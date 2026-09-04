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ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಅಷ್ಟಮಿ ವಿಶೇಷ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಂಪತ್ತಿನ ಸುರಿಮಳೆ... ಡಬಲ್‌ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್‌

Written ByRamya R Gowda
Published: Sep 04, 2026, 11:54 AM IST|Updated: Sep 04, 2026, 11:54 AM IST

 Sri krishna janmashtami effect: ಇಂದು ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾಷ್ಟಮಿ ಅಷ್ಟಮಿಯ ಶುಭದಿನವಾಗಿದ್ದು, ಎಲ್ಲೆಡೆ ಸಂಭ್ರಮ ಸಡಗರ ಮನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಅಷ್ಟಮಿಯಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಂಪತ್ತಿನ ಸುರಿಮಳೆ ಹರಿದು ಬಂದು ಸುಖ ಜೀವನ ಹಾಗೂ ನೆಮ್ಮದಿ ಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗಲಿದೆ. ಆ ವಿಶೇಷ ರಾಶಿ ಯಾವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ
 

ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಅಷ್ಟಮಿ ವಿಶೇಷ1/7

ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಅಷ್ಟಮಿ ವಿಶೇಷ

ಇಂದು ಶ್ರೀ ಪರಭವ ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ, ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸ, ಮಳೆಗಾಲ, ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣಾಯನ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 4, 2026 ರ ಶುಕ್ರವಾರ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾಷ್ಟಮಿಯ ದಿನದಂದು ಯಾವ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಬರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.  

ಮೇಷ ರಾಶಿ2/7

ಮೇಷ ರಾಶಿ

ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇಂದು ಮಿಶ್ರ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ. ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿಯೂ ನೀವು ತುಂಬಾ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಿ.    

ಮಿಥುನ ರಾಶಿ3/7

ಮಿಥುನ ರಾಶಿ

ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇಂದು ಮಿಶ್ರ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಆತುರದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಇತರ ಜನರ ವಿವಾದಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಬೇಡಿ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಾಮರಸ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ.    

ಕರ್ಕಾಟಕ 4/7

ಕರ್ಕಾಟಕ 

ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇಂದು ಶುಭ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ವ್ಯವಹಾರಗಳು ವೃದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸಾಮರಸ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗಳು ಸರಾಗವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣದ ಅವಕಾಶವೂ ಇದೆ.    

ಸಿಂಹ ರಾಶಿ5/7

ಸಿಂಹ ರಾಶಿ

ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇಂದು ತುಂಬಾ ಶುಭವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅವರು ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅವರ ಗೌರವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇಂದು ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯವೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ.    

ಮಕರ6/7

ಮಕರ

ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇಂದು ಮಿಶ್ರ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಡಿ, ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿ. ಪ್ರವಾಸಗಳನ್ನು ಮುಂದೂಡುವುದು ಉತ್ತಮ. ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು ಅವಶ್ಯಕ.    

ಮೀನ ರಾಶಿ7/7

ಮೀನ ರಾಶಿ

ಮೀನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇಂದು ಶುಭ ದಿನ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಸಮಯ ಕಳೆಯುತ್ತೀರಿ. ಕುಟುಂಬವು ಸಹ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ.

ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ ಇಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾದ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು, ಪಂಚಾಂಗಗಳು ಮತ್ತು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ದೃಢೀಕರಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಾರದು.)  

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