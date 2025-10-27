Budh Guru Yuti: ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ದೇವತೆಗಳ ಗುರು ಎನ್ನಲಾಗುವ ಗುರು ಗ್ರಹ ಹಾಗೂ ತರ್ಕ, ಬುದ್ದಿ, ವೃತ್ತಿ-ವ್ಯವಹಾರದ ಅಂಶನಾಗಿರುವ ಬುಧ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೂಡಿ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ನವಪಂಚಮ ರಾಜಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಯಶಸ್ಸು, ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಬಂಪರ್ ಆದಾಯದ ಜೊತೆಗೆ ಸುಖದ ಸುಪ್ಪತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲೇ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
Navapancham Rajyog Effects: ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಸದ್ಯ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿರುವ ಬುಧ ಹಾಗೂ ಕಟಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿರುವ ಗುರು ಪರಸ್ಪರ 9 ಹಾಗೂ 5ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ನವಪಂಚಮ ರಾಜಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ.
ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಬುಧ ಗುರು ಎರಡೂ ಗ್ರಹಗಳು ಐದು ಹಾಗೂ ಒಂಬತ್ತನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಧಿಸಿದ್ದು ಇದರಿಂದ ಪ್ರಬಲವಾದ ನವಪಂಚಮ ರಾಜಯೋಗ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಪ್ರಭಾವ ದ್ವಾದಶ ರಾಶಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ಆದರೂ, ಈ ಸಮಯವೂ 5 ರಾಶಿಯವರ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರದ ಸಮಯವಾಗಿದೆ. ಅವರ ಭಾಗ್ಯದ ಬಾಗಿಲುಗಳು ತೆರೆಯಲಿದ್ದು ರಾಜವೈಭೋಗದ ಜೀವನವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಬುಧ ಗುರು ಯುತಿಯಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವ ನವಪಂಚಮ ರಾಜಯೋಗವು ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತು ತರಲಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಕಾಣುವಿರಿ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ತಲೆದೂರಿದ್ದ ನಾನಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡು ಕೊಳ್ಳುವಿರಿ. ಹಠಾತ್ ಧನಲಾಭವು ನಿಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ದಿಕ್ಕನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸಲಿದೆ.
ಬುಧ ಗುರು ಸಂಯೋಗವು ಈ ರಾಶಿಯವರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಮಂಗಳಕರವಾಗಿದ್ದು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳು ಜರುಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳಿಂದ ರೆಕ್ಕೆ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಉನ್ನತಿ ಗಳಿಸುವಿರಿ. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿಯೂ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಕಾಣುವಿರಿ.
ನವಪಂಚಮ ರಾಜಯೋಗವು ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅಷ್ಟೈಶ್ವರ್ಯವನ್ನು ಕರುಣಿಸಲಿದೆ. ಸಂಪತ್ತಿನ ಹೊಳೆಯೇ ಹರಿಯಲಿದ್ದು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಜಾಕ್ಪಾಟ್ ಎಂತಲೇ ಹೇಳಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಬಹುದಿನಗಳ ಕನಸೊಂದು ನನಸಾಗುವ ಸುಂದರ ಸಮಯ ಇದಾಗಿದೆ. ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಗಾಧ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಗಳಿಸುವಿರಿ. ಬಡ್ತಿ ಸಂಭವವಿದ್ದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ.
ನವಪಂಚಮ ರಾಜಯೋಗವು ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಆಗಿದ್ದು ಅದೃಷ್ಟದ ಬೆಂಬಲದಿಂದ ಪ್ರತಿ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಯಶಸ್ಸು ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಹಿಡಿಯಲಿದೆ. ಈ ವೇಳೆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಏಳ್ಗೆ, ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಕಾಣುವಿರಿ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ, ಕೀರ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕುಬೇರನ ಸಂಪತ್ತೇ ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಸೇರುವ ಅದೃಷ್ಟದ ಸಮಯ.
ನವಪಂಚಮ ರಾಜಯೋಗವು ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಜಯ ನೀಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಸುಖ-ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿದೆ. ಜೀವನದ ಪ್ರತಿ ಹೆಜ್ಜೆಯಲ್ಲೂ ಧನಾತ್ಮಕತೆ ಆವರಿಸಲಿದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದ್ದ ಕೆಲಸಗಳು ವೇಗ ಪಡೆಯಲಿದ್ದು ಇದರಿಂದ ಬಂಪರ್ ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸುವಿರಿ. ಸೂಚನೆ : ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ZEE NEWS ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.