30ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಶನಿ-ಮಂಗಳರಿಂದ ವಿಶೇಷ ಪ್ರತಿಯುತಿ ಯೋಗ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಭಾರೀ ಅದೃಷ್ಟ, ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಭಾಗ್ಯ

Pratiyuti Yoga: ಶ್ರಾವಣ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯ ದಿನ ನವಗ್ರಹಗಳಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಗ್ರಹವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿರುವ ಕಮಾಂಡರ್ ಗ್ರಹ ಮಂಗಳನ ಜೊತೆ ಸಂಯೋಗ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇದರೊಂದಿಗೆ ಅಪರೂಪದ ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿ ಯೋಗವೊಂದು ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ.
ಆಗಸ್ಟ್ 09, 2025ರಂದು ಶ್ರಾವಣ ಹುಣ್ಣಿಯಂದು ರಕ್ಷಾಬಂಧನದಂದು ನ್ಯಾಯದ ದೇವರು ಶನಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಹಗಳ ಕಮಾಂಡರ್ ಮಂಗಳ ಸಂಯೋಗ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಅಪರೂಪದ ಪ್ರತಿಯುತಿ ಯೋಗ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮಂಗಳ ಹಾಗೂ ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಮ್ಮುಖವಾಗಿ ಚಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಶನಿಯಿಂದಾಗಿ ಪ್ರತಿಯುತಿ ಯೋಗ ರೂಪುಗೊಂಡಿದೆ.
ಶ್ರಾವಣ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯ ದಿನ ಬರೋಬ್ಬರಿ 30ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಪ್ರತಿಯುತಿ ಯೋಗ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದ್ದು ಇದರಿಂದ ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರ ಅದೃಷ್ಟ ಖುಲಾಯಿಸಲಿದ್ದು ಬಂಪರ್ ಧನಲಾಭದಿಂದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ.
ಪ್ರತಿಯುತಿ ಯೋಗವು ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ. ವಿದೇಶ ವ್ಯಾಪಾರದಿಂದ ಬಂಪರ್ ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸುವಿರಿ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಮಯ ಇದಾಗಿದೆ.
ಶನಿ ಮಂಗಳರಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವ ಪ್ರತಿಯುತಿ ಯೋಗವು ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಲಿದ್ದು ಪ್ರಗತಿಯ ಹಾದಿ ತೆರೆಯಲಿದೆ. ಉನ್ನತ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕಾಗಿ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ತೆರಳುವ ಅವಕಾಶ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಖರೀದಿಸಿರುವ ನಿಮ್ಮ ಕನಸು ನನಸಾಗುವ ಸಮಯ ಇದಾಗಿದೆ.
ಪ್ರತಿಯುತಿ ಯೋಗವು ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಋಣಾತ್ಮಕತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ಭರ್ಜರಿ ಲಾಭ ಗಳಿಸುವ ಅವಕಾಶವಿದ್ದು ಶ್ರೀಮಂತರಾಗುವ ಭಾಗ್ಯವೂ ಇದೆ. ಸೂಚನೆ : ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ZEE NEWS ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.