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ಇಂದು ಕರುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಅಬ್ಬರ.. ಈ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬಿರುಗಾಳಿ ಗುಡುಗು ಸಿಡಿಲಿನ ಆರ್ಭಟ

Written ByRamya R Gowda
Published: Jun 09, 2026, 09:47 AM IST|Updated: Jun 09, 2026, 09:47 AM IST

 Heavy rainfall in karnataka: ಕರುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ನೈಋತ್ಯ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದು, ಬೆಂಗಳೂರು ಸೇರಿದಂತೆ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದಲಿ ಭಾರೀ ಮಳೆಯಾಗಲಿದ್ದು, ಐಎಂಡಿ ರೆಡ್‌ ಮತ್ತು ಆರೆಂಜ್‌ ಅಲರ್ಟ್‌ ನೀಡಿದೆ. 
 

Heavy rainfall in karnataka:1/7

ನೈಋತ್ಯ ಮಾನ್ಸೂನ್ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಪಕ ಮಳೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ (ಐಎಂಡಿ) ರೆಡ್‌ ಮತ್ತು ಆರೆಂಜ್‌ ಅಲರ್ಟ್‌ ಘೋಷಿಸಿದೆ.   

Heavy rainfall in karnataka:2/7

ಐಎಂಡಿ ಪ್ರಕಾರ, ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಜೂನ್ 9 ಮತ್ತು ಜೂನ್ 11 ರ ನಡುವೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕರಾವಳಿ ಮತ್ತು ಒಳನಾಡಿನಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಮಳೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.  

Heavy rainfall in karnataka:3/7

ಇಂದು (ಜೂನ್ 9), ಮಂಗಳವಾರ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ, ಉಡುಪಿ, ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಮತ್ತು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ರೆಡ್ ಅಲರ್ಟ್ ಘೋಷಿಸಿದ್ದು, ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆ .ಇತರ ಹಲವು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಆರೆಂಜ್ ಅಲರ್ಟ್ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ.  

Heavy rainfall in karnataka:4/7

ನಿನ್ನೆ ಕರ್ನಾಟಕ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ತೆಲಂಗಾಣದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಮುಂಗಾರು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದು, ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಲು ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ.   

Heavy rainfall in karnataka:5/7

ನೈಋತ್ಯ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ಮಳೆಗಾಲವಾಗಿದ್ದು, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜೂನ್ ನಿಂದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದೇಶದ ವಾರ್ಷಿಕ ಮಳೆಯ ಸುಮಾರು 70% ರಷ್ಟನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ, ಇದು ಕೃಷಿ, ಜಲಾಶಯಗಳು, ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ಜಲವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ.  

Heavy rainfall in karnataka:6/7

ಅರಬ್ಬಿ ಸಮುದ್ರದ ಮೇಲೆ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಪ್ರವಾಹ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆ ಸುರಿಯಲಿದೆ.ಮುಂದಿನ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಮಳೆ ಮತ್ತು ಗುಡುಗು ಸಹಿತ ಮಳೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ, ನಂತರ ವಾರವಿಡೀ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಂತರ ಮಳೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.  

Heavy rainfall in karnataka:7/7

ಖಾರಿಫ್ ಬಿತ್ತನೆ ಋತು ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಕರ್ನಾಟಕದಾದ್ಯಂತದ ರೈತರಿಗೆ ಸಕಾಲಿಕ ಮಳೆಯಾಗುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ರೆಡ್ ಅಲರ್ಟ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ನಿವಾಸಿಗಳು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತಗ್ಗು ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಭೂಕುಸಿತ ಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಭಾರೀ ಮಳೆಯು ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರವಾಹ ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಬಹುದು.   

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