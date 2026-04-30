ಒಂದೇ ಪಂದ್ಯ 32 ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳು, ತವರಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ಮಾನ ಕಳೆದ ಅಭಿಷೇಕ್‌, ಹೆಡ್‌, ಕ್ಲಾಸೆನ್‌.. ದಾಖಲೆಗಳೇನು?

Written ByBhimappaUpdated byBhimappa
Published: Apr 30, 2026, 12:56 PM IST|Updated: Apr 30, 2026, 12:56 PM IST
ತವರು ವಾಂಖೆಡೆಯಲ್ಲಿ ಮಾನ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ನೇತೃತ್ವದ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಭಾರಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿತು. ಆದ್ರೆ ಸನ್‌ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಂಡ ಬಿರುಸಿನ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿ ಮಾನ ಕಳೆಯಿತು. ಮುಂಬೈ ಪರ ಹಾರ್ದಿಕ್‌ ಪಾಂಡ್ಯ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಮುಖಭಂಗಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದರು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಹಲವು ದಾಖಲೆಗಳು ಗಮನ ಸೆಳೆದಿವೆ. 
1/10

ಐಪಿಎಲ್‌ನ 41ನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸನ್‌ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ನಡುವೆ ಗೆಲುವಿಗಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಹೋರಾಟವೇ ನಡೆಯಿತು. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಂಖೆಡೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಧಿಕ ರನ್ ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ ತಂಡ ಎಂದು ಹೈದರಾಬಾದ್ ದಾಖಲೆ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿತು.   

2/10

244 ರನ್‌ಗಳು ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರುವುದು ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ನಾಲ್ಕನೇ ದೊಡ್ಡ ಚೇಸಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ವಾಂಖೆಡೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಚೇಸಿಂಗ್ ಇದಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತವರಿನಲ್ಲಿ ಮುಖಭಂಗಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದೆ.   

3/10

ಸನ್‌ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಂಡದ ಎರಡನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ರನ್ ಇದಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಅಂದರೆ ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ 246 ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಂಡ ಚೇಸ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಿತ್ತು.   

4/10

ಈ ಹಿಂದೆಂದಿಗಿಂತಲೂ ವಾಂಖೆಡೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಎರಡು ಕಡೆಯ ಬ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ‌. ಹೌದು ನಿನ್ನೆ ಮುಂಬೈ ಮತ್ತು ಹೈದರಾಬಾದ್ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 32 ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳು ಬಂದಿವೆ. ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ 34 ಸಿಕ್ಸ್‌ಗಳು ಬಂದಿದ್ದವು.   

5/10

ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಒಟ್ಟು 170 ರನ್‌ಗಳು ಹರಿದು ಬಂದಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ 78 ರನ್ ಚಚ್ಚಿದ್ರೆ, ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಂಡ ನಾನೇನು ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುವಂತೆ 92 ರನ್ ಬಾರಿಸಿದೆ.   

6/10

ಮುಂಬೈನ ಪೇಸ್ ಬೌಲರ್ ಜಸ್‌ಪ್ರಿತ್ ಬೂಮ್ರಾ ಅವರ ನಾಲ್ಕು ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟ 54 ರನ್ ಚಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ಬೂಮ್ರಾ ಅವರು 50ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಲ ರನ್ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಇದು ಮೂರನೇ ಬಾರಿ. ಈ ಹಿಂದೆ 2021ರಲ್ಲಿ ಸಿಎಸ್‌ಕೆ ವಿರುದ್ಧ 56, ಡೆಲ್ಲಿ ಡೇರ್ ಡೆವಿಲ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ 54 ರನ್ ಹೊಡೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.  

7/10

ಈ ಐಪಿಎಲ್ ಸೀಸನ್‌ನಲ್ಲಿ ಬುಮ್ರಾ ಅವರ ಬೌಲಿಂಗ್ ಸರಾಸರಿ 132 ಇದ್ದು 30 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 264 ರನ್‌ಗಳಿಗೆ ಕೇವಲ ಎರಡು ವಿಕೆಟ್‌ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಐಪಿಎಲ್ ಸೀಸನ್‌ನಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 25 ಓವರ್‌ಗಳನ್ನು ಬೌಲ್ ಮಾಡಿದ ಬೌಲರ್‌ಗಳ ಪೈಕಿ ಅತ್ಯಂತ ಕೆಟ್ಟ ದಾಖಲೆ ಆಗಿದೆ.   

8/10

ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್‌ 243 ರನ್‌ಗಳ ಬೃಹತ್ ಗುರಿ ನೀಡಿತ್ತು.‌ ಈ ರೀತಿ ಈ ಹಿಂದೆಯೂ ಎರಡು ಬಾರಿ 247 ಮತ್ತು 246 ರನ್‌ ಗಳಿಸಿತ್ತು. ಈ ಮೂರು ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಸ್ಕೋರ್‌ ವೇಳೆ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್‌ ಸೋಲನುಭವಿಸಿದೆ.  

9/10

SRH ವಿರುದ್ಧ ರಯಾನ್ ರಿಕಲ್ಟನ್ ಗಳಿಸಿದ 123 ರನ್‌ಗಳು ಮುಂಬೈ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ಒಬ್ಬರ ಅತ್ಯಧಿಕ ರನ್‌ ಆಗಿದೆ. ಐಪಿಎಲ್‌ನ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಸನತ್ ಜಯಸೂರ್ಯ ಅವರ ಅಜೇಯ 114 ರನ್‌ಗಳನ್ನು ರಯಾನ್ ರಿಕಲ್ಟನ್ ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ.  

10/10

ಸನ್‌ರೈಸರ್ಸ್‌ ಹೈದ್ರಾಬಾದ್‌ ತಂಡ 100 ಐಪಿಎಲ್‌ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ ಎಂಟನೇ ತಂಡವಾಗಿದೆ. ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಡಿದ ಈವರೆಗಿನ ಎಲ್ಲ ತಂಡಗಳ ಪೈಕಿ ಈ ಮಹತ್ತರವಾದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ 8ನೇ ತಂಡ SRH ಆಗಿದೆ.   

