ಬಹುದಿನಗಳ ಬಳಿಕ ಕಿರುತೆರೆಗೆ ಕಮ್‌ ಬ್ಯಾಕ್‌ ಆದ BBK ಮಾಜಿ ಸ್ಫರ್ಧಿ!..

Spandana Somanna come back: ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ 12 ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಆಟವಾಡಿ ಎಲ್ಲರ ಮನಗೆದ್ದ ನಟಿ ಸ್ಪಂದನಾ ಸೋಮಣ್ಣ ಈಗ ಬಹಳ ದಿನಗಳ ನಂತರ ಧಾರಾವಾಹಿಗೆ ಮರಳಿದ್ದಾರೆ.
ನಟಿ ಸ್ಪಂದನಾ ಸೋಮಣ್ಣ ಅವರು ಕಲರ್ಸ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಗೃಹಪ್ರವೇಶ ಮತ್ತು ಕರಿಮಣಿ ಧಾರಾವಾಹಿಗೆ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿದ್ದರು. ಸಾಕಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದರು. ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಮನೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ್ದರು.
ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಬಳಿಕ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದಿದ್ದರು,‘ಭಾರ್ಗವಿ LLB’ ಧಾರಾವಾಹಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೆ ತೆರೆ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸ್ಪಂದನಾ ಸೋಮಣ್ಣ ಅವರು ಬಹಳ ದಿನಗಳ ನಂತರ ಧಾರಾವಾಹಿಗರ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಬಂದ ನೆಚ್ಚಿನ ನಟಿಯನ್ನ ಕಂಡು ವೀಕ್ಷಕರು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ್ದರು. ಹೌದು ಸ್ಪಂದನಾ ಅವರು ಮೂಲತ ಮೈಸೂರಿನವರಾಗಿದ್ದು, ಕಲರ್ಸ್ ಕನ್ನಡದ ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶ ಧಾರಾವಾಹಿ ಹಾಗೂ ಕರಿಮಣಿಯ ಸಾಹಿತ್ಯಳಾಗಿ ವೀಕ್ಷಕರ ಮನದಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚಳಿಯದೇ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ.
ಇವರು ಮಾಡಿದ್ದು,ಎರಡು ಧಾರಾವಾಹಿ ಆದರೂ ಬಹಳ ಬೇಗ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನ ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ.ಕರಿಮಣಿ ಮುಕ್ತಾಯದ ನಂತರ ಕೆಲ ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ಸುಮ್ಮನಿದ್ದು ನಂತರ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದರು.
ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ, ಶಾಂತವಾಗಿರುವ ಸ್ಪಂದನಾ ಅವರನ್ನ ವೀಕ್ಷಕರು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮುನ್ನಡೆಸಿದ್ದರು.ಕಾವ್ಯ ಶೈವ, ಧನುಷ್ ಗೌಡ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ ನಂತರವೂ ಆ ಬಾಂಡಿಗ್ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ.