English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

100ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೂರು ಗ್ರಹಗಳ ಮಹಾ ಸಂಯೋಗ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಭಾರೀ ಅದೃಷ್ಟ, ಸಂಪತ್ತು ಹೆಚ್ಚಳ

Surya Budh Mangal Conjunction: ನವರಾತ್ರಿ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಮೂರು ಗ್ರಹಗಳ ಮಹಾಯುತಿ ಸಂಭವಿಸಲಿದ್ದು ಇದರಿಂದ ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟ ಬೆಳಗಲಿದೆ. ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಗಳು ಸರಿದು ಸುಖ-ಸಂತೋಷ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ಸುಧಾರಣೆ ಕಂಡು ಬರಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 
1 /6

ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ತುಲಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ ನೂರು ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ನವರಾತ್ರಿ ಮುಗಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಗ್ರಹಗಳ ರಾಜ ಸೂರ್ಯ, ರಾಜಕುಮಾರ ಬುಧ ಮತ್ತು ಕಮಾಂಡರ್ ಗ್ರಹ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹಗಳ ಮಹಾಯುತಿ ಏರ್ಪಡಲಿದೆ. ಇದರಿಂದ ತ್ರಿಗ್ರಾಹಿ ಯೋಗ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.

2 /6

ಮೊದಲಿಗೆ 2025 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 13 ರ ರಾತ್ರಿ 8:18ಕ್ಕೆ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹ ತುಲಾ ರಾಶಿಗೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಲಿದ್ದಾನೆ. ನಂತರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 03ರಂದು ಬುಧ ತುಲಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿದರೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 17ರಂದು ಗ್ರಹಗಳ ಅಧಿಪತಿ ಸೂರ್ಯ ಅದೇ ರಾಶಿಗೆ ಕಾಲಿಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ತುಲಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ, ಬುಧ, ಮಂಗಳ ಗ್ರಹಗಳ ಮಹಾ ಸಂಯೋಗ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. 

3 /6

ಶತಮಾನದ ಬಳಿಕ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ತುಲಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೂರ್ಯ-ಬುಧರ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಉಂಟಾಗಲಿರುವ ತ್ರಿಗ್ರಾಹಿ ಯೋಗವು ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಭಾರೀ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಹೊತ್ತು ತರಲಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಕೆಲವರ ಬಾಳು ಸೂರ್ಯನಂತೆಯೇ ಪ್ರಜ್ವಲಿಸಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 

4 /6

ತುಲಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ, ಬುಧ, ಮಂಗಳ ಗ್ರಹಗಳ ಮಹಾ ಸಂಯೋಗವು ಈ ರಾಶಿಯವರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಭಾಗ್ಯದ ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲಿದೆ. ವೃತ್ತಿಪರರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿಯಿಂದ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಭೂಮಿ ಸಂಬಂಧಿತ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಲಾಭಾಂಶವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿವೆ. 

5 /6

100 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಸ್ವ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಗಳ ಮಹಾಯುತಿಯಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿರುವ ತ್ರಿಗ್ರಾಹಿ ಯೋಗವು ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಮದುವೆಯಾಗದವರಿಗೆ ಮದುವೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಗಳು ಪ್ಬಾರಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಹೆಗಲೇರುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ವೇತನವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. 

6 /6

ಮಂಗಳ, ಸೂರ್ಯ, ಬುಧ ಯುತಿ ತ್ರಿಗ್ರಾಹಿ ಯೋಗವು ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲಿದೆ. ಈ ವೇಳೆ ದಿಢೀರ್ ಧನಲಾಭದಿಂದಾಗಿ ಸಂಪತ್ತು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ಭರ್ಜರಿ ಲಾಭವಾಗಲಿದ್ದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಳಿವೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಗೆಹರಿದು ಮಾನಸಿಕ ನೆಮ್ಮದಿ ದೊರೆಯಲಿದೆ.   ಸೂಚನೆ : ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ZEE NEWS ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

Trigrahi Yoga Mangal Gochar SURYA GOCHAR Budh Gochar ASTROLOGY Mangal Surya Budh Mahayuti

Next Gallery

ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಸೂರ್ಯನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನಕಾರಕ: ಮೂರು ರಾಶಿಯವರ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರದೆಸೆ ಆರಂಭ, ಅಷ್ಟೈಶ್ವರ್ಯ