Written ByRamya R GowdaUpdated byRamya R Gowda
Published: May 21, 2026, 03:00 PM IST|Updated: May 21, 2026, 03:00 PM IST

sreeleela cricket player tilak varma dating rumors: ಶ್ರೀಲೀಲಾ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದ ಪ್ರಮುಖ ನಟಿಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ಅವರು ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವರದಿಗಳು ಬಂದವು. ಶ್ರೀಲೀಲಾ ಅವರ ತಾಯಿ ಇದಕ್ಕೆ ವಿವರಣೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
 

ಶ್ರೀಲೀಲಾ ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ ಡೇಟಿಂಗ್: ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿರುವ ಶ್ರೀಲೀಲಾ, ಖ್ಯಾತ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಶ್ರೀಲೀಲಾ ಅವರ ತಾಯಿ ಈ ಮಾಹಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.  

ಶ್ರೀಲೀಲಾ ೨೦೧೯ ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 'ಕಿಸ್' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಅವರು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು ಮತ್ತು ನಂತರ ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಚಲನಚಿತ್ರ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಪಡೆದರು. ಅವರು ಅವುಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡರು ಮತ್ತು ಈಗ ಅಗ್ರ ತಾರೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು.  

ಶ್ರೀಲೀಲಾ ಮತ್ತು ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಗುಂಟೂರು ಕರಮ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಚಿತ್ರದ 'ಮಾರ್ಥಪಟ್ಟಿ' ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲೀಲಾ ಅವರ ನೃತ್ಯ ಕೂಡ ಹಲವರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು. ತರುವಾಯ, ಶ್ರೀಲೀಲಾ 'ಭಗವಂತ ಕೇಸರಿ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಾಲಯ್ಯ ಅವರ ಮಗಳಾಗಿಯೂ ನಟಿಸಿದರು.   

ತಮಿಳು ಸಿನಿಮಾ ಮತ್ತು ಪರಾಶಕ್ತಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿರುವ ಶ್ರೀಲೀಲಾ, ಕಾಲಿವುಡ್‌ನಲ್ಲೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ನಂತರ, ಅವರು ವಿಭಿನ್ನ ತಮಿಳು ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಬದ್ಧರಾಗುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.  

ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಟಿ ಶ್ರೀಲೀಲಾ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಹರಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಇಬ್ಬರೂ ಒಂದೇ ದಿನ ತಿರುಪತಿಯಲ್ಲಿ ಶಿವನ ದರ್ಶನ ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಈ ಸುದ್ದಿ ಹರಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಪಂದ್ಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಶ್ರೀಲೀಲಾ 'ತಿಲಕ್' ಅಕ್ಷರವಿರುವ ಶರ್ಟ್ ಧರಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ಅನೇಕರು ಈ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ನಿಜವೆಂದು ನಂಬಿದ್ದರು.  

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಎಂಐ ನಾಯಕ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಕೂಡ ತಿಲಕ್ ಅವರ ಪ್ರೇಮ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ತಮಾಷೆ ಮಾಡಿದ್ದರು, ಅದು ವೈರಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಅನೇಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಚುಕ್ಕೆಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ಮಧ್ಯೆ, ಶ್ರೀಲೀಲಾ ಅವರ ತಾಯಿ ಮಾಡಿದ ಕಾಮೆಂಟ್ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.  

ಶ್ರೀಲೀಲಾ ಅವರ ತಾಯಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಜನಪ್ರಿಯ ನಿಯತಕಾಲಿಕೆಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ, ಈ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸತ್ಯವಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಆ ದಿನ ಅವರು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿದ ಸಂಗತಿ ಕಾಕತಾಳೀಯ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಲೀಲಾ ಅವರ ತಾಯಿ ಕೂಡ ನೀಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಮತ್ತು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಟನೆಯತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ 5-6 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅವರು ಅಂತಹ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.  

