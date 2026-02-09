ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಕುಚುಕು ದೋಸ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾತ ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ವಿಲನ್‌! ಸ್ನೇಹಿತನ ಪತ್ನಿಯನ್ನೇ ಪಟಾಯಿಸಿ ಮದುವೆಯಾದ ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಈತ..

ಸಹ ಆಟಗಾರನ ಪತ್ನಿಯನ್ನೇ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆಯಾದ ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರ ಈತ. ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ?
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹದ ಅನೇಕ ಉತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಕಾಣಬಹುದು, ಆದರೆ ದ್ರೋಹವು ಗಂಡ-ಹೆಂಡತಿಯ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಮುರಿಯಲು ಕಾರಣವಾದ ಸಂದರ್ಭಗಳೂ ಇವೆ.
ಶ್ರೀಲಂಕಾ ತಂಡದ ಆಟಗಾರ ಉಪುಲ್ ತರಂಗಾ ಸಹ ಆಟಗಾರರಾಗಿದ್ದ ತಿಲಕರತ್ನೆ ದಿಲ್ಶಾನ್ ಅವರಿಗೆ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಚೂರಿ ಹಾಕಿದ್ದರು. ಮೈನಾದಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹಿತನ ಮುಖವಾಡ ಧರಿಸಿ, ಬೆನ್ನ ಹಿಂದೆ ಅವರ ಪತ್ನಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
2008 ರಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ತಿಲಕರತ್ನೆ ದಿಲ್ಶನ್ ತನ್ನ ಪತ್ನಿ ನೀಲಂಕ ವಿಥಾನ ಜೊತೆ ಉಫುಲ್ ತರಂಗಾ ಅನೈತಿಕ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದರು, ವಿಚಾರ ತಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ದಿಲ್ಶನ್ ಆಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದರು.
ದಿಲ್ಶನ್ ಪತ್ನಿ ತರಂಗ ಜೊತೆಗಿನ ಸಂಬಂಧದ ವಿಚಾರ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಾಗ, ಅವರಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಗಂಡು ಮಗು ಜನಿಸಿತು. ಇಡೀ ಘಟನೆಯ ನಂತರ, ದಿಲ್ಶನ್ ನಿಲಂಕ ವಿಥಾನಗೆ ವಿಚ್ಛೇದನ ನೀಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು.
ವಿಚ್ಛೇದನದ ನಂತರ ನಿಲಂಕ ವಿಥಾನ ಉಫುಲ್ ತರಂಗನನ್ನು ಮದುವೆಯಾದರು. ಈ ಸುದ್ದಿಯಿಂದ ಇಡೀ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಗತ್ತು ಬೆಚ್ಚಿಬಿದ್ದಿತ್ತು.
ಮಾಜಿ ಪತ್ನಿ ಮದುವೆಯಾದ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನಗಳ ನಂತರ ದಿಲ್ಶನ್ ಮಂಜುಳಾ ತಿಲಿನಿ ಎಂಬುವವರನ್ನು ಎರಡನೇ ಮದುವೆಯಾದರು.
ದಿಲ್ಶನ್ ಅವರ ಮಾಜಿ ಪತ್ನಿ ಮತ್ತು ತರಂಗ ಅವರ ಸಂಬಂಧವು ಒಮ್ಮೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೋಲಾಹಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಈ ಘಟನೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ತರಂಗ ಇನ್ನೂ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು, ಆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ದಿಲ್ಶನ್ ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿದ್ದರು.
ದಿಲ್ಶನ್ ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಮನೆಯಿಂದ ದೂರವಿದ್ದಾಗ, ಉಫಲ್ ತರಂಗ ದಿಲ್ಶನ್ ಅವರ ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನೀಲಂಕ ಮತ್ತು ತರಂಗ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಗಾಢವಾಯಿತು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ತಿಲಕರತ್ನೆ ದಿಲ್ಶನ್ ಮತ್ತು ಉಪುಲ್ ತರಂಗ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಟಗಾರರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. 2008 ರ ಘಟನೆಯ ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯರಂತೆ ಮುಂದುವರಿಸಿದರು.
2011ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಪರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಡಿದಾಗ ದಿಲ್ಶನ್ ಮತ್ತು ತರಂಗ ನಡುವೆ ವಿಚಿತ್ರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉದ್ಭವಿಸಿತು. ಇಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ದ್ವೇಷಗಳನ್ನು ಬದಿಗಿಟ್ಟು ತಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಹೋರಾಡಿ, ತಂಡವನ್ನು ಫೈನಲ್ಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದರು, ಆದರೆ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧ ಹೀನಾಯ ಸೋಲನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಯಿತು.