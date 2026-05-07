Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Photos
  • /ಕಲಬುರಗಿ-ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶೇಷ ರೈಲು ಸಂಚಾರ ವಿಸ್ತರಣೆ: ನೈಋತ್ಯ ರೈಲ್ವೆಯಿಂದ ಬಂಪರ್‌ ಗುಡ್‌ ನ್ಯೂಸ್‌

ಕಲಬುರಗಿ-ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶೇಷ ರೈಲು ಸಂಚಾರ ವಿಸ್ತರಣೆ: ನೈಋತ್ಯ ರೈಲ್ವೆಯಿಂದ ಬಂಪರ್‌ ಗುಡ್‌ ನ್ಯೂಸ್‌

Written ByYashaswini VUpdated byYashaswini V
Published: May 07, 2026, 11:55 AM IST|Updated: May 07, 2026, 11:55 AM IST

Bengaluru Cantonment–Kalaburagi–Bengaluru Cantonment Express: ನೈಋತ್ಯ ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆ ಕಲಬುರಗಿ ಭಾಗದ ಜನತೆಗೆ ಬಂಪರ್‌ ಗುಡ್‌ ನ್ಯೂಸ್‌ ನೀಡಿದ್ದು ಬೆಂಗಳೂರು ಕಂಟೋನ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್‌ ರೈಲು ಸಂಚಾರವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

Kalaburagi Bengaluru Special Train1/6

ಕಲಬುರಗಿ ಭಾಗದ ರೈಲು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಗುಡ್‌ ನ್ಯೂಸ್‌ ನೀಡಿರುವ ನೈಋತ್ಯ ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಕಂಟೋನ್ಮೆಂಟ್-ಕಲಬುರಗಿ-ಬೆಂಗಳೂರು ಕಂಟೋನ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ವಿಶೇಷ ರೈಲು ಸಂಚಾರವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವುದಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ. 

Kalaburagi Bengaluru Special Train2/6

ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ದಟ್ಟಣೆಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು, ಬೆಂಗಳೂರು ಕಂಟೋನ್ಮೆಂಟ್-ಕಲಬುರಗಿ-ಬೆಂಗಳೂರು ಕಂಟೋನ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲು ಸಂಚಾರವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ನೈಋತ್ಯ ರೈಲ್ವೆ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. 

Kalaburagi Bengaluru Special Train3/6

ನೈಋತ್ಯ ರೈಲ್ವೆ ನೀಡಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 06207/06208 ಬೆಂಗಳೂರು ಕಂಟೋನ್ಮೆಂಟ್-ಕಲಬುರಗಿ-ಬೆಂಗಳೂರು ಕಂಟೋನ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ವಿಶೇಷ ರೈಲು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ. 

Kalaburagi Bengaluru Special Train4/6

ಈ ಹಿಂದೆ 25.04.2026 ರವರೆಗೆ ಓಡಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದ್ದ ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 06207 ಬೆಂಗಳೂರು ಕಂಟೋನ್ಮೆಂಟ್-ಕಲಬುರಗಿ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ವಿಶೇಷ ರೈಲು ಈಗ 09.05.2026 ರಂದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಟ್ರಿಪ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲಿದೆ. 

Kalaburagi Bengaluru Special Train5/6

ಅದೇ ರೀತಿ, ಈ ಹಿಂದೆ 26.04.2026 ರವರೆಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದ್ದ ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 06208 ಕಲಬುರಗಿ-ಬೆಂಗಳೂರು ಕಂಟೋನ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ವಿಶೇಷ ರೈಲು 10.05.2026 ರಂದು ಒಂದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಟ್ರಿಪ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲಿದೆ.

Kalaburagi Bengaluru Special Train6/6

ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮಾಹಿತಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಎರಡೂ ವಿಶೇಷ ರೈಲು ಸೇವೆಗಳು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಸಮಯ, ನಿಲುಗಡೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಯೋಜನೆಯೊಂದಿಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತವೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

Tags:
Kalaburagi Bengaluru Special Train
SWR train extension
Bengaluru Cantonment Express
SWR Train news
Bengaluru to Kalaburagi train
Kalaburagi train update

Live TV

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ತ್ರಿಶಾ ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಆಸ್ತಿ ಒಡತಿ ಗೊತ್ತಾ?

ತ್ರಿಶಾ ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಆಸ್ತಿ ಒಡತಿ ಗೊತ್ತಾ?

Trisha Krishnan10 min ago
2

RCB vs MI: ಪ್ಲೇಆಫ್ ಹೋರಾಟದ ನಡುವೆ ಬಿಗ್‌ ಶಾಕ್! ಇಬ್ಬರು ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರರು ಔಟ್?

RCB vs MI1 hr ago
3

ಆಪರೇಷನ್‌ ಸಿಂಧೂರ ಎಂದರೇನು? ಈ ಹೆಸರು ಏಕೆ ಇಟ್ಟರು ಗೊತ್ತೆ

Operation Sindoor Anniversary1 hr ago
4

ದಿಢೀರನೇ ಸರ್ಜರಿಗೆ ಒಳಗಾದ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅಂಥದ್ದೇನಾಯ್ತು?

Akshay Kumar eye surgery2 hrs ago
5

ಮಗನ ಸಮಾಧಿಯ ಬಳಿ ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಸೆಲೀನಾ ಜೇಟ್ಲಿ..! ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್

Celina Jaitly2 hrs ago