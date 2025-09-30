ವಿಶೇಷ ದಿಗ್ಬಲ ಯೋಗ: ಈ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ರಾಜಯೋಗ & ಧನಯೋಗ ಬರಲಿದೆ..!

Digbala Raja Yoga: ಗುರು ಮತ್ತು ಬುಧರು ತಮ್ಮದೇ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಶುಕ್ರ ನಾಲ್ಕನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ಶನಿ ಏಳನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯ ಅಥವಾ ಮಂಗಳ ಹತ್ತನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ದಿಗ್ಬಲ ಯೋಗ ಎಂಬ ರಾಜಯೋಗ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಗವು ಯಾವುದೇ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಅನೇಕ ಅವಕಾಶಗಳು ಮತ್ತು ಕೊಡುಗೆಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಅವರು ಬಡವರಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಮಹಾ ಭಾಗ್ಯ ಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೇಳಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಶುಭ ಯೋಗಗಳು ಮತ್ತು ಶುಭ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಕಾಶಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ದಿಗ್ಬಲ ಯೋಗವು ವೃಷಭ, ಮಿಥುನ, ಕನ್ಯಾ, ಧನು ಮತ್ತು ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ರೂಪುಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಯೋಗದ ಪರಿಣಾಮವು ಇಂದಿನಿಂದ ಒಂದು ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯ ಜನರು ಅದೃಷ್ಟದ ಬೆಂಬಲವನ್ನ ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ: ಈ ರಾಶಿಯ ನಾಲ್ಕನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರನ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಗೆ ದಿಗ್ಬಲ ಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಂಡಿದೆ. ಶುಕ್ರನು ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿಯೂ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಯೋಗವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಲವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ರಾಶಿಯವರು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅಧಿಕಾರ ಯೋಗವನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಮಹಾ ಭಾಗ್ಯ ಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆದಾಯವು ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯವು ಬಹಳವಾಗಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಸಂತಾನ ಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಶುಭ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ: ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಗುರುವಿನ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ದಿಗ್ಬಲ ಯೋಗವಿದೆ. ಇದು ರಾಜ ಪೂಜೆಯನ್ನ ತರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಕಡಿಮೆ ಶ್ರಮದಿಂದ ಆದಾಯ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಸ್ಥಿರತೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಇದು ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲಕರ ಸಮಯ. ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ: ಬುಧ ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿದ್ದು ಶನಿ ಏಳನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವುದರಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಎರಡು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದಿಗ್ಬಲ ರಾಜಯೋಗವಿದೆ. ಪರಿಣಾಮ ಅವರ ವೃತ್ತಿಪರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೆಳಕು ಬೆಳಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಭೆ ಮತ್ತು ಕೌಶಲ್ಯಗಳು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ. ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಭಾವ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿರುವ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಆದಾಯ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಕೆಲಸ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಧನು ರಾಶಿ: ಹತ್ತನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರವಿ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ದಿಗ್ಬಲ ಯೋಗ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ರಾಜಯೋಗಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ರಾಜಪೂಜೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಅವರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಮನ್ನಣೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಅಪರೂಪದ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಭಾವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಮನ್ನಣೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗದ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನ ಮೀರಿದ ಆದಾಯ ಇರುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಮಕರ ರಾಶಿ: ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಹತ್ತನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಸಂಚಾರದಿಂದ ದಿಗ್ಬಲ ಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಂಡಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಉತ್ತಮ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ನೀವು ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೀರಿ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಕೊರತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ವಿದೇಶಿ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಸಹ ಸಿಗುತ್ತವೆ. ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಆಸ್ತಿ ವಿವಾದವು ಅತ್ಯಂತ ಅನುಕೂಲಕರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತದೆ.
(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು, ಪಂಚಾಂಗಗಳು, ನಂಬಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳಂತಹ ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)