ಈ ನಟಿಯ ಚಿತ್ರ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ 1500 ಬಾರಿ ಪ್ರಸಾರವಾಯಿತು... ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೂ ಈಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಪಂಚಪ್ರಾಣ

Mahesh Babu Athadu movie : ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ 1500 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನೂ ಪಡೆಯಿತು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಈ ಚೆಲುವೆ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೂ ಚಿರಪರಿಚಿತೆ. ಯಾರಿಕೆ..? ಯಾವುದು ಆ ಸಿನಿಮಾ..? ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ..
ಹಬ್ಬದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಜನರು ಯಾವ ಚಾನೆಲ್ಗಳು ಯಾವ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಅಂತ ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಪ್ರೋಮೋ ಪ್ರಸಾರವಾದ ದಿನದಿಂದ ಆ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಲು ಕಾಯುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಜನರು ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಿಗಾಗಿ ಚಾನೆಲ್ಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಚಲನಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೋಡುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿತ್ರ 1500 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಹೌದು.. 2005 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರ 'ಅಥಡು'. ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತ್ರಿಷಾ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ನಾಯಕನಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪಡೆಯಿತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರವು 22 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿತು.
ಸಿಯಾಸತ್ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು 'ಸ್ಟಾರ್ ಮಾ' ಚಾನೆಲ್ನಲ್ಲಿ 1500 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದೆ. 'ಅಥಡು' ಇನ್ನೂ ತೆಲುಗು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ನೆಚ್ಚಿನ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಚಿತ್ರವು ಅಮೆಜಾನ್ ಪ್ರೈಮ್ ಮತ್ತು MX ಪ್ಲೇಯರ್ನಂತಹ OTT ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಚಿತ್ರವು ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ 1500 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ಮೂಲಕ 'ಅಥಡು' ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
Mahesh Babu SS Rajamouli : ಪ್ರಸ್ತುತ, ರಾಜಮೌಳಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು (Mahesh Babu) (SSMB29) ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ಮತ್ತು ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರವು 2027 ರಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆಯಂತೆ.