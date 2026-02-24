5 ಕಂಪನಿ, 2000 ಕೋಟಿ ಆಸ್ತಿ.. ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಗಂಡ-ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮರಳಿದ ನಟಿ..!

Actress lifestyle : 90 ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ನಟಿಯಾಗಿದ್ದ ಈ ನಟಿ ಇದೀಗ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.. 5 ಕಂಪನಿಗಳು ಮತ್ತು 2000 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ನಟಿ ಇದೀಗ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಜಡ್ಜ್.. ಅಸಲಿಗೆ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಮರಳಿ ಸಿನಿರಂಗಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇಕೆ..? ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ..
ರಂಭಾ 1993 ರಲ್ಲಿ ಸರ್ವರ್ ಸೋಮಣ್ಣ ಸಿನಿಮಾದ ಮೂಲಕ ನಟಿಯಾಗಿ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಕೇವಲ 15 ವರ್ಷ.
ಕೆಂಪಯ್ಯ IPS, ಓ ಪ್ರೇಮವೆ, ಪಾಂಚಾಲಿ, ಭಾವ ಭಾಮೈದ, ಸಾಹುಕಾರ, ಪಾಂಡು ರಂಗ ವಿಠಲ, ಗಂಡುಗಲಿ ಕುಮಾರ ರಾಮ, ಅನಾಥರು ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ..
ರಂಭಾ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ 2010 ರಲ್ಲಿ 'ಪೆನ್ ಸಿಂಗಂ' ಎನ್ನುವ ತಮಿಳು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ನಂತರ 2010 ರಲ್ಲಿ ಕೆನಡಾದ ಉದ್ಯಮಿ ಇಂದ್ರಕುಮಾರ್ ಪದ್ಮನಾಭನ್ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾಗಿ ಕೆನಡಾದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದರು. ಅವರಿಗೆ 2 ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಒಬ್ಬ ಮಗನಿದ್ದಾರೆ.
ಸಿನಿಮಾರಂಗವನ್ನು ತೊರೆದರೂ, ರಂಭಾ 'ಮನದ ಮಯಿಲಾದ' ಮತ್ತು 'ಜೋಡಿ ನಂ. 1' ನಂತಹ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದರು. 2017 ರಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾದ 'ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಜೂನಿಯರ್' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.
ರಂಭಾ ಅವರ ಪತಿ ಇಂದ್ರಕುಮಾರ್ ಪದ್ಮನಾಭನ್ ದೊಡ್ಡ ಉದ್ಯಮಿ. ಅವರು ಕೆನಡಾದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದು, ಹಲವು ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ವುಡ್ಸ್ ಕಂಪನಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕರು.
ಈ ಕಂಪನಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಒಟ್ಟು 5 ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ರಂಭಾ ಅವರ ಹೆಸರಿನ ಒಂದು ಕಂಪನಿಯೂ ಸೇರಿದೆ. ಅವರ ಆಸ್ತಿ ಮೌಲ್ಯ 2000 ಕೋಟಿ ರೂ. ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ರಂಭಾ ಅವರ ಪತಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಪೀಡಿತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ತರಲು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಕೆಲವು ಐಟಿ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.