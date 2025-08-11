English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

30ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಶನಿ-ಮಂಗಳರಿಂದ ವಿಶೇಷ ಪ್ರತಿಯುತಿ ಯೋಗ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಭಾರೀ ಅದೃಷ್ಟ, ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಭಾಗ್ಯ

Pratiyuti Yoga: ಶ್ರಾವಣ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯ ದಿನ ನವಗ್ರಹಗಳಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಗ್ರಹವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿರುವ ಕಮಾಂಡರ್ ಗ್ರಹ ಮಂಗಳನ ಜೊತೆ ಸಂಯೋಗ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇದರೊಂದಿಗೆ ಅಪರೂಪದ ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿ ಯೋಗವೊಂದು ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. 
1 /6

ಆಗಸ್ಟ್ 09, 2025ರಂದು ಶ್ರಾವಣ ಹುಣ್ಣಿಯಂದು ರಕ್ಷಾಬಂಧನದಂದು ನ್ಯಾಯದ ದೇವರು ಶನಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಹಗಳ ಕಮಾಂಡರ್ ಮಂಗಳ ಸಂಯೋಗ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಅಪರೂಪದ ಪ್ರತಿಯುತಿ ಯೋಗ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. 

2 /6

ಪ್ರಸ್ತುತ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮಂಗಳ ಹಾಗೂ ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಮ್ಮುಖವಾಗಿ ಚಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಶನಿಯಿಂದಾಗಿ ಪ್ರತಿಯುತಿ ಯೋಗ ರೂಪುಗೊಂಡಿದೆ.   

3 /6

ಶ್ರಾವಣ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯ ದಿನ ಬರೋಬ್ಬರಿ 30ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಪ್ರತಿಯುತಿ ಯೋಗ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದ್ದು ಇದರಿಂದ ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರ ಅದೃಷ್ಟ ಖುಲಾಯಿಸಲಿದ್ದು ಬಂಪರ್ ಧನಲಾಭದಿಂದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. 

4 /6

ಪ್ರತಿಯುತಿ ಯೋಗವು ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ. ವಿದೇಶ ವ್ಯಾಪಾರದಿಂದ ಬಂಪರ್ ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸುವಿರಿ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಮಯ ಇದಾಗಿದೆ. 

5 /6

ಶನಿ ಮಂಗಳರಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವ ಪ್ರತಿಯುತಿ ಯೋಗವು ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಲಿದ್ದು ಪ್ರಗತಿಯ ಹಾದಿ ತೆರೆಯಲಿದೆ. ಉನ್ನತ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕಾಗಿ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ತೆರಳುವ ಅವಕಾಶ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಖರೀದಿಸಿರುವ ನಿಮ್ಮ ಕನಸು ನನಸಾಗುವ ಸಮಯ ಇದಾಗಿದೆ. 

6 /6

ಪ್ರತಿಯುತಿ ಯೋಗವು ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಋಣಾತ್ಮಕತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ಭರ್ಜರಿ ಲಾಭ ಗಳಿಸುವ ಅವಕಾಶವಿದ್ದು ಶ್ರೀಮಂತರಾಗುವ ಭಾಗ್ಯವೂ ಇದೆ.   ಸೂಚನೆ : ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ZEE NEWS ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.  

Pratiyuti Yoga Saturn Mars Conjunction Shani Mangal Yuti Shani Gochar Mangal Gochar

Next Gallery

ಈ ಕಾಳನ್ನು ನೀರಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿಟ್ಟು ಊಟದ ನಂತರ ಕುಡಿಯಿರಿ.. 48 ದಿನದವರೆಗೆ ಬ್ಲಡ್‌ ಶುಗರ್‌ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ !