ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಇಲ್ಲ ನೆಮ್ಮದಿ! ಸ್ಟಾರ್ ಪಟ್ಟವಿದ್ದರೂ ವಿಧಿಯ ಮುಂದೆ ಸೋಲೊಪ್ಪಿಕೊಂಡ ಖ್ಯಾತ ನಟ..

ಖ್ಯಾತ ನಟರೊಬ್ಬರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿರುವ ವಿಚಿತ್ರ ಕಾಯಿಲೆಯ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಭಾವುಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಶ್ರವಣ ಸಾಧನ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಟ ಮಮ್ಮುಟ್ಟಿ ತಮ್ಮ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ರುಚಿ ಮತ್ತು ವಾಸನೆಯ ನಷ್ಟದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರು.
ನಟ ಮಮ್ಮುಟ್ಟಿಗೆ ಈಗ 74 ವರ್ಷ. ವಯಸ್ಸಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಂಬಲು ಕಷ್ಟವಾಗುವ ಯೌವ್ವನದ ದೇಹವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ನಟ ಮಮ್ಮುಟ್ಟಿ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಕೆಲವು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಚಿತ್ರರಂಗದಿಂದ ವಿರಾಮ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು.
ಮಮ್ಮುಟಿ ಅವರಿಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇದೆ ಎಂದು ವ್ಯಾಪಕ ವರದಿಗಳಿದ್ದರೂ, ಅವರು ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಅದನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿತು. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಅವರು ಈಗ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಮರಳಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಅವರ ಅಭಿನಯದ ಕಲಾಂಕಾವಲ್ ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪಡೆಯಿತು.
ಮಮ್ಮುಟ್ಟಿ ಮುಂದೆ ಮಹೇಶ್ ನಾರಾಯಣನ್ ಜೊತೆಗೆ ಪೇಟ್ರಿಯಾಟ್ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಕೈಜೋಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಮ್ಮುಟ್ಟಿ, ಮೋಹನ್ ಲಾಲ್, ಕುಂಚಾಕೊ ಬೋಬನ್, ಫಹದ್ ಫಾಸಿಲ್, ನಯನತಾರಾ, ರಾಜೀವ್ ಮೆನನ್, ಮತ್ತು ರೇವತಿ ಸೇರಿದಂತೆ ದೊಡ್ಡ ತಾರಾಗಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರವು ಏಪ್ರಿಲ್ 23 ರಂದು ತೆರೆಗೆ ಬರಲಿದೆ.ಈ ಚಿತ್ರದ ನಂತರ, ಮಮ್ಮುಟ್ಟಿ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಪೆರಿಯಸಾಮಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಧನುಷ್ ಅವರ 55 ನೇ ತಮಿಳು ಚಿತ್ರದಲ್ಲೂ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಇಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ನಟ ಮಮ್ಮುಟ್ಟಿ, "ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅನೇಕರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಮಹತ್ವ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನು ಲಘುವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತೇವೆ. ಒಮ್ಮೆ ನಾನು ರುಚಿ ಮತ್ತು ವಾಸನೆ ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡೆ. ಆಗ ನನಗೆ ಅವುಗಳ ಮೌಲ್ಯ ಅರಿವಾಯಿತು" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ರುಚಿಯನ್ನು ಗ್ರಹಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ನಷ್ಟವನ್ನು ವೈದ್ಯಕೀಯವಾಗಿ ಅನೋಸ್ಮಿಯಾ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವಾಸನೆಯನ್ನು ಗ್ರಹಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ನಷ್ಟವನ್ನು ಅಗೇಸಿಯಾ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಮಮ್ಮುಟ್ಟಿ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತಾ, "ಮಾನವ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ಶ್ರವಣ ಬಹಳ ಅವಶ್ಯಕ. ನನ್ನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ನಾನು ಉಸಿರಾಡುವಾಗಲೂ, ನಾನು ಏನನ್ನೂ ಸೇವಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ನನ್ನ ರುಚಿ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡೆ. ನಾವು ಅಂತಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಅವುಗಳ ಮೌಲ್ಯ ಅರಿವಾಗುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
"ನಮ್ಮ ಕೇಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಧ್ವನಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೇಳುತ್ತೇವೆ. ಯಾರಾದರೂ ಜೋರಾಗಿ ಅಥವಾ ಕಠಿಣವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರೆ, ಅದನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ನಾವು ಅವರನ್ನು ಕೇಳುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಕಿವುಡರು ಎಂದಿಗೂ ಹಾಗೆ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಹಾಡನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಆ ಸವಲತ್ತು ಇರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಆ ಕಷ್ಟ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಕೇಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ನೋಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇತ್ಯಾದಿಗಳೆಲ್ಲವೂ ನಾವು ಪಡೆದ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳಾಗಿವೆ," ಎಂದು ಅವರು ಭಾವುಕರಾಗಿ ಹೇಳಿದರು.
ಅನೋಸ್ಮಿಯಾ ಮತ್ತು ಅಕ್ಯೂಸಿಯಾ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆ ನಡೆದಿದೆ. ಶೀತ ಅಥವಾ ಕೆಮ್ಮು ಇಲ್ಲದೆ ಈ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯ ನಷ್ಟವು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಸಂಭವಿಸಿದಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ 2-4 ವಾರಗಳ ನಂತರ ಅದು ಹಿಂತಿರುಗದಿದ್ದರೆ, ನೀವು ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಹಾರ ಅಥವಾ ಸುಟ್ಟ ರಬ್ಬರ್ನಂತಹ ವಾಸನೆಯನ್ನು ನೀವು ವಾಸನೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು. ಕಳೆದುಹೋದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳು ಮತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳ ಮೂಲಕ ಮರಳಿ ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಈ ರೋಗವು ವೈರಲ್ ಸೋಂಕುಗಳು, ಸೈನುಟಿಸ್, ವಯಸ್ಸು, ನರಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳು, ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ ಪೂರಕಗಳು ಇತ್ಯಾದಿ ಸೇರಿವೆ. ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳು ಈ ರೋಗದ ಕಾರಣವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ.