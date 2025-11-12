English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಅಪ್ಪಾ ಎಂದವನಿಗೆ ಲವರ್‌ ಆದ ನಟಿ! ಚಿತ್ರೋದ್ಯಮವೇ ಊಹಿಸದ ವಿಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದ ಸ್ಟಾರ್‌ ಜೋಡಿ

tollywood actress: ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಪೇಮಸ್‌ ನಟ ವೆಂಕಟೇಶ್‌ ಅವರ ಜೊತೆ ಖ್ಯಾತ ನಟಿಯೊಬ್ಬರು ಮಗಳಾಗಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೇಯಸಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿ ಸೈ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಈ ಖ್ಯಾತ ತಾರೆ ಬಲಿವುಡ್‌ನ ಪೇಮಸ್‌ ಹಿರೋಯಿನ್‌ ಕೂಡ ಹೌದು.
 
tollywood actress: ಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಗ್ಲಾಮರ್‌ ಲುಕ್‌ನಿಂದ ಸಿನಿಮಾರಂಗದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದವರು ಕೆಲವರಾದರೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಜನ ಬಾಲಕಲಾವಿದರಾಗಿ ತಮ್ಮದೇಯಾದ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹವರನ್ನು ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಶ್ರೀದೇವಿಯೂ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು. ಶ್ರೀದೇವಿ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ತಮ್ಮ ನಟನಾ ಪ್ರತಿಭೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಮೆಚ್ಚಿಸಿದರು.   

ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅವರು NTR ಅವರ ಕೆಲವು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಮೊಮ್ಮಗಳಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಆದರೆ ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ, NTR ಎದುರು ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಅವರ ನಟನೆಯು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಯಿತು.  

ವೆಂಕಟೇಶ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೀದೇವಿ ಜೋಡಿಯಲ್ಲೂ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಘಟನೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಂಭವಿಸಿತು. 1972 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ತಮಿಳು ಚಿತ್ರ ವಸಂತ ಮಾಳಿಗೈ ನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀದೇವಿ ಬಾಲನಟಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಇದು ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರ ಪ್ರೇಮನಗರದ ರಿಮೇಕ್ ಆಗಿತ್ತು. ವೆಂಕಟೇಶ್ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಕಿರಿಯ ಸಹೋದರನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದರೆ, ಶ್ರೀದೇವಿ ಅವರ ಮಗಳ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅಂದರೆ, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಪಾತ್ರದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಶ್ರೀದೇವಿಯ ಅಜ್ಜನಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು.  

ನಂತರದಲ್ಲಿ ರಾಮ್ ಗೋಪಾಲ್ ವರ್ಮಾ ಅವರ ಕ್ಷಣಕ್ಷಣಂ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ನಾಯಕ ಮತ್ತು ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದಾಗಿ ನಟಿಸಿದರು.  

ಶ್ರೀದೇವಿ ಅವರ ಕೊನೆಯ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರ ಎಸ್.ಪಿ. ಪರಶುರಾಮ್ (1994), ನಂತರ ಅವರು ಬಾಲಿವುಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾದರು. ವೆಂಕಟೇಶ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಟಾಲಿವುಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಯುವ ನಾಯಕರೊಂದಿಗೆ ಸರಣಿ ಚಿತ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.   

