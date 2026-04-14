ತಾಯಿ ಒಡವೆ ಮಾರಿ ಮಗನಿಗೆ ಶೂ ಕೊಡಿಸಿದ್ದರು; ಇಂದು ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಅದೇ ಶೂನಿಂದ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಬಿಹಾರದ ಈ ವೇಗಿ..!

Shakib Hussain’s Life story: ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಮತ್ತು ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರ ಸಾಲಿಗೆ ಈಗ 'ಗೋಪಾಲಗಂಜ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್' ಶಕಿಬ್ ಹುಸೇನ್ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಹಾರದ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು ಕೇವಲ ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿಲ್ಲ, ಸಿಕ್ಕ ಅವಕಾಶದಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಈ ಯುವಕರೇ ಸಾಕ್ಷಿ.
ಸನ್‌ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಪರ ಚೊಚ್ಚಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೇ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ 4 ವಿಕೆಟ್ ಕಿತ್ತು ಮಿಂಚಿದ ಶಕಿಬ್ ಹುಸೇನ್, ಈಗ ಐಪಿಎಲ್ ಲೋಕದ ಹೊಸ ಸೆನ್ಸೇಷನ್. 30 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಹರಾಜಾಗಿದ್ದ ಈ ವೇಗಿ, ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೇ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ ತಂಡಕ್ಕೆ ಭರ್ಜರಿ ಲಾಭ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.  

4 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 24 ರನ್ ನೀಡಿ 4 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ, ಐಪಿಎಲ್ ಚೊಚ್ಚಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದ ಅಶ್ವಿನಿ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಭಾರತೀಯ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಶಕಿಬ್ ಸರಿಗಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಗೆಲುವಿನ ಓಟಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕುವಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.  

ಶಕಿಬ್ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಿಂದೆ ಅವರ ತಾಯಿಯ ದೊಡ್ಡ ತ್ಯಾಗವಿದೆ. ಬಡತನದ ಬೇಗೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂದರೂ, ಮಗ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗನಾಗಲಿ ಎಂಬ ಕನಸಿನೊಂದಿಗೆ ತಾಯಿ ತನ್ನ ಒಡವೆಗಳನ್ನು ಮಾರಿ ಮಗನಿಗೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಶೂ ಕೊಡಿಸಿದ್ದರು. ಇಂದು ಆ ಶೂಗಳೇ ಶಕಿಬ್‌ಗೆ ಇತಿಹಾಸ ಬರೆಯಲು ಹಾದಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿವೆ.  

ಶಕಿಬ್ ಬೌಲಿಂಗ್‌ನ ವಿಶೇಷತೆಯೆಂದರೆ ಅವರ ವೇಗ ಮತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಸ್ಲೋ ಎಸೆತಗಳು. ಚೊಚ್ಚಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೇ ಡೊನೊವನ್ ಫೆರೇರಾ ಅವರಂತಹ ಬ್ಯಾಟರ್‌ಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಮಾಂತ್ರಿಕ ಸ್ಲೋಯರ್ ಮೂಲಕ ಬುಗುರಿಯಂತೆ ಆಡಿಸಿ ವಿಕೆಟ್ ಕಬಳಿಸಿದರು.  

ಮೂಲತಃ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಗೆ ಸೇರಿ ದೇಶಸೇವೆ ಮಾಡುವ ಹಂಬಲ ಹೊಂದಿದ್ದ ಶಕಿಬ್, ವಿಧಿಯ ಆಟದಂತೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿಳಿದರು. ಗಡಿ ಕಾಯುವ ಬದಲು ಈಗ ಪಿಚ್ ಮೇಲೆ ಎದುರಾಳಿ ಬ್ಯಾಟರ್‌ಗಳನ್ನು ಧೂಳೀಪಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.  

 ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಮತ್ತು ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರ ಸಾಲಿಗೆ ಈಗ 'ಗೋಪಾಲಗಂಜ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್' ಶಕಿಬ್ ಹುಸೇನ್ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಹಾರದ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು ಕೇವಲ ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿಲ್ಲ, ಸಿಕ್ಕ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಇತಿಹಾಸವನ್ನಾಗಿ ಬದಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಈ ಯುವಕರೇ ಸಾಕ್ಷಿ.

