ಗಂಡನಿಗೆ ಡಿವೋರ್ಸ್‌ ನೀಡಿದ 2 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾದ ಕನ್ನಡದ ಖ್ಯಾತ ಹಿರಿಯ ನಟಿ..!

Actress life : ಸಿನಿಮಾ ರಂಗ ದೂರದ ಬೆಟ್ಟ ಇದ್ದಂತೆ.. ನೋಡೋಕೆ ಚಂದ ಆದರೆ ಹತ್ತಿರ ಹೋದಂತೆ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ-ನಷ್ಟ ಮತ್ತು ಹುಳುಕಿದೆ ಅಂತ. ಈ ಪೈಕಿ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸೌತ್ ಸಿನಿರಂಗದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ್ದ ನಟಿಯೊಬ್ಬರು ಡಿವೋರ್ಸ್ ನಂತರ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದ್ದು, ಹಲವಾರು ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಆಗಿದ್ದೇನು..? ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ..
ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ತಾರೆಯರ ಲೈಫ್ ತುಂಬಾ ಕಲರ್ ಫುಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಭಾವಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯರಂತೆ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಸಾಕಷ್ಟು ನೋವಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುವುದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿರಲ್ಲ.. ಅಂತಹ ಒಂದು ದುರಂತ ಕಥೆ ಹಿರಿಯ ನಟಿ ರೇವತಿಯರದ್ದರು..
ನಟಿ ರೇವತಿ ಬಹುಭಾಷಾ ತಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಈಗ 59 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸು. ಕನ್ನಡ, ಮಲಯಾಳಂ, ತೆಲುಗು ಮತ್ತು ಹಿಂದಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು ಐದು ಭಾಷೆಗಳ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೂಲತಃ ಕೇರಳದವರಾದ ಅವರು 17ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ಫಿಲ್ಮ್ಫೇರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದರು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಮೂರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಆರು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತೀಯ ಫಿಲ್ಮ್ಫೇರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ನಟನೆಯ ಜೊತೆಗೆ, ರೇವತಿ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಪಕಿಯಾಗಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ರೇವತಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವುದು ಕಡಿಮೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು ಎಂಬುವುದನ್ನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸ್ವತಃ ಅವರೇ ವಿವರಿಸಿದರು.. ನನ್ನ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವ ಪಾತ್ರಗಳು ನನಗೆ ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ವಿಷಾದವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನನಗೆ ಸಿಗುವ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸವಾಲುಗಳಿಲ್ಲ... ನಾನು ಎಷ್ಟು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದೇನೆ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕಿಂತ ಪಾತ್ರಗಳ ಮೌಲ್ಯ ಮುಖ್ಯ. ಅಂತಹ ಅಮೂಲ್ಯ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಲು ನಾನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಅಂತಹ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ನಾನು ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವುದರಿಂದಲೇ ನಾನು ಪ್ರತಿ 2 ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.
ನಟಿ ರೇವತಿ 1986 ರಲ್ಲಿ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕ ಸುರೇಶ್ ಚಂದ್ರ ಮೆನನ್ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ ವಿವಾಹವಾದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅವರು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿತ್ತು. ಇಬ್ಬರೂ ಅನೇಕ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರೇವತಿ ತಮ್ಮ ಜೀವಮಾನದ ಉಳಿತಾಯವನ್ನು ಎರಡು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದರು. ಅವುಗಳನ್ನು ಸುರೇಶ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದರು.. ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಭಾರಿ ನಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ರೇವತಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದರು.
ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹಿನ್ನೆಡೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ, ಸುರೇಶ್ ಅವರಿಗೆ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಇದರಿಂದ ದಂಪತಿಗೆ ಮಗು ಹೊಂದುವುದು ಕಷ್ಟ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಹೇಳಿದರು.. ರೇವತಿಗೂ ಇದು ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮಗುವಾಗದ ಕಾರಣ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ, ಸುರೇಶ್ ರೇವತಿಯದ್ದೇ ತಪ್ಪೆಂದು ಹೇಳಿದರಂತೆ. ಮೊದಲಿಗೆ, ರೇವತಿ ಇದನ್ನು ನಿಜವೆಂದು ನಂಬಿದ್ದರು, ಆದರೆ ನಂತರ ಸತ್ಯ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿತು.
ತನ್ನ ಪತಿ ಈ ರೀತಿ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಸಹಿಸಲಾಗದೆ, ರೇವತಿಯವರು ತೀವ್ರವಾಗಿ ನೋಂದುಕೊಂಡರು.. ಈ ಮಧ್ಯೆ, ಸುರೇಶ್ ತನ್ನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಅವನಿಗಾಗಿ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದನು. ಇಬ್ಬರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ತಮಿಳು ಕಿರುತೆರೆಗಾಗಿ ಅನೇಕ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ, ನಿರ್ದೇಶಿಸಿ, ನಟಿಸಿದರು. ಅವೆಲ್ಲವೂ ಯಶಸ್ವಿಯಾದವು.
ರೇವತಿಗೆ ಬಂಜೆತನ ಇದೆ ಎಂಬ ವದಂತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೇಳಿ ಬಂತು. ಇದರಿಂದ ಅವರು ತುಂಬಾ ಬೇಸರಗೊಂಡು ಸುರೇಶ್ ಅವರಿಗೆ ವಿಚ್ಛೇದನ ನೀಡಿದರು. 16 ವರ್ಷಗಳ ದಾಂಪತ್ಯದ ನಂತರ ಇಬ್ಬರೂ ಬೇರ್ಪಟ್ಟರು. ಡಿವೋರ್ಸ್ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, ನಟಿ IVF ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಮೂಲಕ 48ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತಾಯಿಯಾದರು.