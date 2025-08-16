English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Happy Krishna Janmashtami 2025: ಭಗವಾನ್‌ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿಯಂದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರರಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಶುಭಾಷಯ ತಿಳಿಸಿ! ಬೆಣ್ಣೆಪ್ರಿಯನ HD ಪೋಟೋಗಳು ನಿಮಗಾಗಿ..

Happy Krishna Janmashtami 2025 Wishes in Kannada: ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ, ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿಯನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಿಂದೂ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಈ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ದಿನದಂದು, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಎಲ್ಲಾ ಭಕ್ತರು ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಆಚರಣೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ.. ಈ ಶುಭದಿನದಂದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರರಿಗೆ ಶುಭಾಷಯ ತಿಳಿಸಲು ಇಲ್ಲಿವೆ ಸಂದೇಶಗಳು..  
1 /6

ದುಷ್ಟರನ್ನು ಶಿಕ್ಷಿಸಲು ಮತ್ತು ನೀತಿವಂತರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಭೂಮಿಗೆ ಇಳಿದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಹಬ್ಬ.. ಎಲ್ಲರ ಜೀವನವೂ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷದಿಂದ ತುಂಬಿರಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸುತ್ತೇನೆ.. ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾಷ್ಟಮಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು.  

2 /6

ವಾಸುದೇವ ಸುತಂ ದೇವಂ ಕಂಸ ಚಾಣೂರ ಮರ್ದನಂ ದೇವಕಿ ಪರಮಾನಂದಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ನಿಮಗೂ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು.  

3 /6

"ಕರ್ಮಣ್ಯೇ ವಾಧಿಕಾರಸ್ಥೇ ಮಾಫಲೇಷು ಕದಾಚನ" ನಿಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಹಕ್ಕು ನಿಮಗಿದೆ..ನಿಮ್ಮ ಕರ್ಮದ ಫಲವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಹಕ್ಕು ನಿಮಗಿಲ್ಲ. ಆ ಗೋಪಿನಂದನ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಶುಭಾಶಯಗಳು.    

4 /6

ಕನ್ನಯ್ಯನ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದಂದು, ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಸಂತೋಷದಿಂದ ತುಂಬಿರಲಿ. ನಿಮಗೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಿಗಲಿ.  

5 /6

ಭಗವಾನ್ ಕೃಷ್ಣನು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಬೋಧಿಸಿದಂತೆ, ಶಾಂತ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಸ್ಥೈರ್ಯ ಸಿಗಲಿ.. ನಿಮಗೂ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೂ ಕೃಷ್ಣ ಅಷ್ಟಮಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು.  

6 /6

(ಗಮನಿಸಿ: ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಯಾವುದೇ ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿಲ್ಲದಿರಬಹುದು. ಕೆಲವು ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಅನುಮೋದಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)

Krishna Janmashtami Krishna Janmashtami 2025 krishna janmashtami janmashtami time 2025 when is janmashtami 2025 janmashtami vrat 2025 iskcon janmashtami 2025 janmashtami fast 2025 krishna jayanthi 2025 janmashtami mehndi design shree krishna jamashtami wishes gopal ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ 2025 ಕೃಷ್ಣಾಷ್ಟಮಿ ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಕೃಷ್ಣಾಷ್ಟಮಿ ಯಾವಾಗ ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ದಿನಾಂಕ krishna janmashtami 2025 Sri Krishna Janmashtami 2025 Date and Time Sri Krishna Janmashtami 2025 Significance Janmashtami 2025

Next Gallery

ಶನಿ ಬುಧನಿಂದ ನವಪಂಚಮ ರಾಜಯೋಗ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹಠಾತ್‌ ಧನಲಾಭ! ಕಷ್ಟಗಳೆಲ್ಲಾ ಕಳೆದು ಸುಖದ ಸುಪ್ಪತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲೇ ಜೀವನ..