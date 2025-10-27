English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Photos
  • ಬುಧ ಗುರು ಯುತಿಯಿಂದ ಪ್ರಬಲ ನವಪಂಚಮ ರಾಜಯೋಗ: 5 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ, ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್ ರಾಜವೈಭೋಗ

ಬುಧ ಗುರು ಯುತಿಯಿಂದ ಪ್ರಬಲ ನವಪಂಚಮ ರಾಜಯೋಗ: 5 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ, ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್ ರಾಜವೈಭೋಗ

Budh Guru Yuti: ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ದೇವತೆಗಳ ಗುರು ಎನ್ನಲಾಗುವ ಗುರು ಗ್ರಹ ಹಾಗೂ ತರ್ಕ, ಬುದ್ದಿ, ವೃತ್ತಿ-ವ್ಯವಹಾರದ ಅಂಶನಾಗಿರುವ ಬುಧ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೂಡಿ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ನವಪಂಚಮ ರಾಜಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಯಶಸ್ಸು, ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಬಂಪರ್ ಆದಾಯದ ಜೊತೆಗೆ ಸುಖದ ಸುಪ್ಪತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲೇ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 

Navapancham Rajyog Effects: ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಸದ್ಯ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿರುವ ಬುಧ ಹಾಗೂ ಕಟಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿರುವ ಗುರು ಪರಸ್ಪರ 9 ಹಾಗೂ 5ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ನವಪಂಚಮ ರಾಜಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. 
 
1 /6

ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಬುಧ ಗುರು ಎರಡೂ ಗ್ರಹಗಳು ಐದು ಹಾಗೂ ಒಂಬತ್ತನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಧಿಸಿದ್ದು ಇದರಿಂದ ಪ್ರಬಲವಾದ ನವಪಂಚಮ ರಾಜಯೋಗ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಪ್ರಭಾವ ದ್ವಾದಶ ರಾಶಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ಆದರೂ, ಈ ಸಮಯವೂ 5 ರಾಶಿಯವರ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರದ ಸಮಯವಾಗಿದೆ. ಅವರ ಭಾಗ್ಯದ ಬಾಗಿಲುಗಳು ತೆರೆಯಲಿದ್ದು ರಾಜವೈಭೋಗದ ಜೀವನವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 

2 /6

ಬುಧ ಗುರು ಯುತಿಯಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವ ನವಪಂಚಮ ರಾಜಯೋಗವು ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತು ತರಲಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಕಾಣುವಿರಿ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ತಲೆದೂರಿದ್ದ ನಾನಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡು ಕೊಳ್ಳುವಿರಿ. ಹಠಾತ್ ಧನಲಾಭವು ನಿಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ದಿಕ್ಕನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸಲಿದೆ. 

3 /6

ಬುಧ ಗುರು ಸಂಯೋಗವು ಈ ರಾಶಿಯವರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಮಂಗಳಕರವಾಗಿದ್ದು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳು ಜರುಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳಿಂದ ರೆಕ್ಕೆ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಉನ್ನತಿ ಗಳಿಸುವಿರಿ. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿಯೂ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಕಾಣುವಿರಿ. 

4 /6

ನವಪಂಚಮ ರಾಜಯೋಗವು ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅಷ್ಟೈಶ್ವರ್ಯವನ್ನು ಕರುಣಿಸಲಿದೆ. ಸಂಪತ್ತಿನ ಹೊಳೆಯೇ ಹರಿಯಲಿದ್ದು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್ ಎಂತಲೇ ಹೇಳಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಬಹುದಿನಗಳ ಕನಸೊಂದು ನನಸಾಗುವ ಸುಂದರ ಸಮಯ ಇದಾಗಿದೆ. ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಗಾಧ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಗಳಿಸುವಿರಿ. ಬಡ್ತಿ ಸಂಭವವಿದ್ದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. 

5 /6

ನವಪಂಚಮ ರಾಜಯೋಗವು ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಆಗಿದ್ದು ಅದೃಷ್ಟದ ಬೆಂಬಲದಿಂದ ಪ್ರತಿ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಯಶಸ್ಸು ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಹಿಡಿಯಲಿದೆ. ಈ ವೇಳೆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಏಳ್ಗೆ, ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಕಾಣುವಿರಿ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ, ಕೀರ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕುಬೇರನ ಸಂಪತ್ತೇ ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಸೇರುವ ಅದೃಷ್ಟದ ಸಮಯ. 

6 /6

ನವಪಂಚಮ ರಾಜಯೋಗವು ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಜಯ ನೀಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಸುಖ-ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿದೆ. ಜೀವನದ ಪ್ರತಿ ಹೆಜ್ಜೆಯಲ್ಲೂ ಧನಾತ್ಮಕತೆ ಆವರಿಸಲಿದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದ್ದ ಕೆಲಸಗಳು ವೇಗ ಪಡೆಯಲಿದ್ದು ಇದರಿಂದ ಬಂಪರ್ ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸುವಿರಿ.  ಸೂಚನೆ : ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ZEE NEWS ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

Navapancham Rajayoga Rajayoga Rajyog Budh Guru Yuti ASTROLOGY

Next Gallery

Gold price drop: ಒಂದು ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತೆ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ! ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದ ತಜ್ಞರು.