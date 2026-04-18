ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಐಪಿಎಲ್ 2026ರ 27ನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸನ್ ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ (SRH), ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ (CSK) ತಂಡವನ್ನು 10 ರನ್ಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿ ಭರ್ಜರಿ ಜಯ ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಎಸ್ಆರ್ಹೆಚ್ 194 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರೆ, ಸಿಎಸ್ಕೆ 184 ರನ್ ಗಳಿಸಲು ಮಾತ್ರ ಶಕ್ತವಾಯಿತು
ಟಾಸ್ ಸೋತು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಹೈದರಾಬಾದ್ಗೆ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಸಿಡಿಲಬ್ಬರದ ಆರಂಭ ನೀಡಿದರು. ಕೇವಲ 22 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 2 ಬೌಂಡರಿ ಹಾಗೂ 6 ಭರ್ಜರಿ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ನೆರವಿನಿಂದ 59 ರನ್ ಚಚ್ಚಿದ ಅಭಿಷೇಕ್, ಪವರ್ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಮೊತ್ತವನ್ನು 75ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿಸಿದರು. ಇವರಿಗೆ ಹೆನ್ರಿಚ್ ಕ್ಲಾಸೆನ್ (59 ರನ್, 39 ಎಸೆತ) ಉತ್ತಮ ಸಾಥ್ ನೀಡಿದರು.
ಸಿಎಸ್ಕೆ ಪರ ಜೇಮೀ ಓವರ್ಟನ್ ಮತ್ತು ಅನ್ಶುಲ್ ಕಾಂಬೋಜ್ ತಲಾ 3 ವಿಕೆಟ್ ಕಬಳಿಸಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು. ಓವರ್ಟನ್ ಮಧ್ಯಂತರ ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರೆ, ಕಾಂಬೋಜ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ಕೆಳ ಕ್ರಮಾಂಕಕ್ಕೆ ಪೆಟ್ಟು ನೀಡಿದರು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಎಸ್ಆರ್ಹೆಚ್ 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 9 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 194 ರನ್ ಕಲೆಹಾಕಿತು.
ಚೆನ್ನೈ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಆಯುಶ್ ಮಾತ್ರೆ ಮ್ಯಾತೋ ಶಾರ್ಟ್ ಇಬ್ಬರನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಉಳಿದ ಯಾವ ಬ್ಯಾಟ್ಸಮನ್ ಸಹ 30 ರ ಗಡಿಯನ್ನು ತಲುಪಲಿಲ್ಲ
ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ಬೌಲರ್ ಇಶಾನ್ ಮಾಲಿಂಗ. 4 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 29 ರನ್ ನೀಡಿ 3 ಪ್ರಮುಖ ವಿಕೆಟ್ (ಗಾಯಕ್ವಾಡ್, ಶಾರ್ಟ್, ಸರ್ಫರಾಜ್) ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಸಿಎಸ್ಕೆ ರನ್ ವೇಗಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಿದರು. ನಿತಿನ್ ರೆಡ್ಡಿ ಕೂಡ 2 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದು ತಂಡದ ಗೆಲುವಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದರು
ಸಿಎಸ್ಕೆ 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 8 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 184 ರನ್ ಗಳಿಸಲಷ್ಟೇ ಶಕ್ತವಾಯಿತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ ತನ್ನ ತವರು ನೆಲದಲ್ಲಿ 10 ರನ್ಗಳ ರೋಚಕ ಜಯ ಗಳಿಸಿದೆ.