10 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 10 ಕೆಜಿ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಂಡ ಕೀರ್ತಾ ಸುರೇಶ್..! ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್‌.. ಸೂಪರ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿವೆ

Weight Loss tips : ಅನೇಕ ಜನರು ಇಂದು ಬೊಜ್ಜಿನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಹಲವಾರು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಗಂಭೀರ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನೂ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ.. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ನಟಿ ಕೀರ್ತಿ ಸುರೇಶ್ 10 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 10 ಕೆಜಿಯಷ್ಟು ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.. ಇದು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಯ್ತು..? ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ..
ನಟಿ ಕೀರ್ತಿ ಸುರೇಶ್ 2018-19ರ ನಡುವೆ 10 ಕೆಜಿಯಷ್ಟು ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಂಡರು. ಇದೀಗ ಈ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿರುವ ಅವರು, 18 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನವರೆಗೆ ನಾನು ಯಾವುದೇ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಆಗ ನಾನು ತುಂಬಾ ದಪ್ಪಗಿದ್ದೆ. ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಟೆನಿಸ್ ಆಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಬಂದ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟೆ..
ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ, ನಾನು ಕಾರ್ಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಇದರಿಂದ ನನ್ನ ತೂಕ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆಯಾಯಿತು. ತೀವ್ರವಾದ ಕಾರ್ಡಿಯೋ ವ್ಯಾಯಾಮದಿಂದಾಗಿ ನಾನು ಸ್ನಾಯುವಿನ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ತುಂಬಾ ತೆಳ್ಳಗಾದೆ.
ಆಗ ನಾನು ಯಾವುದೇ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಆಹಾರವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಬಹಳಷ್ಟು ಮೊಟ್ಟೆಯ ಬಿಳಿಭಾಗ, ಸೋಯಾ, ಬೇಳೆ, ಪನೀರ್, ಟೋಫು ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಕಾರ್ಬ್ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಿದೆ.. ನಾನು ಇನ್ನೂ ಅದನ್ನೇ ತಿನ್ನುತ್ತೇನೆ.
ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾನು ಸ್ನಾಯುಗಳ ಬಲಕ್ಕಾಗಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ವಾರದಲ್ಲಿ 5 ದಿನ ಒಂದೂವರೆ ಗಂಟೆ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಆಹಾರ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಬಂಧಗಳಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ತಿನ್ನಬೇಕು ಎನಿಸಿದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ತಿನ್ನುತ್ತೇನೆ. ದೋಸೆ ನನ್ನ ನೆಚ್ಚಿನ ಆಹಾರ. ನಾನು ದಿನಕ್ಕೆ 6 ರಿಂದ 7 ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತೇನೆ. ಅದು ಕೂಡ ಮೊಟ್ಟೆಯ ಬಿಳಿಭಾಗ ಮಾತ್ರ.
ನಾನು ಪನೀರ್, ಟೋಫು, ಸೋಯಾ ಮತ್ತು ಬೇಳೆಕಾಳುಗಳನ್ನು ಸಹ ತಿನ್ನುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಶೇಕ್ ಅನ್ನು ಸಹ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಸರಿಹೊಂದುವ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.. ಅಲ್ಲದೆ, ತಜ್ಞರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಸರಿಹೊಂದುವ ಆಹಾರ ಯಾವುದು ಅಂತ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಸೇವಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ.
(ಸೂಚನೆ: ಈ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲು ಮಾತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಬರೆಯುವಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯ ಸಹಾಯವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಮೊದಲು ನೀವು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು. Zee Kannada News ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿಲ್ಲ.)