ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ.. ಬಾಲ್ಕನಿಯಿಂದ ಗೋಲ್ಕೊಂಡ ಕೋಟೆಯ ಅದ್ಭುತ ನೋಟ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಇಂಡ್ರಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಈ ನಟನ ಮನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಾಗ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುತ್ತದೆ.
ಶರ್ವಾ ಅವರ ಕುಟುಂಬವು ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ವ್ಯವಹಾರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ನಗರದ ಹಲವು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಜಮೀನುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ, "ನೀವು ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಮಾಲೀಕತ್ವ ಹೊಂದಿದ್ದೀರಾ?" ಎಂದು ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಕೇಳಿದಾಗ, ಶರ್ವಾ ಸ್ವತಃ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು, "ಅಷ್ಟೋಂದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ.. ಆದರೆ ನಗರದ ಅನೇಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಿ ಇದೆ." ಎಂದಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೆ, ಶರ್ವಾ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು 65-70 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳೆಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಗ್ರಾಫ್.. ಶರ್ವಾನಂದ್ 2003 ರಲ್ಲಿ 'ಐದವ ತಾರಿಖು' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ನಟನಾಗಿ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ನಂತರ, ಅವರು ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಚಿರಂಜೀವಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ 'ಶಂಕರ್ ದಾದಾ ಎಂಬಿಬಿಎಸ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ ಮನ್ನಣೆ ಗಳಿಸಿದರು. 'ವೆನ್ನೆಲ' ಮತ್ತು 'ಅಮ್ಮ ತಿಕ್ಷಾ' ನಂತಹ ಚಿತ್ರಗಳಿಂದ ಅವರು ಯುವಕರಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಕ್ರೇಜ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಅವರು ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿಯೂ 'ಎಂಗೆಯುಮ್ ಎಪ್ಪೋದುಮ್' (ಜರ್ನಿ) ನಂತಹ ಚಿತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಸೌತ್ ಸಿನಿರಂಗದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದರು.
ವ್ಯವಹಾರವೂ ಕುಂಠಿತವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ.. ಸಿನಿಮಾ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿಗಳು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ.. ಶರ್ವಾನಂದ್ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವೇಗವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಅವರು 'OMI' ಎಂಬ ಹೊಸ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದರು. ಇದರಲ್ಲಿ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಹೊಟೇಲ್ ಉದ್ಯಮವೂ ಸೇರಿದೆ. ಸ್ವಂತ ಶ್ರಮದಿಂದ ಶರ್ವಾನಂದ್ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗಲ್ಲ. ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಶರ್ವಾನಂದ್ 'ನಾರಿ ನಾರಿ ನಾಡು ಮುರಾರಿ' ಎಂಬ ಚಿತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮುಂದೆ ಬಂದರು. ಈ ಚಿತ್ರವು ಗಲ್ಲಾಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸೋಲು ಕಂಡಿತು.