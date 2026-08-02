/ಸೀತಾ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿಗೂ ಮುನ್ನ ಕನ್ನಡದ ಈ ನಟಿ ಹೆಸರು ಕೇಳಿಬಂದಿತ್ತು..! ರಿಜೆಕ್ಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ರಾ?

Srinidhi Shetty on Ramayana : ನಿತೇಶ್ ತಿವಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪೌರಾಣಿಕ ದೃಶ್ಯಕಾವ್ಯ 'ರಾಮಾಯಣ' ಸಿನಿಮಾದ ಟ್ರೈಲರ್ ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಸಿನಿಪ್ರಿಯರಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ರಾಮನಾಗಿ ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಹಾಗೂ ರಾವಣನಾಗಿ ಯಶ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಸೀತೆಯ ಪಾತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ನಟಿ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಈ ಪಾತ್ರದ ಸುತ್ತ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದ್ದ ದೊಡ್ಡ ಗಾಸಿಪ್ಗೆ 'ಕೆಜಿಎಫ್' ಬೆಡಗಿ ಶ್ರೀನಿಧಿ ಶೆಟ್ಟಿ ನೀಡಿರುವ ಸ್ಪಷ್ಟನೆಯ ಹಳೆಯ ವಿಡಿಯೋ ಈಗ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಫೋಟೋ ಸರಣಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ನಿತೇಶ್ ತಿವಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಬಿಗ್ ಬಜೆಟ್ ಸಿನಿಮಾ ರಾಮಾಯಣ : ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಬಜೆಟ್ನ ಪೌರಾಣಿಕ ಚಿತ್ರವಾಗಿ 'ರಾಮಾಯಣ' ಮೂಡಿಬರುತ್ತಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಆದ ಟ್ರೈಲರ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಹೈಪ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ.
ರಾಮನಾಗಿ ರಣಬೀರ್, ರಾವಣನಾಗಿ ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ : ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಶ್ರೀರಾಮನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಕನ್ನಡಿಗರ ಹೆಮ್ಮೆಯ 'ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್' ಯಶ್ ರಾವಣನ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಬ್ಬರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಮಂಡೋದರಿಯಾಗಿ ಕಾಜೋಲ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ..
ಸೀತೆಯಾಗಿ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಆಯ್ಕೆ : ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಸೀತೆಯ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವ ಕುತೂಹಲ ಜನರಲ್ಲಿತ್ತು.. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಸೌತ್ ಕ್ವೀನ್ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಈ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದರು. ಆದರೆ, ಮೊದಲು ಈ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ 'KGF' ನಟಿ ಶ್ರೀನಿಧಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೆಸರು ಕೇಳಿ ಬಂದಿತ್ತು.
ಶ್ರೀನಿಧಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಸೀತಾ ಪಾತ್ರ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಾ? : ಸೀತೆಯ ಪಾತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಆಡಿಷನ್ ನೀಡಿದ್ದ ಶ್ರೀನಿಧಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಆ ಆಫರ್ ಅನ್ನು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಭಾರಿ ಸದ್ದು ಮಾಡಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಈ ಕುರಿತು ಅವರು ನೀಡಿದ್ದ ಸ್ಪಷ್ಟನೆಯ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
ಪಾತ್ರ ನಿರಾಕರಿಸಲು ನಾನು ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ : "ನಾನು ಸೀತಾ ಪಾತ್ರವನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಲಿಲ್ಲ. ಆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದರೆ ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಲೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಕೇವಲ ಆಡಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಆದರೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಲಿಲ್ಲ. ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಅವರಿಗೆ ಈ ಪಾತ್ರ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸಂತೋಷವಿದೆ" ಎಂದು ಶ್ರೀನಿಧಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನೆಟ್ಟಿಗರ ಭಿನ್ನ-ಭಿನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ : ಸೀತೆಯಾಗಿ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಸೂಕ್ತ ಎನ್ನುತ್ತಿರುವ ನೆಟ್ಟಿಗರ ಮಧ್ಯೆ, ಕೆಲವರು ಶೂರ್ಪನಖಿ ಪಾತ್ರಧಾರಿ ರಕುಲ್ ಪ್ರೀತ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರೇ ಸೀತಾ ಪಾತ್ರದ ಮುಂದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.